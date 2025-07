Recall fait son retour en Europe, Microsoft promet plus de contrôle

La technologie controversée de Microsoft, Recall, est désormais accessible aux utilisateurs européens de Windows 11 équipés des versions Copilot+. Cette fonctionnalité, qui suscite de nombreuses inquiétudes, permet au système de prendre automatiquement des captures d’écran de l’activité de l’utilisateur, à raison de plusieurs par seconde, pour les stocker localement sur l’ordinateur.

L’objectif affiché est de faciliter l’assistance par intelligence artificielle, en permettant une recherche rapide et contextuelle dans l’historique visuel des actions effectuées sur l’ordinateur.

Recall, espion ou assistant ? L’outil de Microsoft divise

Microsoft présente Recall comme une avancée majeure pour la productivité et l’interaction intelligente avec l’interface. Mais du côté des spécialistes de la cybersécurité et de la vie privée, les avis sont beaucoup plus réservés. Pour eux, le fait que Recall enregistre en continu ce qui s’affiche à l’écran soulève de sérieux problèmes. Il y a un vrai risque que des données sensibles, comme des mots de passe, des identifiants ou même des informations médicales, soient capturées sans que l’utilisateur s’en rende compte.

Selon Microsoft, Recall permettrait à l’utilisateur de “remonter dans le temps” pour retrouver un document, un site visité ou une information précise affichée sur l’écran à un moment donné. Mais pour les spécialistes de la confidentialité, cet enregistrement en continu reste extrêmement problématique, car il s’agit ni plus ni moins d’une mémoire visuelle automatique de l’activité numérique.

Il est utile de rappeler que la fonctionnalité Recall avait été initialement dévoilée en mai 2024, mais face à un tollé d’inquiétudes concernant la confidentialité, Microsoft avait rapidement suspendu son lancement. L’entreprise a toutefois retravaillé son système pour renforcer la sécurité et répondre aux critiques, avant de réintroduire Recall en avril 2025, d’abord en dehors de l’Union européenne.

Recall arrive en Europe avec de nouvelles garanties

Désormais, les utilisateurs européens disposant d’un PC Copilot+ approuvé peuvent eux aussi activer cette fonction. Cela suppose toutefois un appareil équipé d’un processeur IA local performant, doté d’un NPU (Neural Processing Unit) capable de fournir une puissance suffisante en TOPS (Tera Operations Per Second), condition indispensable au bon fonctionnement de Recall. En effet, l’outil repose entièrement sur le traitement local des données pour capturer, analyser et restituer les informations affichées à l’écran en temps réel.

Cette nouveauté n’est pas sans garanties. Microsoft annonce qu’il est possible de réinitialiser complètement Recall et de supprimer l’ensemble des données collectées. Cette option est désormais disponible dans les paramètres de Windows (Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recall et captures instantanées). L’utilisateur peut donc effacer toutes les captures enregistrées et restaurer les réglages par défaut du système.

De plus, il est désormais possible d’exporter certaines captures vers des applications ou services tiers. Cela nécessite toutefois la création d’une clé de sécurité à usage unique, dont la perte rendra l’accès aux données impossible. Ce mécanisme vise à renforcer la sécurité et éviter tout usage non autorisé des informations collectées.

