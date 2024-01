Soldes tablettes tactiles hiver 2024 : les offres incontournables

Vous souhaitez acquérir une tablette pas chère ? Les boutiques de e-commerce proposent de nombreuses offres sur les tablettes Android et les iPad à l’occasion des soldes d’hiver 2024. Afin de vous aider à trouver le modèle idéal au meilleur prix, nous avons réuni dans cette sélection les offres les plus intéressantes. Nous mettrons régulièrement à jour cette page, afin de vous tenir informé des toutes dernières offres en vigueur durant les soldes.

Les meilleurs bons plans sur les tablettes tactiles pour les soldes d’hiver 2024

Lenovo Tab P11 5G (256 Go) à 389,99 €

La Lenovo Tab P11 est actuellement en promo pour les soldes d’hiver. Ce modèle compatible Wi-Fi, 5G et Bluetooth, est en effet disponible à 389,99 €, au lieu de 549,99 € sur le site de la Fnac.

La tablette fonctionne sous Android 11 et dispose de 256 Go de stockage. Elle affiche un écran IPS tactile 2K de 11 pouces, et assure de belles performances avec son processeur Qualcomm Snapdragon 750G et ses 8 Go de RAM LPDDR4x.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ et Smart Cover hybride à 629 €

Boulanger propose en exclusivité un pack comprenant la récente Galaxy Tab S9 FE+, ainsi qu’un Book Cover hybride noir. Pour les soldes, le prix de l’ensemble passe à 629 €, au lieu de 729 €. Cette tablette tactile Samsung offre une généreuse surface d’affichage de 12,4 pouces. Elle propose une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, pour une sensation de fluidité accrue.

La Galaxy Tab S9 FE+ dispose d’une capacité de stockage de 128 Go, et propose des performances très satisfaisantes avec son processeur Exynos 1380 et ses 8 Go de RAM. Le modèle embarque par ailleurs un double capteur photo de 12 et 8 Mpx, capable de filmer en 4K. La tablette fonctionne sous Android 13 et prend en charge le Wi-Fi 6, ainsi que le Bluetooth 5.3. Le modèle est par ailleurs accompagné d’un S Pen ultra précis. La tablette dispose enfin d’une batterie conséquente de 10 090 mAh, qui assure jusqu’à 13 heures d’autonomie.

Xppen Innovator 16 à 259,99 €

Cette tablette graphique signée Xppen est en ce moment proposée à 259,99 €, au lieu de 499,99 € chez Boulanger. Soit une belle remise de 240 €. La tablette Xppen Innovator 16 se destine aux experts de l’art graphique. Elle est livrée avec un stylet ultra fin, qui offre une précision irréprochable.

Avec sa dalle confortable de 15,6 pouces FHD, le modèle offre une surface confortable pour laisser libre cours à votre imagination. Compatible avec les PC, Mac et smartphones, cette tablette en fibre de carbone requiert une connexion filaire. Elle intègre pour finir des boutons de raccourci physiques, qui permettent de gagner en efficacité.

Les autres offres à découvrir pour les soldes d’hiver

Les tablettes ne sont pas les seuls produits à l’honneur durant les soldes d’hiver 2024. En effet, cet évènement est également l’occasion de faire de bonnes affaires sur de nombreux autres produits de l’univers high-tech, comme les smartphones, les TV ou encore les casques audio. Afin de vous aider dans vos recherches, nous avons sélectionné les meilleures offres qu’il est possible de trouver durant les soldes, en les classant par catégories, et par boutiques.

