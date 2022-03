LEGO DeLorean : autocollant ou impression ? Le fabricant explique ses choix

DeLorean LEGO – Crédit : LEGO



Qui n’a jamais rêvé d’embarquer à bord de la DeLorean pour se balader à sa guise dans les tréfonds de l’histoire et du futur ? Depuis fin 2021, les amoureux des petites briques attendaient avec insistance l’officialisation de la DeLorean pour adultes en LEGO, une rumeur insistante ayant vendu la mèche.

Un bruit de couloir basé sur des informations concrètes. Le 17 mars dernier, LEGO a ainsi officialisé la DeLorean de Retour vers le futur qui sortira le 1er avril au prix de 169,99 €. Et si le constructeur avait déjà commercialisé le set DeLorean 21103 en 2013, il s’agira cette fois-ci d’un modèle aux dimensions bien plus conséquentes.

LEGO DeLorean : imprimer le logo DMC était une évidence

Nommé 10300, ce set de 1872 pièces permet notamment de construire le modèle de son choix, la voiture ayant son apparence propre dans chacun des trois films. De quoi rendre hommage comme il se doit au véhicule mythique de la trilogie de Bob Gale et Robert Zemeckis portée par Doc et Marty.

Plusieurs autocollants permettront évidemment de customiser la voiture futuriste. Détail intéressant, le logo DMC – pour « DeLorean Motor Company » – a été directement imprimé sur le capot. Mais pourquoi LEGO n’a-t-il pas opté pour un autocollant ? Lors d’une table ronde, Sven Franic a détaillé le pourquoi du comment. Généralement, LEGO priorise les impressions pour les petites pièces ou pour tous les éléments susceptibles d’être collés à l’envers par les utilisateurs.

Dans le cas de la DeLorean, « le logo est un peu le visage du véhicule, ce dernier perdant de sa superbe s’il en est dénué », souligne Franic. Néanmoins, les autocollants sont parfois préférables. « Avec l’impression, vous avez certaines limites, des marges et d’autres choses, et vous obtiendrez in fine un meilleur résultat avec un autocollant », conclut le concepteur.

Si jamais ce set LEGO vous semble trop enfantin, on vous rappelle que la DeLorean DMC-12 en version 100 % électrique sera bientôt dévoilée.

Source : Brick Fanatics