Les meilleurs jeux PC free-to-play de 2022

Quoiqu’en disent les fans de consoles, le PC représente toujours le moyen idéal pour jouer à d’excellents titres à moindres frais. Car le monde vidéoludique sous Windows regorge de véritables perles de gameplay. Très élaborés, tant sur le plan graphique que sur celui de la musique, il existe de nombreux titres sous Windows qui vous réservent des milliers d’heures de jeu.

Et cette année 2022 a été particulièrement riche en nouveautés free-to-play. Petit tour d’horizon des 7 meilleurs titres de l’année, à découvrir absolument. Et l’avantage, c’est que vous pouvez jouer autant que vous voulez, ils sont complètement gratuits. La plupart de ces jeux intègrent des micro-transactions, mais elles ne sont pas indispensables pour progresser.

eFootball PES 2023

eFootball PES 2023 © Konami

Même si le lancement en free-to-play de la franchise PES ne s’est pas fait sans douleur en 2021, la saison 2022 et le déploiement de la mise à jour pour 2023 (et de sa saison 1) a attiré toujours plus d’amateurs de jeux de simulation de football. Les joueurs pourront retrouver leurs équipes favorites avec en plus 2 nouveaux clubs italiens, 11 nouvelles cartes de joueurs, 2 nouveaux types de cartes, 1 stade supplémentaire et surtout les 18 clubs du championnat mexicain. Référence en matière de jeux de sport, eFootball PES 2023 ne fait pas toujours l’unanimité, mais il reste toujours plus abordable que FIFA 23.

Fall Guys

Fall Guys © Devolver Digital

Fall Guys a déjà fait des émules lors de sa sortie en 2020, bien qu’il soit payant, grâce à son concept drôle et innovant. Pour son passage en free-to-play en 2022, c’est un raz de marée de joueurs qui s’est jeté sur ce jeu totalement loufoque et addictif. Dans le jeu, les joueurs doivent gagner chaque épreuve pour se qualifier pour la suivante. Les épreuves vont des courses aux parcours d’obstacles, et les joueurs doivent utiliser leur vitesse et leur agilité pour relever les défis et atteindre le niveau final. Le gagnant de l’épreuve finale est couronné champion. Fall Guys est un jeu amusant et passionnant qui plaira certainement aux fans des séries télévisées qui l’ont inspiré, telles que Interville, Total Wipeout et Takeshi’s Castle.

RumbleVerse

RumbleVerse © Iron Galaxy

Iron Galaxy Studios a encore réussi son coup. Si vous êtes un fan de leurs précédents travaux, vous savez qu’ils ne sont pas étrangers aux mécanismes de jeu innovants. Dans leur nouveau jeu, RumbleVerse, ils ont repris la formule éprouvée du genre Battle Royale et lui ont donné une nouvelle tournure. Au lieu de se concentrer sur le combat à distance à la manière de Brawl Stars, les joueurs sont engagés dans des combats au corps à corps. Cette approche unique du genre plaira certainement aux fans de Battle Royale et de jeux de lutte. Alors si vous cherchez quelque chose de nouveau à essayer, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à RumbleVerse. Vous ne serez pas déçu.

MultiVersus

MultiVersus © Player First Games

Impossible de parler des meilleurs jeux free-to-play de 2022, sans parler de MultiVersus. Il s’agit d’un jeu de combat de plateforme free-to-play développé par Player First Games et publié par Warner Bros. Le jeu présente une liste de personnages emblématiques de Warner Bros, dont Superman, Batman, Wonder Woman, Bugs Bunny et bien d’autres. MultiVersus est disponible sur PC Windows (avec une bonne configuration gamer toutefois) et consoles. Le jeu propose des achats optionnels qui permettent aux joueurs de développer plus rapidement les pouvoirs et les coups spéciaux de leurs personnages. Bien que le jeu soit gratuit, il offre une expérience agréable et stimulante aux joueurs de tous niveaux. MultiVersus est souvent comparé à Super Smash Bros, notamment au niveau du gameplay identique : frapper vos adversaires jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus remonter sur la plateforme d’où vous cherchez à les expulser. Mais dans MultiVersus, il n’y a que des combats à 4 joueurs, et surtout, les personnages peuvent interagir entre eux pour porter des coups spéciaux encore plus puissants.

Knockout City

Knockout City © Velan Studios

Véritable coup de cœur de cette année 2022, le dernier opus de Velan Studios, Knockout City, est une version unique du genre FPS multijoueur qui combine le parkour et la balle au prisonnier dans un jeu plein d’action. Bien que l’objectif du jeu soit simple – assommer vos adversaires en leur lançant des balles – Knockout City nécessite un haut niveau de stratégie et de compétences nécessaires pour réussir. Mais pour rendre le jeu plus intéressant, les joueurs ne sont pas cantonnés dans un espace de jeu réduit, ils ont toute une ville avec ses immeubles et ses rues pour se courir après. Plusieurs types de balles aux différents pouvoirs viennent corser le jeu et si vous n’avez pas de balle sous la main, mettez-vous en boule pour service de balle à votre coéquipier.

Roller Champions

Roller Champions © Ubisoft

Roller Champions, développé par Ubisoft, est un nouveau jeu de sport d’équipe JcJ gratuit qui ne manquera pas de vous faire vibrer. Dans ce jeu au rythme effréné, deux équipes de trois joueurs s’affrontent dans une course rapide autour d’une piste de roller derby. La première équipe à marquer cinq points remporte le match. Pour ce faire, les joueurs d’une même équipe doivent faire des tours de piste, sans perdre la balle, de manière à débloquer la cible pour marquer des points. Bien entendu, les joueurs de l’autre équipe doivent tout faire pour vous empêcher de marquer et vous prendre la balle. Roller Champions est rapide et excitant, sur une thématique moderne de sports urbains. Les graphismes sont colorés et ressemblent à des dessins animés, ce qui ajoute à la sensation de vitesse et d’adrénaline. La musique est également excellente et contribue vraiment à vous immerger dans le jeu.

Diablo Immortal

Diablo Immortal © Blizzard

Comme son nom l’indique, Diablo Immortal est un jeu mobile qui se déroule dans le monde de Sanctuaire, le cadre fictif de toute la série Diablo. Les événements du jeu se déroulent entre ceux de Diablo 2 et 3, et il propose de tout nouveaux niveaux, monstres et quêtes. En d’autres termes, si vous êtes un fan de la série, vous allez vous régaler. Mais même si vous n’êtes pas familier avec la série, Diablo Immortal a tout pour plaire. Les graphismes sont impressionnants, et le gameplay immersif vous tiendra en haleine pendant des heures. De plus, avec les nouvelles mises à jour constamment ajoutées par Blizzard Entertainment, les développeurs du jeu, il y a toujours quelque chose de nouveau à voir et à faire. Comme toujours dans les jeux de la saga, les joueurs pourront suivre la quête principale, mais aussi profiter des quêtes secondaires à faire en solo ou en équipe. Bien entendu, il vous faudra choisir la classe de votre personnage et le faire monter dans les niveaux pour le rendre plus fort et plus habile. Décrié pour son modèle pay-to-win, il n’en reste pas moins un excellent MMORPG.