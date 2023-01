L’IA chinoise fait peur en Occident : la vente de puces électroniques à la Chine interdite par plusieurs pays

Aujourd’hui un nouveau pays européen vient de s’ajouter à la liste, grandissante, des puissances s’engageant à limiter la vente de puces numériques aux entreprises et institutions chinoises. Après les Etats-Unis et le Japon ce sont en effet les Pays-Bas qui s’engagent dans cette voie.

L’histoire avait déjà débuté il y a quelques mois. En octobre 2022, Joe Biden et toute l’administration américaine avaient alors pris une décision claire et symbolique : accroître le contrôle sur les capacités chinoises à produire et acquérir des puces électroniques. Trois mois après, ce sont le Japon et les Pays-Bas qui s’engagent également dans cette mouvance.

Une mesure importante pour ces deux nouveaux pays qui sont si stratégiques dans l’approvisionnement chinois. Vous ne le savez peut-être pas mais les Pays-Bas disposent effectivement de capacités uniques au monde permettant de produire les machines nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées technologiquement. Ces machines dites de lithographie ultraviolette, uniquement confectionnées dans les pays européens, seraient ainsi interdites à la vente pour des clients chinois. Or selon le PDG de l’entreprise qui les produit, le marché chinois représente environ 15% de son chiffre d’affaire. Un accord politique signé entre les trois pays qui devrait ainsi avoir de lourdes conséquences sur la santé économique de certaines entreprises. Au Japon, ce sont des firmes comme Nikon ou Tokyo Electron qui devront, elles aussi, se passer du marché commercial de leur voisin.

L’intelligence artificielle chinoise vue, par l’Occident, comme une menace

La raison de ce changement de doctrine semble s’expliquer notamment par les craintes suscitées par le développement croissant de l’intelligence artificielle chinoise. De plus en plus présent dans la vie quotidienne des citoyens, le modèle d’IA à la chinoise se propage également de plus en plus dans le secteur militaire. Drones d’observation en forme d’oiseau, armes dopées à l’intelligence artificielle, systèmes de renseignement hyper sophistiqués, cyberattaques ciblées. Les exemples sont nombreux et sont utilisés, par les gouvernements occidentaux, pour justifier leur nouvelle décision.

Les puces électroniques sont ainsi de plus en plus cruciales dans nos sociétés et nos institutions. Cela fait de leur approvisionnement un enjeu très stratégique pour les gouvernements du monde entier. Il y a peu, on apprenait par ailleurs, que Joe Biden avait signé certains accords destinés à promouvoir et subventionner la production de puces sur le territoire américain.

