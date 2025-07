L’IA d’Apple ment … et c’est un vrai problème

Apple face au dilemme : IA géniale ou trop instable ?

Alors que d’autres entreprises comme Google et OpenAI multiplient les annonces autour de leurs IA, Apple adopte une stratégie plus discrète avec Knowledge, son projet confidentiel développé en interne. En cause : des performances encore inégales et des risques de dérives dans les réponses générées.

Ce modèle de langage maison est alimenté par des milliards de paramètres et fonctionne via le cloud. Il ambitionne ainsi de transformer Siri en véritable assistant intelligent, apte à comprendre des requêtes complexes, contextualiser les échanges et même aller puiser des éléments en ligne pour enrichir ses réponses.

Les informations fournies ne sont pas toujours fiables

À l’instar de nombreux modèles génératifs, Knowledge est capable de produire des réponses fluides, bien structurées… mais parfois fausses. Ces hallucinations, comme les appellent les chercheurs, posent un problème de taille à une entreprise comme Apple, dont l’image est étroitement liée à la qualité, la sécurité et la précision.

Les ingénieurs ont observé que plus l’IA semble compétente, plus elle tend à présenter ses erreurs avec assurance. Une telle IA, si elle était intégrée prématurément dans des produits du quotidien comme l’iPhone ou le Mac, pourrait nuire à la confiance des utilisateurs. C’est pourquoi Knowledge reste, pour l’instant, confinée à un environnement de test interne surnommé Playground, où ses performances sont comparées à celles de concurrents comme ChatGPT et Gemini.

Plutôt que de répéter les erreurs passées, Apple a donc fait le choix du silence. Aucune mention de Knowledge n’a été faite lors de la WWDC 2025, contrairement à ce que certains attendaient. L’entreprise préfère concentrer sa communication sur des outils dits éprouvés, tout en continuant à améliorer son IA en coulisses.

Ce choix de la prudence pourrait à terme se révéler payant. Tandis que d’autres courent après la démonstration de force, Apple prend le temps de façonner une IA alignée avec ses valeurs et les attentes de ses utilisateurs. Reste à savoir combien de temps elle pourra rester discrète dans une course technologique de plus en plus effrénée.

Source : Science et Vie