Les 10 meilleures scènes post-générique des films Marvel

Crédit : Marvel Studios

Ah, les scènes post-génériques. Les amateurs de films Marvel ne connaissent que trop bien ce procédé parfois adopté par d’autres blockbusters. En gros, après le générique, le réalisateur place une scène supplémentaire censée préparer la suite. Dans le cas des productions de Marvel Studios, l’annonce d’intrigues à venir ou une simple blague. Spider-Man : No Way Home, dernier film de l’univers, n’y échappe pas ! Et aujourd’hui, la rédaction vous propose une sélection des 10 meilleures scènes post-génériques des productions Marvel.

10/ Baby Groot en train de danse dans Les Gardiens de la Galaxie

Dans la catégorie scène sous forme de blague, celle de Baby Groot en train de danser a une grande place dans le cœur des fans. On découvre la petite plante en train de se déhancher sur un titre des Jackson 5 pour le plus grand plaisir des spectateurs.

9/ Captain America dans Spider-Man : Homecoming

Spider-Man : Homecoming présente également une scène humoristique. On voit Captain America dans un programme éducatif rappelant l’importance de la patience en tant que soldat. Cette séquence ne fait pas avancer l’univers mais a bien fait rire les fans !

8/ Scott Lang échappe au Blip de Thanos dans Ant-Man et la Guêpe

La fin d’Ant-Man et la Guêpe se déroule pendant le Blip de Thanos dans Infinity War. Scott Lang se rend dans le royaume quantique et échappe à l’hécatombe contrairement à Hop, Janet Van Dyne et Hank Pym. Le super-héros ne comprend pas pourquoi ses collègues ne répondent plus.

7/ Loki contrôle Erik Selvig dans Thor

Thor dévoile dans sa scène post-générique que le scientifique s’entretenant avec Nick Fury, Erik Selvig, est contrôlé par Loki. Sauf que le dirigeant du S.H.I.E.L.D. lui montre le fameux Tesseract. Cette séquence met en place l’intrigue de Avengers (2012).

6/ Phil Coulson trouve Mjolnir dans Iron Man 2

Phil Coulson reçoit un appel d’urgence à la fin de Iron Man 2 et se rend au milieu du désert dans le Nouveau-Mexique. Les spectateurs découvrent alors Mjolnir au fond d’un cratère, soit l’annonce du film Thor.

5/ Nick Fury et Maria Hill sont des Skrulls dans Spider-Man : Far From Home

Dans Spider-Man : Far From Home, Peter Parker collabore énormément avec Nick Fury et Maria Hill. Les personnages se font d’abord balader par Mysterio avant de mettre fin à ses agissements. Sauf que Nick Fury et Maria Hill sont des métamorphes, plus précisément des Skrulls. La scène post-générique le révèle.

4/ Tony Stark rend visite au général Ross dans L’Incroyable Hulk

Tony Stark se rend dans un bar à la fin de L’Incroyable Hulk pour rencontrer le général Ross. Une étape majeure puisque cette scène post-générique va lancer le Marvel Cinematic Universe. Après cette apparition, le comédien aura son propre film, Iron Man, soit le début d’une grande aventure.

3/ Nick Fury dans Iron Man

Tony Stark passe tout le film à éviter Phil Coulson. Sauf qu’en arrivant chez lui, Nick Fury l’attend. Le début de l’initiative Avengers et la première mention de l’existence de Steve Rogers, retrouvé dans la glace. Les liens commencent à se tisser.

2/ Jonah Jameson dévoile l’identité de Peter Parker dans Spider-Man : Far From Home

Cette scène a une double importance. On apprend que J.K. Simmons reprend son rôle de Jonah Jameson, apparu dans la trilogie de Sam Raimi, mais surtout que le monde entier connaît l’identité de Spider-Man. Avant de mourir, Mysterio a enregistré une vidéo dans laquelle il dévoile que Peter Parker n’est autre que le super-héros. Jonah Jameson joue le rôle de relai et l’annonce sur des écrans géants.

1/ Thanos est le cerveau des événements dans Avengers

Thanos a été présent pendant dix ans avant d’être finalement vaincu dans Avengers : Endgame. C’est dans Avengers que les spectateurs ont découvert que le Titan fou tirait les ficelles, dans l’ombre, depuis le début. Loki a bénéficié d’une armée pour conquérir la Terre et Thanos lui a fourni ces combattants.