Promesses d’IA non tenues : Apple confrontée à une plainte judiciaire

© Envato

Apple confrontée à une plainte judiciaire

Apple se retrouve une fois de plus au cœur d’un litige judiciaire d’envergure. Un nouveau recours collectif a été introduit en Californie, visant à dénoncer une supposée désinformation orchestrée par l’entreprise et certains de ses cadres dirigeants. Au centre des accusations : la présentation embellie des progrès réalisés par Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment lors du lancement d’Apple Intelligence et de la refonte annoncée de Siri.

Les plaignants estiment qu’Apple a peint un tableau trop optimiste de ses innovations lors de la conférence WWDC 2024, en promettant une transformation spectaculaire de son assistant vocal. Selon eux, la réalité technique serait bien plus limitée, et les démonstrations faites à cette occasion n’auraient été que des versions de démonstration, sans fondement solide. Siri, dans sa version supposément “intelligente”, n’aurait en fait atteint qu’un stade embryonnaire de développement au moment des annonces.

Cette affaire rappelle à certains observateurs une précédente controverse autour des performances de vente de l’iPhone, à l’époque où Tim Cook et Luca Maestri avaient déjà été critiqués pour un manque de transparence.

Cette fois encore, les responsables de la direction sont directement visés par la plainte, parmi lesquels le PDG Tim Cook, le directeur financier actuel Kevin Parekh, ainsi que son prédécesseur Luca Maestri. La période concernée couvre douze mois, jusqu’à la veille de la WWDC 2025.

Ce que les investisseurs reprochent à Apple dans cette affaire d’IA

Les investisseurs à l’origine de l’action en justice, emmenés par un certain Eric Tucker, pointent du doigt les conséquences financières de cette communication supposée mensongère. Ils évoquent notamment la réception tiède de l’iPhone 16, jugé décevant en matière d’innovations liées à l’IA, ainsi qu’une chute notable du cours de l’action Apple, avec des pertes estimées à plusieurs centaines de milliards de dollars.

Le recours s’appuie également sur certaines critiques publiques qui ont circulé depuis, comme celle du journaliste John Gruber. Ce dernier a qualifié Siri de simple “vaporware”, sous-entendant que les fonctionnalités mises en avant par Apple ne reposaient sur aucune base concrète. Son billet intitulé Something Is Rotten in the State of Cupertino est d’ailleurs cité comme preuve dans la procédure.

Dans le même temps, un autre recours, déposé cette fois par des consommateurs, accuse Apple de pratiques commerciales trompeuses, notamment en exagérant les performances de ses outils d’IA dans ses supports publicitaires.

Ces accusations surviennent à un moment critique, alors que la firme cherche à affirmer sa place face à des concurrents comme Google et OpenAI, déjà bien implantés dans le secteur de l’IA. Ces affaires pourraient donc ternir l’image d’innovation que cherche à projeter Apple.

Source : Mac4ever