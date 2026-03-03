Le Xbox Game Pass tease l’arrivée d’un jeu légendaire sur le service

Le Xbox Game Pass s’apprête à frapper à grand coup en ajoutant un AAA mythique de ces dernières années dans son catalogue. Les indices dévoilés laissent peu de place à l’incertitude quant à l’identité du jeu.

Le Xbox Game Pass avait démarré l’année 2026 sur les chapeaux de roue en ajoutant plusieurs gros jeux à l’instar de Star Wars Outlaws et de Resident Evil Village. Le service vidéoludique ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Sur son compte X, la plateforme de Microsoft a posté une publication dont il est facile de lire entre les lignes.

“Quelque chose de v cool arrive bientôt”, annonce le Xbox Game Pass. Selon plusieurs joueurs, la présence de ce “v” est une allusion directe au personnage principal de Cyberpunk 2077, le célèbre RPG dystopique développé par CD Projekt RED et sorti en 2020. D’autres indices abondent également en ce sens.

Something v cool is coming soon… pic.twitter.com/nO8xfHcufa — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 2, 2026

Cyberpunk 2077 bientôt ajouté sur le Game Pass ?

La publication est accompagnée d’une image d’un courriel introduit par la formule “Wake up social team” (“Réveillez-vous l’équipe sociale”). Les connaisseurs de la franchise auront reconnu le clin d’œil à la phrase emblématique du personnage de Johnny Silverhand joué par Keanu Reeves : “Wake the fuck up samurai”.

Même si son ajout sur le Game Pass semble évident, il faudra évidemment attendre une officialisation en bonne et due forme avant de crier victoire. Sous la publication, les joueurs sont en tout cas persuadés de l’arrivée du RPG dans le catalogue. “Cyberpunk 2077 arrive sur le Game Pass !”, clame un internaute. “C’est bien Cyberpunk 2077 et je le recommande chaudement à ceux qui ne l’ont pas encore essayé. L’histoire et l’univers sont exceptionnels et les DLC sont excellents”, renchérit un autre.

Après des débuts compliqués et des performances chaotiques sur PS4 et Xbox One, le jeu a progressivement redressé la barre. L’arrivée de l’extension Phantom Liberty a été saluée par la communauté. Et une suite est même dans les cartons de CD Projekt RED, l’éditeur promettant un jeu hors du commun.