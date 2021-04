Les Gardiens de la Galaxie est le film de super-héros préféré de Steven Spielberg

James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie Vol. 1 et 2, est très fier de cette rumeur. Selon le monteur Fred Raskin, son film Marvel se place en cinquième position du top 20 de Steven Spielberg. Outre Les Gardiens de la Galaxie, on trouve dans cette liste des chefs-d’œuvre du septième art tels que Le Parrain ou encore Citizen Kane.

Les Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014 – Crédit : Marvel Entertainment

Les Gardiens est en effet le film de super-héros préféré de Spielberg. C’est un honneur immense pour son réalisateur, qui a partagé l’information sur son compte Twitter. James Gunn évoque sa réaction lorsqu’il a appris que son long-métrage se trouvait dans le top 5 de la liste des films préférés de Spielberg. « Je sais que Spielberg a dit que son film de super-héros préféré était Guardians. J’étais dans la salle de montage avec Fred Raskin quand j’ai entendu cela et j’ai peut-être pleuré un peu. Je fais des films à cause des Dents de la mer et des Aventuriers de l’arche perdue. », écrit-il dans un tweet.

Steven Spielberg impressionné par Les Gardiens de la Galaxie

Dans une interview de 2016, Spielberg avait déjà parlé de son admiration pour le film de James Gunn. À l’époque, le réalisateur de légende avait également mentionné The Dark Knight ou encore Iron Man. Mais il avait précisé que « le film de super-héros qui l’avait le plus impressionné » était Les Gardiens de la Galaxie. Car celui-ci « ne se prend pas trop au sérieux », avait-il alors expliqué. Recevoir un tel compliment du metteur en scène qui vous a le plus inspiré a sans doute de quoi faire pleurer un réalisateur.

Depuis la sortie de cet ovni Marvel, un deuxième volume a débarqué en 2017, et un troisième est en préparation. Le tournage des Gardiens de la Galaxie 3 débutera cette année, lorsque son réalisateur aura terminé The Suicide Squad. Ce troisième opus très attendu sera sûrement le dernier signé James Gunn. Les prochains films de la franchise devraient ainsi introduire une nouvelle équipe de Gardiens. Un personnage central de la saga d’ailleurs connaître une fin tragique dans le volume 3. Pour l’instant, Gunn garde les détails de l’intrigue très secrets. Il faudra donc attendre 2022 pour découvrir le film sur les écrans.

Les Gardiens de la Galaxie 3 : La même technologie d’effets spéciaux que The Mandalorian va être utilisée

