Les scientifiques savent maintenant à quel point la période glaciaire était froide

Guidés par les fossiles du plancton océanique et les modèles climatiques, les scientifiques ont calculé à quel point il faisait froid sur Terre pendant la dernière période glaciaire, lorsque d’immenses nappes glaciaires couvraient une grande partie de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Europe et de l’Asie.

Depuis plus de 2,5 millions d’années, le climat mondial oscille entre des périodes glaciaires étrangement prolongées et de brèves périodes interglaciaires.

Crédit : Francesca Hotchin / Unsplash

Même de minuscules variations de la température terrestre peuvent avoir un impact énorme sur la vie sur notre belle planète bleue. Comme le révèle une nouvelle étude, la température moyenne sur Terre durant la dernière période glaciaire, était de 7.7°C. C’est à peine 6 degrés Celsius de moins qu’au cours du 20ème siècle, qui a eu une température moyenne de 14°C.

Pendant la période glaciaire, qui a duré environ 104 000 ans et qui a pris fin il y a environ 11 000 ans, on pouvait retrouver de grands mammifères bien adaptés au climat froid comme les mammouths, les mastodontes, les rhinocéros laineux et les chats à dents de sabre.

« Dans votre expérience personnelle, cela peut ne pas sembler être une grande différence, mais, en fait, c’est un énorme changement. », a déclaré Jessica Tierney, professeur associée au département de géosciences d’UArizona.

Les résultats aideront les experts à comprendre le lien entre les changements des niveaux de carbone atmosphérique et les changements de température globale. Il permettra de prédire le changement climatique à venir.

Les périodes glaciaires peuvent aussi résulter de pluies d’astéroïdes

Des scientifiques japonais ont estimé que 2 quadrillions de kilogrammes de roche sont tombés sur la Terre il y a 800 millions d’années. Cet événement aurait provoqué une des périodes glacières les plus brutales de l’histoire de la Terre.

Aujourd’hui, l’humanité fait face au réchauffement climatique, qui a récemment fait fondre 600 milliards de tonnes de glace au Groenland, et qui dévoile des îles inexplorées, cachées sous des glaciers.

Source : EurekAlert