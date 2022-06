Mars : cet endroit renfermerait la toute première preuve de vie extraterrestre ancienne

L’image des roches sédimentaires capturée par le rover Perseverance près de la base du delta du cratère Jezero © NASA/JPL-Caltech

Capturée par le rover Perservance, la Nasa a partagé une nouvelle image du « lac enchanté » (Enchanted Lake), un endroit situé sur Mars. Les scientifiques de l’agence affirment que le rover pourrait y trouver la toute première preuve de vie ancienne de la planète rouge.

Ce « lac » n’est ni plus ni moins qu’un affleurement rocheux. Il a été nommé de manière informelle par la Nasa d’après un point de repère situé dans un parc national en Alaska. L’image a été capturée par les caméras d’évitement des risques (Hazcams) du rover, le 30 avril 2022.

À la recherche d’une vie microbienne ancienne sur Mars

Contrairement à ce que son nom indique, l’Enchanted Lake est aujourd’hui aussi sec qu’un désert, tout comme le reste de la planète rouge. En revanche, les scientifiques de l’agence spatiale arguent que cet endroit abritait de l’eau par le passé. Plusieurs roches sédimentaires peuvent en effet être aperçues sur les images capturées par le rover.

Dans un communiqué de presse, la scientifique adjointe du projet Perseverance, Katie Stack Morgan, ne cache pas son enthousiasme à la découverte de ces roches. « Voilà notre toute première vue de près de ces roches sédimentaires » dit-elle. « Celles que j’avais le plus hâte d’explorer depuis que Jezero a été nommé site d’atterrissage de Perseverance, il y a près de quatre ans ».

Les roches ignées qui tapissent la majeure partie du sol du cratère Jezero ne fournissent généralement pas un bon environnement pour préserver la vie microscopique fossilisée. C’est pourquoi ces roches sédimentaires sont si importantes, comme l’indique la Nasa : elles sont un bon terrain de jeu pour partir à la recherche de signes de vie passés.

L’un des principaux objectifs du rover Perseverance est la recherche de signes de vie microbienne ancienne sur la planète Mars. Son but est aussi de caractériser la géologie et le climat ancien de la planète rouge, afin, peut-être un jour, d’ouvrir la voie à l’exploration humaine. Au cours des prochaines semaines, le rover analysera et échantillonnera une ou plusieurs des roches de la région. L’équipe décidera ensuite de retourner au lac ou d’explorer d’autres affleurements du delta de Jezero.

