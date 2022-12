Les conducteurs de Tesla pensent être plus victimes de road rage par les anti-voitures électriques

Les conducteurs de Tesla sont-ils plus visés par les agressions routières à cause de leur choix de voiture ? Plusieurs d’entre eux pensent qu’ils sont plus victimes de road rage que les conducteurs de voitures thermiques ou d’autres marques de véhicules électriques.

Les incidents de road rage ou rage routière arrivent-ils plus souvent aux conducteurs de voitures Tesla ? Ce n’est pas prouvé, mais de nombreux conducteurs ont en tout cas cette impression. L’année dernière, sur une route française, un conducteur d’une Golf avait coupé la route à un conducteur de Tesla avant de s’arrêter pour lui crier : « tu te crois le patron parce que tu as une Tesla ? ».

Une voiture Tesla © Taun Stewart / Unsplash

Selon un nouveau rapport de The Guardian, les actes haineux contre Tesla se multiplient. Les conducteurs sont de plus en plus victimes de rage routière. Est-ce à cause de la haine des voitures électriques ou de la haine contre Elon Musk ? Cela dépend des cas, mais les conducteurs des voitures électriques sont ceux qui en font les frais. D’ailleurs, Elon Musk veut complètement changer le design de la Model 3 en 2023.

Les incivilités routières contre les Tesla seraient plutôt commises par des anti-voitures électriques que par des anti-Elon Musk

Plusieurs conducteurs de Tesla interrogés par The Guardian confirment avoir ressenti cette haine anti-Tesla sur la route. Néanmoins, cette haine semble plutôt être dirigée contre les voitures électriques en général que contre Tesla ou même Elon Musk. Ce n’est effectivement pas la première fois que l’on entend parler d’une haine envers la voiture électrique.

Par exemple, l’un d’entre eux a expliqué que : « des conducteurs grossiers feront une embardée dans ma voie pour me hurler dessus, ou feront fumer leur pot d’échappement de leur voiture diesel ». Il vit dans l’Oregon, aux États-Unis. Ce type d’incidents ne lui arrive jamais lorsqu’il est au volant de ses voitures thermiques, une Chevrolet de collection de 1948 et une Chevrolet Traverse de 2014.

Cela n’a donc probablement rien à voir avec Elon Musk et les critiques qu’il essuie depuis son rachat de Twitter. Même si des conducteurs de Tesla ont déjà été victimes d’incivilités par les « anti-Elon Musk », ce n’est apparemment pas la cause principale des incidents.

