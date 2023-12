Les 10 meilleurs animes de romance de tous les temps

Nous avons dressé pour vous une liste des 10 meilleurs animes de romance de tous les temps. On vous conseille vivement de regarder ces séries marquantes et très différentes les unes des autres.

© Crunchyroll

Il existe de nombreux genres dans le monde de la japanimation. Si vous avez déjà regardé les meilleurs animes de tous les temps, peut-être que vous cherchez maintenant à ouvrir vos horizons en découvrant des pépites un peu moins connues.

Ça tombe bien, puisque le genre de la romance compte aussi bien des œuvres cultes à voir absolument que de petits bijoux moins populaires. Voilà pourquoi nous avons décidé de dresser une liste des 10 meilleurs animes de romance de tous les temps à voir en 2023.

1/ Clannad

Clannad est un véritable classique du genre de la romance en anime. Nous y suivons l’histoire de Tomoya Okasaki, un jeune lycéen impertinent. Un beau jour, il croise le chemin de Furukawa Nagisa, une étudiante de son établissement.

© Kyoto Animation

À partir de ce moment-là, Tomoya commence à rêver d’un étrange monde dans lequel vit une jeune fille. Celle-ci utilise ses pouvoirs pour lui créer à un corps fait d’ordures afin qu’il découvre son univers.

Clannad offre une galerie de personnages très attachants évoluant dans un univers particulier, qui respire la douceur et la mélancolie. Cette ambiance contribue au charme de l’anime, comme cette touche de magie qui rend le scénario intrigant. Les relations entre les personnages sont à la fois touchantes et pleine d’humour.

2/ Violet Evergarden

Violet Evergarden traite de nombreux sujets avec la romance en toile de fond. Après avoir perdu un être cher pendant la guerre, Violet, qui n’était formatée que pour le combat, est recueillie par la famille Evergarden. Elle devient une « poupée de souvenirs automatiques » dans une entreprise postale. Grâce à son travail, elle espère réussir à comprendre les derniers mots du Major Gilbert, qu’elle aimait plus que quiconque.

© Kyoto Animation

Le slice of life commence très fort avec des scènes violentes avant de nous plonger dans le quotidien « normal » de Violet. Clairement, le charisme et la personnalité originale de la jeune femme, en décalage avec le monde réel, contribue grandement à l’intérêt de l’anime.

En quelques épisodes, on découvre de mieux en mieux Violet, mais aussi l’histoire touchante des personnes qui l’entourent. Sa relation avec le major se dévoile petit à petit avec subtilité, nous accrochant jusqu’à la fin. Kyoto Animation livre une série magnifique à l’esthétique sublime. Violet Evergarden fait partie des meilleurs animes disponibles sur Netflix.

3/ Your lie in April

© A-1 Pictures

Après le décès de sa mère, le prodige du piano Arima Kosei sombre dans une dépression et renie sa passion de toujours. Deux ans après le drame, le garçon rencontre Miyazono Kaori une jeune violoniste extravertie.

Your lie in April offre un récit prenant porté par des personnages particulièrement bien écrits. Les fans de musiques devraient sans succomber pour cet anime qui aborde la musique classique comme peu le font. Le lien qui se crée entre Kosei et Kaori donne envie d’enchaîner les épisodes jusqu’à une conclusion particulièrement réussie.

4/ Scum’s Wish

© Lerche

Voilà un anime très particulier qui sort des sentiers battus. Awaya Mugi et Yasuraoka Hanabi semblent former un couple idéal, mais en réalité, il n’y a aucun sentiment amoureux entre eux. Ils aiment tous les deux l’un de leurs professeurs et sortent ensemble uniquement pour combler leur manque affectif.

Scum’s Wish ne dépeint pas une relation amoureuse à l’eau de rose, mais plutôt les tourments et les blessures que peuvent causer l’amour. Nous sommes très loin des stéréotypes et des clichés aussi bien concernant l’histoire que les personnages. Un des meilleurs animes de romance, psychologiquement prenant, mais réservé aux adultes puisqu’il s’agit d’un seinen.

5/ My Dress-Up Darling

© Crunchyroll

Wakana Gojo, un lycéen qui rêve de fabriquer des poupées pour le Hina Matsuri (un festival de poupées au Japon). Le garçon cache sa passion mais un jour, Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit à l’œuvre et lui demande de lui créer des tenues de cosplay.

