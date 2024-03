Leur boîte mail se fait pirater, un escroc dérobe 126 000 € en toute discrétion

© Envato

Des retraités ont fait un virement de 126 000 € à un escroc qui s’est fait passer pour leur banque

L’escroc a piraté leur boîte mail pour obtenir des informations et les appeler en se faisant passer pour leur banque

L’escroc a alors fourni son RIB frauduleux pour recevoir le virement à la place de la banque

On le sait, les escroqueries en ligne prennent de l’ampleur. Dans les colonnes de Ouest-France, Thierry et Dominique Leplu racontent leur mésaventure. En se faisant pirater leur boîte mail, ce couple de La Bazoge dans la Sarthe s’est fait dérober 126 000 €. “Les économies d’une vie qui partent en fumée” selon les victimes de cette escroquerie très discrète.

Un RIB frauduleux et un virement de 126 000 €

Nous sommes en fin d’année 2023 et le couple souhaite vendre sa maison au prix 410 000 € pour investir dans un nouveau lieu de vie et, avec la plus-value, “faire des aménagements […] partir en vacances, faire plaisir à nos deux enfants”. La vente est validée, le 4 décembre, et l’argent arrive sur leur compte courant. Sauf que lorsque Dominique se rend à la banque pour solder les prêts immobiliers d’un peu moins de 126 000 € contractés à la Caisse d’épargne, elle réalise que l’argent de la vente n’est pas là. Et pour cause : ils ont fourni, malgré eux, un RIB frauduleux appartenant à un escroc.

L’escroc eu accès à leur boîte mail et a repéré que ce couple de retraités de 60 ans s’apprêtait à recevoir une grosse somme d’argent. Il appelle alors Thierry et Dominique Leplu en se faisant passer pour leur conseiller bancaire avec les informations glanées pendant son repérage. Profitant de la confiance de ses victimes, il leur envoie alors un RIB qui n’est autre que le sien, pas celui de la Caisse d’épargne, pour recevoir les 126 000 € qui devaient servir à rembourser le crédit.

Malheureusement, le couple ne s’est pas méfié de la fausse adresse mail de l’escroc, ni même de l’envoi du RIB frauduleux qui s’est fait à 3h10 du matin, un horaire inhabituel. L’arnaque va si loin que le lendemain, les retraités reçoivent un autre message qui leur indique que la demande est en cours.

Il faut attendre le 9 janvier pour que le vol soit découvert par une conseillère du Crédit Mutuel, le rappel des fonds est impossible. Depuis, une enquête a été ouverte et Ouest-France indique que, selon ses informations, le suspect aurait été identifié et se trouve en région parisienne. Croisons les doigts pour un dénouement heureux.

En attendant, le couple doit toujours rembourser 126 000 € à la Caisse d’épargne qui a suspendu les paiements pendant un an face à cette situation. Dominique Leplu dévoile qu’elle va “devoir rembourser 700 € par mois” jusqu’à ses 77 ans à cause de ce vol. Le couple partage son “sentiment de honte”, ayant même hésité même à porter plainte. Un “coup de massue” pour ces retraités qui blâment aussi le Crédit Mutuel de n’avoir pas fait attention au RIB frauduleux fourni par l’escroc – tout en reconnaissant leurs torts.

Pour rappel, il existe des règles de base pour éviter ces arnaques :

Sécurisez votre boîte mail avec un mot de passe robuste

Utilisez la double authentification

Regardez si l’adresse mail de votre interlocuteur n’est pas suspect, traquez les fautes d’orthographe

Pour de telles opérations bancaires, rendez-vous directement en agence

Ne faites jamais un virement car un conseiller vous le demande par mail

Source : Ouest-France