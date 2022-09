Les Anneaux de Pouvoir : cette scène a été éprouvante pour son acteur

Une scène très stressante à tourner – Crédit : Amazon Studios

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir vient de débuter sur Prime Video. La série connaît de bons retours même si Amazon suspend les avis. La cause ? Un review-bombing politique à cause de minorités et femmes mises en avant dans la série. En attendant, le casting poursuit la promotion de la série. L’occasion pour Ismael Cruz Córdova, l’interprète d’Arondir, de parler d’une scène très stressante à tourner !

Une scène stressante qui l’était tout autant à tourner

Deux épisodes plus tard, Les Anneaux de Pouvoir suscite l’engouement des fans en dehors d’Elon Musk qui pense que Tolkien se retourne dans sa tombe. Dans le second épisode, l’elfe Arondir traque des orcs. Mais sa quête le mène à un tunnel souterrain jusqu’à ramper dans des espaces confinés.

Ces dédales de plus en plus étroits provoquent un énorme stress lors de cette scène tendue. Sans oublier que la séquence se termine par des mains qui saisissent Arondir pour l’emporter.

Interviewé par ComicBook, Ismael Cruz Córdova nous dévoile que cette scène a été très stressante à tourner. Plus que le passage diffusé par Prime Video selon l’acteur !

C’était plus stressant dans la vraie vie. C’était incroyable. Les tunnels étaient construits, toute la structure. Donc la plupart des fois où vous me voyez ramper, il y a toutes ces pièces mobiles qui se reconstituent sans cesse. Donc ces tunnels peuvent durer une éternité. C’était de la vraie terre, c’était étroit. Puis vous avez ce sentiment de claustrophobie. Le problème c’est que j’ai dû trouver comment me mouvoir comme un elfe. Vous pouvez le constater, je tiens une torche la plupart du temps tout en me déplaçant avec un seul bras. Ce qui est important pour conserver le caractère elfique. Je voyais une panthère, un crocodile, des êtres qui gardent une relation étroite avec leur corps. Le tout en gardant la nature stoïque de l’elfe. – Ismael Cruz Córdova

Malgré le défi, Ismael Cruz Córdova estime que « c’était excitant à jouer car je savais aussi comment la scène allait être montée dans l’épisode ». L’acteur précise avoir fait « beaucoup de travail de respiration » et a « apprécié » jouer ce passage stressant.

