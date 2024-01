Soldes d’hiver : l’incroyable casque Bose QC Special Edition est à moins de 200 €

Chez plusieurs marchands, le casque Bos QC Special Edition bénéficie d’une belle réduction durant les French Days et passe ainsi à 199,99 € au lieu de 269,99 €.

Chez Boulanger et chez Amazon, le casque à réduction de bruit Bose QC Special Edition bénéficie d’une belle promotion de 25 %. En effet, affiché au prix de départ à 269,99 € il passe désormais à 199,99 €. Maintenant il ne vous reste plus qu’à choisir votre marchand préféré.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (boulanger)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (amazon)

Le casque Bose QC Special Edition bénéficie d’une réduction de 25 %

Durant les soldes d’hiver 2024, le casque Bose QC Special Edition passe à moins de 200 € soit à 199,99 € au lieu de 269,99 €. Cependant, si avant de succomber, vous voulez en savoir plus sur ce casque, il vous suffit de lire les quelques lignes qui vont suivre. Nous vous conseillons également de ne pas réfléchir trop longtemps car proposé dans le cadre des soldes, cette offre est à durée limitée.

Ce casque Bose de type circum-aural et de coloris noir possède l’option réduction de bruit, une technologie très pratique qui vous permettra de réduire les bruits environnants et ainsi de vous plonger complétement dans votre musique. Il propose une autonomie tout à fait correcte de 24 heures par charge avec une recharge complète en 2 heures et demi. Grâce à la recharge rapide, vous pourrez récupérer l’équivalent de 3 heures d’écoute en seulement 15 minutes.

Toutefois, si vous n’êtes pas convaincu, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs casques sans fil mais aussi notre récap sur les soldes concernant les casques audio, vous pourrez ainsi trouver le meilleur produit pour vous et à un tarif avantageux.