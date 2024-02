Rouille précoce sur le Cybertruck ? Les retours alarmants des propriétaires

Certains propriétaires du Cybertruck de Tesla rencontreraient un problème inquiétant sur leur véhicule. À cause d’une exposition trop longue à la pluie, des taches de rouille se formeraient sur la carrosserie de leur pickup électrique.

© Tesla

Les véhicules de Tesla subissent parfois des soucis, obligeant l’entreprise à rappeler des véhicules. En janvier dernier, la société fondée par Elon Musk a pris la lourde décision de rapatrier 1,6 million de voitures en Chine à cause de défaillances pouvant causer des collisions ou des accidents.

Les propriétaires de Cybertruck, le pickup électrique de Tesla qui n’arrivera sûrement pas en France, semblent aussi faire face à un problème gênant. Des possesseurs du véhicule signalent que des taches de rouille commenceraient à se former sur leur carrosserie.

Cybertruck : la pluie ferait rouiller la carrosserie, des propriétaires alertent

Les premiers Cybertrucks ne sont sur la route que depuis quelques mois, mais certains automobilistes rencontrent déjà un problème assez surprenant. Sur le forum « Cybertruck Owners Club », ils sont de plus en plus nombreux à remarquer que des taches oranges, à priori de rouille, apparaissent sur leur pickup lorsqu’il reste trop longtemps exposé à la pluie.

À lire > Le Tesla Cybertruck est enfin sorti, il déçoit sur plusieurs aspects

Un conducteur a simplement laissé son véhicule dans ces conditions pendant deux jours avant de voir ces taches se former. L’un d’eux affirme qu’un conseiller de Tesla lui « a spécifiquement mentionné que les Cybertruck développent des marques de rouille orange sous la pluie et qu’il faut donc polir le véhicule », avance-t-il.

Un autre explique sur le forum que Tesla a pris note de la corrosion et que l’entreprise la recontacterait pour effectuer l’entretien lorsqu’elle aura reçu les outils nécessaires. Les autres membres du forum doutent fortement de la véracité de ses témoignages et que Tesla n’ait pas pris les dispositions pour protéger ses Cybertruck de la pluie, alors qu’ils résistent aux balles.

Certains pensent que ces marques apparaissent sur les Cybertruck de Tesla à cause de la poussière formée lorsqu’un véhicule est transporté par train. Le frottement entre la voiture et le rail peut entraîner la formation de minuscules particules métalliques qui se détachent du rail et s’incrustent dans la peinture.

« Les véhicules lavés et cirés, mais dont la poussière de rail n’a pas été enlevée, auront toujours l’air sales et la peinture sera bosselée alors que la cire est censée la rendre parfaitement lisse », indique Darron Watson, propriétaire d’un atelier de peinture, à CarWash.