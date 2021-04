L’iPhone 12 128 Go est en promo chez Amazon

Actuellement chez Amazon, l’iPhone 12 128 Go en noir bénéficie d’une belle réduction. Son prix passe donc de 959 € à 869 €, si vous comptiez l’acheter c’est le moment de passer votre commande.

L’iPhone 12 d’Apple bénéficie d’une remise de 10 % chez Amazon

C’est bien connu, lorsque l’on veut acheter des produits de la marque Apple, il faut avoir un budget assez conséquent. Il est donc toujours appréciable de profiter des remises proposées par les marchands. Cette fois c’est Amazon qui propose une réduction de 10 %, le prix passe donc de 959 € à 869 €.

Concernant l’iPhone 12, il est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces et d’un design et d’un format identique à l’iPhone 12 Pro. Il embarque une puce A14 qui va offrir des performances incroyables compatibles avec le 5G. Pour les photos, vous allez pouvoir capturer vos plus beaux moments et avoir un rendu magnifique, grâce à un double appareil photo 12 mégapixels avec objectif grand-angle et ultra-grand-angle.

Côté autonomie, Apple assure une tenue de 17 heures de lecture vidéo, grâce à la charge sans fil votre iPhone 12 sera vite opérationnel. Pour connaître tous les détails et caractéristiques, consultez vite notre test iPhone 12. Si le tarif est toujours trop élevé pour votre budget, vous pouvez prendre le temps de découvrir notre comparatif des meilleurs smartphones, vous y trouverez certainement le smartphone qui vous conviendra.