L’IA prend le contrôle chez Amazon, 30 000 postes déjà supprimés

Amazon mise sur l’IA et l’automatisation pour moderniser son fonctionnement, réduire les coûts et rester compétitive face à ses rivaux.

Crédit : Bugphai/Freepik

Transformation radicale : Amazon remplace des humains par l’IA

Amazon traverse une période de grands changements. L’entreprise américaine a annoncé la suppression de 30 000 postes, une réduction massive touchant surtout les fonctions support comme les ressources humaines, la logistique, le cloud et les jeux vidéo. Les premiers licenciements commenceront dès le 28 octobre et concernent environ 10 % des employés de bureau. Pour l’instant, les entrepôts et les livreurs ne sont pas affectés.

Cette décision intervient après plusieurs années de forte croissance. Entre 2018 et 2022, Amazon a multiplié par trois le nombre de ses employés afin de répondre à l’énorme demande du commerce en ligne pendant la pandémie. Aujourd’hui, la croissance est plus lente. L’entreprise se concentre sur la transformation digitale. Certaines tâches humaines commencent à être remplacées par des machines et des algorithmes.

Malgré cette annonce, les marchés n’ont pas paniqué

L’action Amazon a gagné plus de 1 %, et le groupe reste l’un des plus valorisés au monde, avec une capitalisation de 2 900 milliards de dollars, un chiffre d’affaires de 670 milliards et 70 milliards de bénéfices annuels.

Pourtant, la concurrence est de plus en plus forte. Microsoft et Google progressent rapidement dans le cloud computing. Ce secteur représente désormais 17 % des revenus d’Amazon. L’entreprise américaine accuse aussi un certain retard dans l’IA générative, et les nouvelles fonctionnalités d’Alexa ne suffisent pas à combler cet écart.

L’automatisation est au centre de la stratégie d’Amazon

En juin, le PDG Andy Jassy a déclaré dans une note interne que l’IA conduirait progressivement à réduire les effectifs. Un rapport publié quelques mois plus tard par The New York Times précise que la société prévoit d’automatiser jusqu’à 75 % de ses opérations d’ici 2033. L’objectif n’est pas seulement de licencier, mais aussi de geler certaines embauches tout en augmentant la productivité.

Amazon teste déjà plusieurs innovations pour atteindre ces objectifs : un robot de tri pour les entrepôts, un agent d’IA pour gérer les équipes et des lunettes connectées pour aider les livreurs. Ces évolutions font partie d’une tendance générale. Aux États-Unis, l’automatisation et ses effets sur l’emploi sont de plus en plus importants. L’usage accru des machines pour améliorer la productivité pourrait changer profondément le marché du travail et le fonctionnement des entreprises

Source: Journal du Geek