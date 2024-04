PS5 : bloqué dans un jeu ? La console pourra bientôt jouer à votre place avec le mode Auto-Play

Alors que l’arrivée de la PS5 Pro fin 2024 alimente toutes les rumeurs, le géant japonais Sony a récemment déposé un brevet pour un système innovant basé sur l’intelligence artificielle (IA) : un mode Auto-Play qui permettrait aux joueurs de contourner les sections répétitives ou fastidieuses de certains jeux.

Qu’est-ce que le mode Auto-Play, breveté par Sony ?

Cette technologie s’appuie sur un modèle d’IA capable d’apprendre en jouant aux jeux vidéo et en exploitant les informations provenant des services cloud comme le PlayStation Network (PSN). Ce modèle entraîné permettrait ensuite d’activer le mode Auto-Play.

Ainsi, les joueurs PlayStation pourraient dire adieu aux sections répétitives, de farming ou de grinding. Si l’idée suscite l’intérêt, elle n’est pas dénuée de controverse et risque de ne pas séduire les joueurs les plus puristes. En revanche, elle pourrait s’avérer pratique pour ceux confrontés à des jeux trop longs, bourrés de tâches répétitives. Ce système leur permettrait de passer ces sections et de se concentrer sur les aspects les plus divertissants du jeu.

Le brevet précise même que le système pourrait fonctionner avec des jeux tiers, en utilisant les données du PSN pour entraîner l’IA.

Sur quelles consoles sera disponible le mode Auto-Play ?

À l’heure actuelle, la compatibilité de cette technologie reste floue. En plus de la PS5 actuelle, de la PS5 Slim et de la PS5 Pro, Sony a récemment déposé un brevet évoquant une console portable PlayStation. Il faudra donc patienter pour savoir si ce mode Auto-Play verra le jour… Et sur quels systèmes il sera disponible.

Ce n’est pas le premier brevet lié à l’IA déposé par Sony. Récemment, le fabricant a également déposé un brevet concernant un système d’assistance prédictive qui utilise l’IA pour analyser et conseiller les joueurs en temps réel. Ce système pourrait être intégré dans la PS5 Pro ou la PlayStation 6.

Bref, si ce brevet suscite l’intérêt, il soulève également des questions sur l’équilibre entre divertissement et effort : finira-t-on par jouer à des jeux sans jamais en affronter les défis ? Seul l’avenir nous dira si Sony concrétisera ce projet et quelle sera la réaction des joueurs face à cette innovation potentiellement disruptive.