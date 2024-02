iPhone 16 Pro : jusqu’à 2 To de stockage ? Apple veut surclasser Samsung

Les mois avancent et les spécifications des iPhone 16 Pro se précisent. Plusieurs sources affirment que les modèles pro du futur flagship pourraient offrir jusqu’à 2 To de stockage interne. Une telle configuration permettrait à Apple de surclasser ses rivaux qui ne dépassent pas la barre des 1 To.

Apple a déjà lancé les grandes manœuvres pour ses futurs smartphones haut de gamme. Le portrait-robot des iPhone 16 commence ainsi à se dessiner grâce aux indiscrétions glanées par plusieurs informateurs. Ces derniers jours, il se murmure que l’autonomie de l’iPhone 16 Pro pourrait atteindre des sommets encore jamais égalés par la pomme. Des sources provenant de la chaine d’approvisionnement affirment en outre qu’Apple prévoirait de proposer une option de stockage très généreuse.

D’après cette nouvelle fuite relayée par le leaker yeux1122, les iPhone 16 Pro et Pro Max pourraient exister en version 2 To. Si l’information se vérifie, la pomme parviendrait à se démarquer de ses principaux rivaux. A titre de comparaison, le Galaxy S24 Ultra se décline “seulement” au maximum en version 1 To. Idem pour le Pixel 8 Pro. Apple pourrait ainsi surclasser ses concurrents en proposant une variante mieux fournie en stockage à l’automne prochain.

iPhone 16 Pro : Apple pourrait proposer jusqu’à 2 To de stockage

Cela ne serait d’ailleurs pas la première fois que la pomme distance Samsung sur cet aspect. En 2021, Apple lançait dans le grand bain les iPhone 13 Pro pouvant aller jusqu’à 1 To. Une option que l’on ne retrouvait pas sur les Galaxy S21 de l’époque, le S21 Ultra pouvant seulement atteindre les 512 Go.

Si ce nouveau seuil se confirme pour les futurs iPhone 16 Pro, nous sommes curieux de savoir combien de modèles Apple proposera à ses clients. Actuellement, le constructeur met à notre disposition les configurations suivantes :

Il serait ainsi intéressant de savoir si l’option 128 Go (pour l’iPhone 16 Pro) et l’option 256 Go (pour l’iPhone 16 Pro Max) disparaîtront au profit de l’option 2 To supposée. Tout ceci devrait s’éclaircir ces prochains mois. D’autres bruits de couloir doivent également encore être confirmés à l’instar du nouveau bouton de capture photo, du nouveau bouton Action ou encore de la chute supposée des performances sur les modèles Pro de 1 To.

Selon plusieurs sources, Apple pourrait proposer jusqu’à 2 To de stockage sur les iPhone 16 Pro.

Un tel seuil n’a encore jamais été atteinte par Apple et ses principaux rivaux.

