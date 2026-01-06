Xbox Game Pass : de gros jeux arrivent, les fans de Star Wars et Resident Evil vont être ravis

Microsoft commence 2026 avec une fournée bien garnie de nouveaux ajouts sur son Xbox Game Pass. Ce mois-ci, les abonnés vont notamment pouvoir jouer à des jeux AAA comme Star Wars Outlaws ou Resident Evil Village.

Le Xbox Game Pass veut frapper un grand coup en ce début d’année 2026. Le service d’abonnement de Microsoft va largement étoffer son catalogue en janvier en ajoutant plusieurs gros titres. En l’occurrence, les abonnés pourront notamment jouer les hors-la-loi sur Star Wars Outlaws, le jeu d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule chronologiquement entre l’épisode V et l’épisode VI de la saga galactique.

Parmi les autres ajouts, citons également l’arrivée imminente de Resident Evil Village, le dernier opus de la saga horrifique où le pauvre Ethan Winters se retrouve dans un village européen infecté, sous le joug d’une famille d’aristocrates maléfiques. C’est une bonne occasion de vous replonger dans l’ambiance malsaine de la franchise à quelques semaines de la sortie de Resident Evil Requiem.

Quels sont les jeux ajoutés en janvier sur le Xbox Game Pass ?

Notez également l’arrivée de Mio: Memories in Orbit, un jeu de plateforme de type Metroidvania, dès le jour de sa sortie officielle, le 20 janvier. Voici la liste des autres titres qui s’inviteront progressivement sur le catalogue du Xbox Game Pass ce mois-ci :