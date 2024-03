L’IA retrouve une terroriste recherchée depuis 30 ans avec ce logiciel accessible à tous

© Envato

Un journaliste est remontée jusqu’à une terroriste, Daniela Klette, en utilisant Pimeyes

Pimeyes est un logiciel vendu 30 euros/mois

Il permet de retrouver toutes les photos postées en ligne d’une personne grâce à l’IA

Avec Pimeyes, le journaliste a retrouvé le compte Facebook de la terroriste qui s’était renommée Claudia Ivone

Connaissez-vous Pimeyes, logiciel de reconnaissance faciale basé sur l’IA ? Nous vous en parlions dans nos colonnes puisqu’il a permis d’identifier le figurant qui joue Willrow Hood dans Star Wars, personnage emblématique. Le 26 février, dans un cadre plus grave, les autorités allemandes ont annoncé l’arrestation de Daniela Klette. Une terroriste recherchée en Europe depuis 30 ans et retrouvée par Pimeyes.

30 minutes pour retrouver la trace de Daniela Klette

Il n’aura fallu qu’une demi-heure avec un logiciel coûtant une trentaine d’euros, pour que le journaliste de Bellingcat Michael Colborne retrouve la trace de Daniela Klette, une fugitive de la Fraction Armée Rouge, recherchée en Europe depuis 30 ans. https://t.co/w5dYAJ8LFf — CheckNews (@CheckNewsfr) March 6, 2024

L’IA fait souvent peur lorsque l’on parle de son utilisation par les autorités. Impossible de ne pas penser à des dérives autoritaires, notamment par la reconnaissance faciale dans l’espace public. Preuve que cette technologie fonctionne, Daniela Klette qui faisait partie de la Fraction armée rouge pendant les années 1970 jusqu’à sa dissolution en 1998 a été identifiée. La femme, âgé de 65 ans, était recherché depuis trois décennies pour des tentatives de meurtre et des braquages.

Pour remonter jusqu’à Daniela Klette, le journaliste d’investigation Michael Colborne a utilisé Pimeyes, comme l’explique BFMTV. Ce logiciel payant (30 euros/mois) permet de retrouver tous les clichés d’une personne sur la toile. En fouillant, l’homme est tombé sur un alias, Claudia Ivone, en 30 minutes.

Daniela Klette vivait dans la discrétion

La femme avait totalement changé de vie, participant à des cours de capoeira et membre d’associations afro-brésiliennes. Sur son compte Facebook, rien de répréhensible sur le profil de Claudia Ivone. Libération dévoile qu’on y trouvait… des photos de fleurs et de champignons. Elle donnait également des cours de maths, gratuitement si nécessaire, à des personnes défavorisées comme le souligne le Guardian. D’après les habitants de son immeuble, la femme était discrète et sympathique avec le voisinage.

Michael Colborne, dans le cadre de son podcast, a ensuite contacté les autorités. Mais la police était déjà sur la piste de Daniela Klette aka Claudia Ivone depuis novembre 2023. La femme a été localisée à Berlin mais rien de plus n’a été partagé. L’Office de la police criminelle de Basse-Saxe indique à Libération qu’il “n’est pas possible de fournir d’autres informations”.

Source : BFMTV, Libération