Margot Robbie a gardé l’une des armes de Harley Quinn

Malgré les très mauvaises critiques à l’égard de Suicide Squad (2016), un personnage a tiré son épingle du jeu. Il s’agit de l’ex petite amie du Joker dans le DCEU, Harley Quinn. Un personnage interprété par Margot Robbie qui a rapidement eu droit à son spin-off appelé Birds of Prey. Jusqu’à un retour gagnant dans le (très bon) The Suicide Squad de James Gunn.

Forcément, les fans restent très attachés à l’actrice en tant que Harley Quinn. Un amour que Margot Robbie porte aussi à Harley Quinn. Interviewée par Elle, elle dévoile avoir gardé un accessoire de tournage appartenant à son personnage ! Et il s’agit… d’une arme.

Une batte de baseball à côté du lit !

C’est dans Suicide Squad que Harley Quinn arrive à quitter Belle Reve pour une nouvelle vie sans le Joker dans Birds of Prey. Plus tard, le personnage de Margot Robbie retourne en mission avec la Task Force X dans The Suicide Squad. L’occasion de collaborer avec Ratcatcher, Bloodsport ou encore King Shark.

Si les fans apprécient autant Margot Robbie en Harley Quinn, c’est que l’actrice a su lui apporter un véritable souffle. Notamment par son look qui inspire les cosplayeuses du monde entier ! Parmi les armes utilisées par le personnage, on retrouve une batte de baseball.

Lors de son interview pour Elle, Margot Robbie confie justement avoir conservé la batte de baseball de son personnage ! L’actrice déclare : « J’ai ma batte de baseball Harley Quinn. À côté de mon lit. Juste au cas où quelqu’un ferait l’erreur de s’introduire chez moi. Il le regretterait ».

On imagine que le message est passé !

Une autre interprète pour Harley Quinn

Que les fans se rassurent, le DCEU prouve déjà qu’il peut exister plusieurs versions d’un même personnage. La preuve avec Robert Pattinson et Ben Affleck qui incarnent, au même moment, des versions différentes de Batman. En plus de Margot Robbie, Lady Gaga va jouer Harley Quinn dans Joker 2 qui sera une comédie musicale.

Margot Robbie a même partagé sa joie de voir Lady Gaga camper, comme elle, ce personnage emblématique de DC Comics.

Quant à James Gunn, après The Suicide Squad, le réalisateur souhaite de nouveau diriger Margot Robbie en Harley Quinn.

