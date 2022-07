« L’image la plus profonde de l’Univers jamais prise », la date de sortie de Dune 2 repoussée, des deepfakes utilisées pour tromper les recruteurs, c’est le récap’ de la semaine￼

Alors que la saison 4 de The Boys sortira plus tôt que prévu, Dune 2 voit au contraire son lancement repoussé de quelques semaines. Tandis que la NASA a annoncé être sur le point de partager de nouvelles images capturées par James Webb, des escrocs utilisent des deepfakes pour tromper les recruteurs à distance et Tesla est contraint d’annuler des livraisons de Tesla Model Y dont les moteurs sont défaillants.

La saison 4 de The Boys disponible plus tôt que prévu

Si vous êtes fans de The Boys, cette nouvelle devrait vous réjouir : Karl Urban a profité d’un échange avec Collider pour annoncer que le tournage de la saison 4 commencerait dès la fin du mois d’août. Cette révélation de l’interprète de Bill Butcher signifie que la quatrième saison de la série Prime Video pourrait donc sortir plus rapidement que prévu.

Lire > The Boys : la saison 4 sortira plus tôt que prévu

The Boys © Prime Video

« L’image la plus profonde de l’Univers » bientôt partagée

Thomas Zurbuchen a profité d’une conférence de presse pour évoquer les images incroyables capturées par le télescope spatial James Webb. Le scientifique, en charge des programmes scientifiques de la NASA, a révélé que certaines de ces photos seraient partagées le 12 juillet à partir de 16h30 et qu’elles étaient à couper le souffle. Parmi les photos, on pourra notamment découvrir « l’image la plus profonde de l’Univers jamais prise ».

Lire > La NASA va partager l’image « la plus profonde » de l’Univers prise par le télescope James Webb

Illustration du télescope James Webb dans l’espace – Crédit : NASA

Les recruteurs en guerre contre les deepfakes

Alors que le télétravail continue de se démocratiser, il en est de même des entretiens d’embauche qui se déroulent de plus en plus à distance. Ce nouveau processus de recrutement permet à de nombreux escrocs de profiter de la technologie du deepfake pour tenter de duper les recruteurs. Le FBI met donc en garde les entreprises afin que les employeurs soient en mesure de repérer les deepfakes.

Lire > Des escrocs utilisent des deepfakes pour passer des entretiens d’embauche

Les deepfakes sont de plus en plus nombreux – Crédit : Meta

La sortie de Dune 2 repoussée de quelques semaines

Alors que la sortie de Dune 2 était initialement prévue pour le 20 octobre 2023, le long-métrage de Legendary et Warner Bros. devrait finalement sortir en salles le 17 novembre 2023. Si les raisons de ce retard n’ont pas été officiellement dévoilées, il se pourrait que ce délai soit lié à un retard de tournage. Denis Villeneuve avait d’ailleurs récemment évoqué le deuxième volet en déclarant « le film sera plus difficile, mais nous savons où nous allons »

Lire > Dune 2 : la date de sortie du film de Denis Villeneuve a été repoussée

Dune – Crédit : Warner Bros. Pictures

Des moteurs défaillants dans certaines Tesla Model Y

Face à des problèmes de moteurs défaillants, de nombreuses Model Y fabriquées à Berlin dans la nouvelle Gigafactory n’ont pas pu être livrées. En effet, plusieurs acheteurs ont vu la livraison de leur Model Y repoussée à cause d’un gros souci au niveau du « drive unit » du SUV électrique. Tesla n’a pas encore officiellement pris la parole face à ce nouveau problème de défaillance.

Lire > Des Tesla Model Y fabriqués à Berlin ont des moteurs défaillants

Tesla Model Y – Crédit : Craventure Media / Unsplash

