LEGO célèbre Black Panther avec un énorme buste à 350 €

Le buste de Black Panther, voilà le nouveau set présenté par LEGO. Une construction gigantesque et onéreuse.

On connaissait la collection de bustes proposés par LEGO. Mais ce Marvel Black Panther (76215) dénote par son gigantisme. Il s’agit d’un modèle à échelle 1:1 et donc taille réelle. Une magnifique manière de rendre hommage au super-héros Marvel, mais aussi à son interprète Chadwick Boseman, décédé des suites d’un cancer en 2020. Le trailer du prochain Black Panther est d’ailleurs un hommage à cet acteur.

LEGO Marvel Black Panther (76215) ©LEGO

La sortie de ce set concorde surtout avec la sortie du second opus des aventures du roi T’Challa. Black Panther : Wakanda Forever doit sortir le 11 novembre 2022 au cinéma.

Apparu en 1966 dans le comic book Les Quatre Fantastiques, Black Panther a explosé médiatiquement avec la sortie du film éponyme en 2018 et son implication dans la trilogie des Avengers de l’univers cinématographique Marvel.

LEGO Marvel Black Panther (76215) ©LEGO

Black Panther en 2961 briques

Ce set 76215 compte 2961 briques. Ses dimensions finales sont 46x52x29 cm. Ce buste comprend la tête du super-héros, mais aussi ses mains. Elles sont positionnées de telle sorte que l’on reconnaît le signe distinctif « Wakanda Forever ». Ces mains sont amovibles pour rendre une pose plus épurée.

LEGO Marvel Black Panther (76215) ©LEGO

Black Panther oblige, les teintes sont limitées. On a majoritairement de la brique noire, quelques-unes grises et c’est tout. Deux clins d’oeil avec le collier porté par le super-héros et des inserts bleus dans les mains, signe de la présence du vibranium, le métal extraterrestre qui alimente le royaume du Wakanda.

LEGO Marvel Black Panther (76215) ©LEGO

Comme le montrent les clichés de LEGO, c’est l’intérieur qui sera surtout intéressant à construire avec toute une structure qui accueillera les éléments recouvrant ce buste. Si la colorimétrie extérieure est assez fade, LEGO met des teintes plus pétante dans son châssis, de quoi donner du peps à la construction.

LEGO Marvel Black Panther (76215) ©LEGO

Un prix faramineux

Ce set Marvel Black Panther sera commercialisé le 1er octobre 2022. Son prix : 349,99 €. LEGO a déjà des bustes à son catalogue, mais ils sont bien plus compacts. De 500 à 900 pièces, ils ne dépassent jamais les 80 €. Avec ce set Black Panther, on passe clairement une étape pour atteindre les modèles les plus onéreux de la gamme 18+ de LEGO.

Si l’on fait le ratio, le coût à la pièce de ce set est de près de 12 centimes. Pour référence, le Daily Buggle de Spider-Man ou le château Disney, tous deux proposés à 350 €, sont à 9 centimes de la pièce. Le Black Panther de LEGO est donc 30% plus cher que les autres sets à licence du même calibre.

