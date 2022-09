Les meilleurs jeux inspirés de séries TV

Qu’il s’agisse d’immenses épopées en monde ouvert ou de jeux de type « choisir sa propre aventure », il existe une grande variété de jeux qui s’inspirent de séries télévisées populaires. Dans cette sélection, nous allons passer en revue quelques-uns des meilleurs jeux inspirés par les séries télévisées.

Stranger Things 3 : Le Jeu

Stranger Things 3 : Le Jeu © Netflix

Stranger Things 3 : Le jeu est un petit jeu vidéo d’aventure et d’action en mode rétro pixelisé. Il nous rappelle les jeux vidéo des années 80 et ce n’est pas une coïncidence. En effet, il reprend l’histoire de la saison 3 de la série télévisée Stranger Things (à voir sur la plateforme de streaming SVOD Netflix), une série qui se déroule dans les années 80. Si vous êtes un fan de Stranger Things et un nostalgique des jeux vidéo de la vieille école, vous allez adorer Stranger Things 3 : Le Jeu. Les graphismes ne sont peut-être pas à la pointe de la technologie, mais le gameplay est amusant et les références à la culture pop des années 80 ne manqueront pas de plaire aux fans de la série télévisée. Notez par contre que seuls les abonnés Netflix peuvent y jouer.

Télécharger Stranger Things 3 : Le Jeu (Android/iOS)

Crab Game

Crab Game © Dani Deverson

Crab Game est un jeu vidéo de type battle royale qui reprend tous les codes de la série Squid Game. Dans ce jeu, les joueurs doivent s’affronter afin d’être le dernier survivant. Le jeu se déroule dans un univers minimaliste où l’accent est mis sur le gameplay, plutôt que sur l’esthétique. Néanmoins, le jeu a connu un grand succès, attirant des joueurs du monde entier. Le fait que tout soit en anglais le rend également accessible à un large public. Crab Game est un jeu amusant et stimulant qui offre des heures de divertissement. Il est particulièrement fait pour les fans de la série Squid Game, qui y retrouveront toutes les références à la série, bien que le design soit figé et simple.

Télécharger Crab Game (PC)

Game of thrones : winter is coming

Game of thrones : winter is coming © YOUZU GAMES

Comme son nom l’indique, Game of Thrones : Winter is Coming est basé sur l’univers de la célèbre série « Game of Thrones ». Le jeu lui-même est un jeu de stratégie et de gestion en temps réel en ligne, où les joueurs se battent pour le contrôle du Trône de Fer. Dès le départ, les joueurs peuvent choisir leur personnage parmi un ensemble de visages connus de la série, chacun ayant ses propres compétences et capacités. Les joueurs devront ensuite construire leur armée et leur ville afin de survivre aux attaques des autres joueurs et des ennemis contrôlés par l’ordinateur. Le jeu est gratuit et accessible via n’importe quel navigateur Internet. Que vous soyez un fan de la série ou non, Game of Thrones : Winter is Coming est un excellent jeu de stratégie qui vous incitera à en redemander.

Télécharger Game of thrones : winter is coming (service en ligne)

The Witcher

The Witcher © CD PROJEKT

The Witcher est un jeu qui attire les joueurs grâce à son mélange unique d’action et de quêtes. Dans la peau du personnage principal, Geralt de Riv, les joueurs sont entraînés dans un univers médiéval où ils doivent utiliser leurs compétences en combat, en magie et en sorcellerie pour accomplir diverses tâches. Tout au long du jeu, la motivation première de Geralt est de gagner de l’argent et de plaire à sa maîtresse, plutôt que de sauver le monde qui l’entoure. Ce côté égoïste fait que The Witcher se distingue des autres jeux du même genre et aide les joueurs à se sentir plus proches du personnage anti-héros de Geralt. Bien qu’il soit sorti il y a plus de dix ans (avant la réalisation de la série TV), The Witcher a toujours une base de fans dévoués grâce à son gameplay innovant et à son scénario intriguant. Grâce à son adaptation télévisée, The Witcher continuera certainement à captiver le public pendant des années.

Télécharger The Witcher (PC)

The Walking Dead: No Man’s Land

The Walking Dead No Man’s Land © Next Games

Si vous êtes fan de la série The Walking Dead où les attaques de zombie et la survie de l’humanité sont au cœur de l’aventure, alors vous allez adorer le jeu vidéo mobile gratuit The Walking Dead: No Man’s Land. Vous pourrez y incarner l’un des héros de la série (les personnages principaux doivent être débloqués) et revivre les événements des différentes saisons de la série télévisée. Ce jeu mobile combine brillamment combat et stratégie de survie. Bien qu’il puisse sembler être un simple jeu de destruction de zombies au premier abord, The Walking Dead No Man’s Land vous attirera rapidement par son gameplay stimulant et son scénario riche. Chaque décision que vous prendrez aura un impact sur l’issue du jeu, alors choisissez judicieusement ! Avec des graphismes soignés et une intrigue immersive, The Walking Dead No Man’s Land est un jeu incontournable pour tous les fans de la série télévisée.