Les Gardiens de la Galaxie 3 : Will Poulter dévoile sa transformation physique pour jouer Adam Warlock

Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Will Poulter interprétera le super-héros Adam Warlock. Il a dévoilé l’intense transformation physique et les régimes alimentaires stricts qu’il a subis pour jouer ce rôle dans le prochain film Marvel.

Attendu pour le printemps 2023 au cinéma, le troisième opus des aventures des Gardiens de la Galaxie marquera l’arrivée d’un nouveau personnage et d’un nouvel acteur dans le MCU. En effet, l’acteur britannique Will Poulter (Black Mirror) jouera le rôle d’Adam Warlock, un super-héros des comics Marvel.

Le super-héros Adam Warlock dans les comics – Crédit : Marvel

Apparu pour la première fois en 1967, Adam Warlock est un humain créé artificiellement par des scientifiques. Ces derniers avaient pour objectif de former une armée invincible. Dans les comics, Adam Warlock est un ancien membre des Gardiens de la Galaxie. Ce groupe avait été formé par Peter Quill, alias Star-Lord, pour lutter contre les menaces cosmiques. Le personnage de Warlock a connu plusieurs itérations dans l’univers Marvel. Parfois super-héros, parfois vilain, Adam Warlock est l’un des personnages les plus attendus dans le MCU. D’ailleurs, le réalisateur James Gunn a teasé un caméo de Rick et Morty dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

Will Poulter ne recommande à personne de faire le même entraînement physique

Au cours d’une interview avec The Independent, Will Poulter a expliqué qu’il ne peut pas révéler grand-chose sur son personnage. Et pour cause, Marvel préfère garder les secrets le plus longtemps possible. Récemment, Zoe Saldana (l’interprète de Gamora), a dévoilé par erreur un bout du scénario des Gardiens de la Galaxie 3. Elle s’est évidemment faite réprimander par Marvel.

En tout cas, Will Poulter a pu dévoiler l’extrême transformation physique qu’il a subie pour se métamorphoser dans le rôle d’Adam Warlock. « La chose la plus importante est que votre santé mentale et physique doit passer en premier, et les objectifs esthétiques doivent être secondaires, sinon vous finissez par promouvoir quelque chose de malsain et d’irréaliste si vous n’avez pas le soutien financier d’un studio payant vos repas et votre entraînement. Je suis dans une position très privilégiée à cet égard, et je ne recommanderais à personne de faire ce que j’ai fait pour me préparer à ce travail », a-t-il déclaré.

« Je regardais de la nourriture et je me sentais incapable d’y faire face », a révélé Will Poulter

En plus de cet entraînement physique qui était apparemment très intense, Will Poulter est aussi revenu sur ses régimes alimentaires stricts qui lui ont permis de se transformer en Adam Warlock. Il a expliqué que : « j’ai suivi une série de régimes différents au cours des derniers mois. Maintenant, je suis dans une phase d’entretien, ce qui est plutôt agréable. Je ne mange pas de grandes quantités de nourriture et je ne me prive pas. Je maintiens simplement mon poids. J’ai traversé des périodes où je regardais de la nourriture et je me sentais incapable d’y faire face, puis vous clignez des yeux et la minute suivante vous êtes prêt à manger des meubles parce que vous avez tellement faim ».

Nous n’en saurons pas davantage sur le personnage d’Adam Warlock, mais le physique du personnage n’est en tout cas pas pris à la légère chez les studios Marvel. Le témoignage de Will Poulter fait penser aux entraînements rigoureux d’Henry Cavill pour jouer Superman, puis Geralt de Riv dans la série The Witcher.

Source : ComicBook