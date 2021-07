MacBook SE : Apple travaillerait sur un ordinateur portable avec une puce M1 abordable !

D’après un leaker coréen nommé « yeux1122 », Apple serait actuellement en train de concevoir un MacBook SE, qui pourrait devenir le modèle le moins chère de la gamme du géant américain.

MacBook Pro – Crédit : Apple

Cela fait maintenant plusieurs années qu’Apple propose une série SE pour ses iPhone, et celle-ci pourrait bientôt arriver sur ses ordinateurs portables. Les iPhone SE ont l’avantage de proposer certaines caractéristiques haut de gamme identiques aux modèles les plus chers, comme leur processeur, mais font de nombreuses concessions dans les autres domaines.

Apple pourrait s’inspirer de cette stratégie pour ses futurs ordinateurs portables, puisque le MacBook SE serait équipé d’une puce M1, son premier processeur maison. Cette puce équipe déjà les produits les plus récents du fabricant, tels que son MacBook Air, son Mac mini, son nouvel iMac 24 pouces coloré ou encore la nouvelle génération d’iPad Pro mini-LED.

Le MacBook SE serait commercialisé à moins de 700 dollars

Selon les informations de « yeux1122 », le MacBook SE pourrait être vendu à partir de 699 dollars, soit beaucoup moins cher que le MacBook Air le plus abordable. En effet, le MacBook Air M1 avec 256 Go de stockage est vendu à partir de 999 dollars aux Etats-Unis, et 1129 euros en France avec les taxes. On imagine donc que le MacBook SE serait vendu ici aux alentours de 799 euros.

Apple souhaiterait tirer le prix vers le bas en utilisant certains des composants des nouveaux iPad Pro de 2021, telles que leur batterie. On s’attend donc à ce que ce nouveau MacBook abordable soit particulièrement fin. Pour rappel, l’iPad Pro M1 11 pouces est lui vendu à 799 dollars, ou 899 euros en France.

Pour l’instant, aucune fenêtre de lancement n’a été annoncée, mais sa sortie ne devrait pas se faire avant au moins 2022. En effet, Apple prévoirait déjà de présenter de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces mini-LED à l’automne, et ceux-ci seront équipés d’une nouvelle puce M1X. On ne sait pas non plus quelle taille mesurera l’écran du futur MacBook SE, mais il ne s’agirait pas d’un nouveau modèle 12 pouces d’après les informations du leaker.

Source : Naver