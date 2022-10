L’OPPO Reno 8 Lite 128 Go 5G passe au prix incroyable de 419 €

Pour ceux qui auraient besoin rapidement d’un smartphone, voici un bon plan chez Cdiscount qui devrait vous séduire. En effet, dans la limite des stocks disponibles vous pourrez acheter le smartphone OPPO Reno 8 Lite 128 Go qui passe à 419 € alors qu’il était affiché à 449 € lors de sa sortie.

OPPO Reno 8 Lite 128 Go 5G > 419 € chez Cdiscount

C’est une belle affaire proposée chez Cdiscount pour l’achat de ce smartphone puisqu’il est actuellement à moins de 420 €. Toutefois, avant de vous lancer vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit concerné.

L’OPPO Reno 8 Lite possède un écran AMOLED de 6,43 pouces un design sobre et élégant grâce à une belle définition noir mat sur le dos de l’appareil. On y retrouvera également les 3 capteurs photo c’est-à-dire un grand angle de 64 mégapixels, un objectif macro et un capteur monochrome de 2 mégapixels chacun. A l’intérieur s’y trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G couplé avec 8 Go de RAM, et donc assez puissant pour faire tourner l’ensemble de vos applications quotidiennes. Équipé de sa batterie de 4500 mAh, vous pourrez tenir toute la journée sans problème.

