Les fœtus humains sont dangereusement exposés aux nanoparticules

Des scientifiques de l’Université Rutgers ont étudié les facteurs pouvant être responsable d’un faible poids à la naissance chez les bébés. Les nanoparticules inhalées par la mère pourraient être la cause. D’après cette équipe, elles peuvent traverser la barrière protectrice naturelle qui protège normalement les fœtus. Le placenta.

Exemple d,observation au microscope de nanoparticules (dioxyde de titanum) – Crédits : Wikimedia

« En utilisant certaines techniques spécialisées, nous avons trouvé des preuves que les particules peuvent migrer des poumons vers le placenta et éventuellement les tissus fœtaux après une exposition maternelle tout au long de la grossesse. Le placenta n’agit pas comme une barrière face à ces particules. Les poumons non plus. » Phoebe Stapleton, membre du corps professoral du Rutgers Environmental and Occupational Health Sciences Institute.

Des particules omniprésentes et difficiles à observer

« Les particules sont petites et vraiment difficiles à trouver ». Fabriquées par l’homme, elles sont si minuscules qu’elles ne peuvent pas être vues dans les microscopes conventionnels. Elles mesurent moins de 100 nanomètres de large. C’est des dizaines de milliers de fois plus petits que le diamètre d’un cheveu humain.

Ces particules sont utilisées dans des milliers de produits, des écrans solaires aux produits pharmaceutiques en passant par les équipements sportifs. Elles sont très appréciées par l’industrie, car elles peuvent améliorer l’efficacité des médicaments et de divers produits.

À lire aussi > Brosse à dents électrique ou manuelle : laquelle est la meilleure selon la science ?

Les nanoparticules inhalées ou ingérées peuvent passer au travers du placenta

L’étude clinique a été produite sur des rats et a permis de mettre en exergue leur faculté de passer au travers des tissus humains après inhalation. L’équipe de chercheurs a également eu le droit à une surprise. Le groupe contrôle, non exposé aux nanoparticules en présentait tout de même dans leur organisme. Après investigation, les chercheurs en ont décelé dans leur nourriture et ont pu également observer leur trajectoire dans un organisme.

À lire aussi > Disparu il y a 120 ans, ce rat va être ressuscité

Ainsi, les scientifiques ont déjà confirmé le fait que les fœtus sont facilement exposés à ces particules omniprésentes dans notre quotidien. Reste à établir avec fiabilité le lien entre ces expositions et certains problèmes de développement chez les fœtus.

« Maintenant que nous savons que les nanoparticules migrent [des poumons de la mère vers le placenta et les tissus fœtaux] nous pouvons travailler pour répondre à d’autres questions ».

À lire aussi > Après la mort, le cerveau humain reste actif de longues minutes

Source : ScienceDaily