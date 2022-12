Les 10 personnalités les plus riches du monde de la tech ont perdu 578 milliards de dollars en 2022

Les 10 personnalités les plus riches du monde de la tech ont perdu en un an quelques 578 milliards de dollars. Cette incroyable somme représente plus que le PIB de la Belgique ou de Singapour. On vous dévoile le TOP 10 de ceux qui ont le plus perdu cette année.

C’est sans surprise que nous retrouvons en tête de notre classement l’actuel PDG de Tesla, SpaceX et Twitter. Avec des pertes estimées à 132 milliards de dollars, Elon Musk est la personnalité ayant perdu le plus d’argent cette année. Ses pertes représentent une somme plus importante que le PIB (produit intérieur brut, c’est à dire la richesse d’un pays) de la Serbie ou de la Croatie. Il a dans le même temps perdu le titre d’Homme le plus riche de la planète lorsqu’il a été dépassé par le milliardaire français Bernard Arnault, propriétaire de LVMH.

Elon Musk parmi les 10 personnalités de la Tech qui ont le plus perdu en 2022 © Pixabay

Juste derrière le nouveau propriétaire de Tesla on retrouve le fondateur et PDG d’Amazon. Jeff Bezos a perdu, en 2022 plus de 85 milliards de dollars soit l’équivalent du PIB de la Bolivie. Une perte sèche également impressionnante expliquée en partie par les difficultés rencontrées par certaines entreprises technologiques délaissées par les clients en raison de l’inflation. Changpeng Zhao, cofondateur de la cryptomonnaie Binance a également perdu cette année la modique somme de 83,3 milliards de dollars. Une somme quasi-identique à celle perdue par Mark Zuckerberg. Le pari jusqu’à présent non-réussi du métaverse imaginé par Zuckerberg s’est en effet soldé par un lourd échec commercial ayant fait perdre à son dirigeant près de 80 milliards de dollars. Ancien sixième au classement des personnes les plus riches du monde, le créateur de Facebook est aujourd’hui relégué à la 25ème place.

Les pertes de Steve Ballmer, Zeng Yuqun, Bill Gates, MacKenzie Scott, Sergey Brin et Larry Page ne dépassent pas la barre symbolique des 50 milliards de dollars

En bas de notre classement nous retrouvons différents entrepreneurs « plus chanceux » que les autres. Ces derniers ont chacun perdu moins de 50 milliards de dollars. Steve Ballmer, l’ancien PDG de Microsoft n’a par exemple perdu « que » 19,4 milliards de dollars. Une bouchée de pain pour l’actuel propriétaire d’un club de basket de NBA. Les pertes de Bill Gates, co-fondateur de Microsoft sont évaluées quant à elles à 28,6 milliards de dollars. Les deux co-fondateurs de Google Sergey Brin et Larry Page ont tous les deux perdu près de 45 milliards de dollars cette année.

Source : businessinsider.com