Les caractères bien différents des deux adolescents donnent lieu à de nombreux comiques et à quelques scènes plutôt osées tout aussi drôles. Si le fan-service ne vous rebute pas et que vous ne recherchez pas un anime de romance particulièrement profond, My Dress-Up Darling arrivera sans mal à vous convaincre.

6/ Rumbling Hearts

© Crunchyroll

Takayuki Narumi rencontre Haruka Suzumiya, une lycéenne qui est amoureuse de lui depuis longtemps. Alors que les deux adolescents se rapprochent puis finissent par sortir ensemble avec le concours de Mitsuki, cette dernière réalise ses sentiments pour Takayuki. Un événement dramatique va faire basculer définitivement la vie de ce triangle amoureux.

Le twist qui intervient au début de l’anime est particulièrement bouleversant. Il suffit à lui seul à nous plonger dans Rumbling Hearts à cause de sa cruauté. On s’attache encore plus au personnage qui prend ce drame de plein fouet en observant ses conséquences sur le trio. Il s’agit d’un anime difficile à regarder tant il est poignant, mais c’est justement ce qui fait sa force.

7/ Komi cherche ses mots

© Netflix

Komi cherche ses mots est aussi original que son nom le laisse penser. Dans l’anime de romance, on suit une héroïne éponyme reconnue pour sa beauté, mais qui souffre d’anxiété sociale. À cause de ça, elle n’arrive pas à communiquer avec les autres. Heureusement, Tadano, son voisin de classe, va l’aider à réaliser son rêve d’avoir des amis.

Ce school-life parle évidemment d’amour, mais aussi d’amitié. Le shonen traite d’une phobie rarement évoquée avec légèreté, mais Komi nous touche quand même grâce à sa personnalité forte. Komi cherche ses mots vous fera bien plus souvent rire qu’il ne vous émouvra et c’est aussi une bonne chose pour un anime de romance.

8/ Wotakoi : L’Amour c’est compliqué pour un otaku

© A-1 Pictures

Dans Wotakoi : L’Amour c’est compliqué pour un otaku, Narumi, une employée de bureau, tente de dissimuler qu’elle est fan de yaoi (œuvres sur les relations sentimentales entre hommes) à son ami Hirotaka, passionné de jeux vidéo.

Les sentiments entre les deux personnages semblent évidents, mais leur caractère rend leur histoire particulièrement compliquée. L’anime de romance compte 11 épisodes de qualité qui ne manquent pas de moments vraiment drôles. Si vous cherchez une série à l’ambiance légère et que vous appréciez les jeux vidéo, il ne faut pas passer à côté.

9/ Bloom Into You

Bloom Into You nous fait vivre une histoire dramatique entre deux personnages féminins. Quand l’un de ses camarades lui fait une déclaration qui ne lui fait aucun effet, Yuu commence à se poser des questions sur elle-même.

© TROYCA

L’adolescente rencontre alors Nanami et tente de comprendre pourquoi les avances de ses prétendants la laisse de marbre. En revanche, la déclaration que lui fera Nanami pourrait bien lui faire prendre conscience de ce qu’elle ressent réellement. Bloom Into You est un anime profond et aborde des thèmes sensibles comme l’acceptation de soi par le prisme du personnage de Yuu.

La jeune femme s’interroge sur son orientation sexuelle et le récit ne balaye pas ces questionnements d’un revers de la main pour livrer une histoire à l’eau de rose. Une série marquante qui mérite sa place parmi les meilleurs animes de romance.

10/ Lovely Complex

© Toei Animations

Koizumi Risa (1m70) et Otani Atsushi (1m56) sont tous les deux complexés par leur taille. Ils partagent également la même volonté de trouver l’amour et vont donc se lier d’amitié puis se lancer un défi, celui du premier à se mettre en couple.

Les deux personnages principaux, particulièrement drôles, portent l’anime. Même s’il s’agit avant tout d’une comédie, l’évolution de la relation entre Risa et Atsushi est aussi très belle à voir, notamment parce qu’ils se comprennent mieux que personne. Même s’il date de 2007, l’anime n’a pas pris une ride.