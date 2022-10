Les Anneaux de Pouvoir : pourquoi les anneaux elfiques sont forgés en premier ?

Les trois anneaux elfiques © Amazon Studios

Les amoureux de Tolkien le savent bien, les anneaux elfiques sont les derniers à être fabriqués et ce, dans le dos de Sauron. Un état de fait qui n’a pas été respecté par les scénaristes de la série Les Anneaux de Pouvoir. Lors du dernier épisode (attention spoilers), Halbrand participe pleinement à la fabrication des artefacts, prodiguant ses conseils à Celebrimbor. Il finit par révéler son visage maléfique à Galadriel, effarée d’avoir accordé sa confiance à Sauron.

Alors que ce dernier se rend en Mordor, Celebrimbor achève son oeuvre et fabrique les trois anneaux de pouvoir destinés aux Elfes. Mais pourquoi ont-ils été forgés avant ceux des Nains et des Hommes ? Gennifer Hutchison fait partie de la grosse équipe de scénaristes ayant contribué à élaborer l’intrigue de la série. Interrogée à ce sujet par Inverse, elle livre les raisons de ce choix scénaristique qui suscite la polémique.

Les Anneaux de Pouvoir : la série s’écarte du canon

« Une grande partie de la saison se focalise sur les Elfes et leur voyage, sur la quête de Galadriel et sur la disparition [d’Eregion]. Ce faisant, nous voulions intégrer les anneaux dans leur histoire. L’objectif était d’attirer l’attention sur les Elfes et de s’arranger pour que leurs anneaux ponctuent la première saison. Car il fallait forger des anneaux », souligne la scénariste, estimant qu’il s’agissait du point culminant de l’arc des Elfes.

Au détriment du respect de la chronologie, décision a donc été prise d’introduire les anneaux elfiques très tôt dans l’intrigue. Un moyen de ponctuer l’arc des Elfes en beauté, à en croire Gennifer Hutchison. Ses justifications risquent toutefois ne pas suffire pour convaincre les spectateurs les plus irrités par ce choix scénaristique.

Vous l’aurez compris, la série prend de grosses libertés avec l’oeuvre de Tolkien. Nombre de personnages ont été créés pour l’occasion à l’instar de Halbrand qui remplace Annatar, l’apparence prise par Sauron pour séduire les Elfes. D’après les showrunners, ce choix a permis de faire durer le suspense sur l’identité de Sauron, même pour les fins connaisseurs du lore.

Source : Inverse