LEGO : ce set Mjolnir va plaire aux fans du MCU

Procurez-vous le marteau de Thor ! – Crédit : LEGO

Le plus populaire des dieux nordiques prépare un gros programme pour ces prochains mois. Les joueurs le retrouveront dans God of War : Ragnarök mais c’est surtout la version du MCU qui suscite toutes les attentes. Dans Thor 4, le demi-frère de Loki se prépare à affronter une terrible menace incarnée par Christian Bale (Batman). En attendant de découvrir la nouvelle aventure de Thor, les fans de Marvel se régaleront avec une nouvelle pièce de collection de LEGO. Le marteau du dieu nordique, Mjolnir, se présente avec ses 1000 pièces !

Une reproduction grandeur nature du marteau

Une pièce de collection parfaite – Crédit : LEGO

LEGO aime le MCU et après le Gant de l’Infini en 2021, place à une nouvelle pièce de collection. L’emblématique marteau de Thor, Mjolnir, se présente avec 1000 pièces. Comme le montre la photo ci-dessus, l’objet de collection trouve aisément sa place dans un décor dédié à la culture pop ! Inclus dans le set 75209, cet ensemble est principalement composé de briques grises. En revanche, ne vous attendez pas à un aspect chromé comme dans les films du MCU. On part sur une approche LEGO.

La plus grande force de cet ensemble, c’est la taille de Mjolnir. LEGO propose un rendu grandeur nature du marteau, beaucoup plus massif que d’autres pièces Marvel ou Star Wars. Les briques brunes donnent une prise de l’arme avec une belle alternance de couleurs.

LEGO inclut également un petit présentoir pour poser les figurines de Thor et du Gant de l’Infini. Cette structure présente une forme de pierre pour placer Mjolnir et le retirer comme le dieu nordique. On trouve également une plaque pour en faire une pièce d’exposition.

Cette nouvelle pièce prouve l’intérêt que LEGO et le MCU se portent mutuellement. On le sait, les fans aiment collectionner de belles pièces !

Ce set est une exclusivité de Target, disponible à 99,99 dollars et en précommande. Sa sortie est programmée pour mars 2022.

Source : 9to5toys