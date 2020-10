Le Xbox Remote Play est enfin disponible sur iOS

Microsoft vient de mettre à jour l’application Xbox sur iOS, rendant le Remote Play gratuitement disponible pour tout le monde. Vous pouvez désormais jouer sur votre Xbox One et bientôt la Xbox Series X / S directement depuis votre iPhone.

Après avoir récemment rendu le Remote Play accessible sur Android via l’application Xbox en bêta, Microsoft étend la fonctionnalité aux utilisations d’iPhone. En effet, l’application Xbox vient d’être mise à jour. En plus d’une nouvelle interface épurée, l’application accueille désormais le Remote Play. Vous pouvez dès à présent jouer sur votre Xbox One depuis votre iPhone.

Vous pouvez désormais jouer à vos jeux Xbox sur votre iPhone

Le Remote Play prendra évidemment en charge les prochaines consoles next-gen de Microsoft, les Xbox Series X et Xbox Series S, à leur sortie le 10 novembre prochain. Par contre, les jeux rétrocompatibles Xbox 360 et Xbox ne sont pas disponibles avec le Remote Play. Pour profiter du Remote Play sur votre iPhone, il vous suffit d’avoir une console, une manette sans-fil compatible Xbox, un compte Microsoft et une connexion Internet stable.

La configuration est facile à réaliser grâce au guide disponible sur l’application. De plus, cette fonctionnalité de jeu à distance est d’ores et déjà disponible sur la PS4 et bientôt sur la PS5. En effet, Sony a mis à jour l’application PS Remote Play sur iOS et Android.

xCloud est toujours attendu sur iOS pour début 2021

Bien entendu, Microsoft n’a pas abandonné le projet d’apporter son service de cloud gaming xCloud sur iOS. Déjà disponible sur Android depuis le 15 septembre dernier, son lancement sur le système d’exploitation d’Apple est retardé à cause des restrictions de l’App Store, ce que Microsoft a qualifié de « mauvaise expérience pour les clients ».

Phil Spencer a récemment déclaré que son service de cloud gaming devrait être disponible sur iPhone et iPad au début de l’année 2021. La solution est, comme Amazon Luna, de passer par un navigateur. D’ailleurs, Apple va bientôt supprimer une application déguisée en navigateur web. Baptisée Stadium, elle permet aux utilisateurs d’accéder au service de cloud gaming Google Stadia. D’après son développeur Zachary Knox, Apple n’a pas apprécié cette astuce pour contourner la politique de l’App Store qui est contre les services de cloud gaming.

