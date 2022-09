Les Anneaux de Pouvoir : une arme mythique cachée dans l’épisode 4 ?

De nombreuses références au Seigneur des Anneaux ont déjà commencé à s’inviter dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Au détour d’une scène, l’épée Narsil, dont héritera plus tard Aragorn, trône visiblement en arrière-plan.

S’agit-t-il de l’épée Narsil ? © Amazon Studios

Dans la seconde partie de l’épisode 4, la reine régente de Númenor emmène Galadriel au sommet de la tour royale où son père mourant a élu domicile. Elle révèle alors le Palantír qui s’y cache. Après l’avoir touché, Galadriel assiste à la vision de la destruction du royaume qui hante Tar-Míriel. Avant d’interagir avec la Pierre de Vision, l’Elfe passe devant une grande épée qui semblera très familière aux connaisseurs de la saga (voir photo ci-dessus).

Nombre de fans l’assurent : il s’agit de Narsil, l’épée mythique d’Elendil. Dans la mythologie de Tolkien, l’arme a été forgée pendant le Premier Âge par un Nain nommé Telchar. Elle passe ensuite entre plusieurs mains jusqu’à devenir la propriété d’Elros, frère jumeau d’Elrond et premier roi de Númenor.

Narsil deviendra Andúril dans les mains d’Aragorn

L’épée est finalement transmise à Elendil, l’un de ses lointains descendants, à la fin du Second Âge. Lors de la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes, celui-ci est vaincu par Sauron, Narsil se brisant sur le sol au terme du combat. Son fils Isildur la ramasse et coupe le doigt du Seigneur Ténébreux, affublé de l’Anneau unique.

À lire > Les Anneaux de Pouvoir : cette référence subtile au Seigneur des Anneaux se cache dans l’épisode 3

Les fragments de l’épée brisée seront conservés pendant de longues années à Fondcombe jusqu’au déclenchement de la Guerre de l’Anneau. Narsil est alors reforgée pour Aragorn, descendant direct d’Elendil, qui s’en servira pour mener les Hommes vers la victoire. À cette occasion, l’épée mythique est renommée « Andúril » qui signifie « Flamme de l’Ouest ».

Malgré les libertés scénaristiques prises par ses créateurs, la série Les Anneaux de Pouvoir s’efforce de se rattacher aux oeuvres sources de Tolkien. Outre sa ressemblance frappante, il semble logique que l’épée visible dans la tour soit Narsil. Laquelle n’est autre qu’un héritage destiné aux dynasties royales dont fait partie Elendil, dernier seigneur d’Andunië à Númenor.