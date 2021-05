Mars : Ingenuity va effectuer son 6e vol sans la surveillance de son grand frère

Initialement, la mission d’Ingenuity devait durer 30 sols (le sol est le nom d’une journée sur Mars) soit 31 jours terrestres. Mais devant l’impressionnante performance du petit hélicoptère, qui a largement dépassé les attentes de l’agence, la NASA a décidé de prolonger la mission.

Crédit : NASA

Ce sixième vol n’ayant pas été prévu à la base, il se réalisera sans l’assistance de Perseverance. Les images proviendront donc directement de l’hélicoptère et arriveront sur Terre quelques jours plus tard.

Une phase de démonstration

Pour la NASA, la prolongation de la mission Ingenuity est l’occasion de pousser le petit hélicoptère encore plus loin et de démontrer l’utilité d’un engin volant sur Mars. Sa mission sera de réaliser un repérage aérien et de se poser en terrain non repéré à l’avance.

À l’occasion de ce nouveau vol, Ingenuity devrait s’élever à nouveau à 10 mètres d’altitude et se déplacer d’environ 150 mètres à la vitesse de 4 mètres par seconde. Tout comme pour la cinquième mission l’hélicoptère se posera dans une nouvelle zone après un vol d’une durée estimée de 140 secondes.

La grande différence pour cet essai est que l’appareil n’aura pas repéré la zone en amont et les seules données visuelles disponibles sont celles de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter en orbite autour de la planète rouge.

Pour la NASA, il s’agit d’une démonstration des capacités opérationnelles d’un engin volant sur Mars. En effet, il pourrait être utile dans les missions à venir de pouvoir faire une reconnaissance aérienne du terrain avant d’envoyer un engin roulant sur site.

Priorité à la mission Perseverance

Si la NASA profite des performances d’Ingenuity pour allonger les essais, la mission principale de MARS 2020 se base sur le rover et celui-ci reste prioritaire. C’est pour cette raison que Perseverance ne filmera pas le vol de l’hélicoptère. De ce fait, la prolongation des essais ne perturbera pas le planning du rover.

Perseverance continue, de son côté, ses préparatifs pour les missions scientifiques qui lui sont confiées. Après avoir récolté des informations sur la météo et fabriqué avec succès de l’oxygène sur Mars, le rover va se consacrer à la mission principale : l’exploration géologique.

Même si l’on attribue la recherche de traces de vie passée sur la planète rouge au rover, il ne s’agit pas de sa mission initiale. À l’origine, Perseverance devait servir de démonstration technologique pour la collecte d’échantillons en prévision d’un retour sur Terre pour analyse. La dimension recherche de vie a été ajoutée après coup et aucun instrument n’a été prévu pour la détection de trace de vie sur le rover.

Perseverance a donc pour but de préparer une future mission de collecte et éventuellement une mission habitée sur la planète rouge.

Source : cnet