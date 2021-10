Marvel forme ses acteurs à ne pas révéler les spoilers (et les fait surveiller)

Crédits image : Marvel Studios

L’acteur Kingsley Ben-Adir vient de rejoindre le casting de la série Secret Invasion, actuellement en préparation chez Marvel Studios, et dont les six épisodes sortiront en 2022 sur Disney+. Il a fait des confidences sur la façon dont la production surveille et sensibilise ses acteurs pour qu’ils ne lâchent pas de spoilers par inadvertance avant la sortie officielle.

Des acteurs entraînés à se taire… et surveillés de près par des « snipers »

À l’occasion d’une soirée organisée par GQ, Kingsley Ben-Adir a bien tenu sa langue. Il n’a révélé aucun secret sur Secret Invasion, la future série Marvel qui sera un crossover entre Captain Marvel et la nouvelle génération de Spiderman. La série inclut des acteurs récurrents du MCU, notamment Samuel L. Jackson (dans son rôle de Nick Fury), Ben Mendelsohn (le Skrull Talos), Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald ou encore Emilia Clarke (qui jouait Daenerys dans Game of Thrones).

Cependant, s’il n’a pas pu dire quoi que ce soit sur la série, Kingsley Ben-Adir a tout de même eu la politesse d’expliquer pourquoi aux journalistes qui l’interviewaient. Il se trouve que Marvel forme ses acteurs à ne pas révéler de spoilers. « Cela fait six mois qu’ils nous entraînent à ne pas parler, révèle Ben-Adir. Quand vous m’avez posé votre question, un petit robot Marvel s’est mis à tourner dans ma tête en répétant : « Ne parle pas, ne dis rien, surtout ne dis rien, mens ! ». Donc, je ne sais rien. »

Emilia Clarke affirme que la sécurité anti-spoilers de Marvel est pire que pour Game of Thrones

Marvel Studios est en effet extrêmement vigilant concernant l’exposition de ses acteurs avant la sortie d’une importante production. Livrés à eux-mêmes face à des journalistes tenaces, voire intrusifs, il ne leur faudrait pas longtemps avant de faire des confidences désastreuses sur les intrigues des films et des séries avant leur diffusion.

Les acteurs sous contrat avec Marvel Studios plaisantent souvent sur les « snipers » de leur équipe de sécurité. Loin d’être des gardes du corps, ils suivent les acteurs pour les empêcher de révéler ce qu’ils doivent garder secret. Le studio forme également ses acteurs à rester silencieux sur les projets en cours ou à venir. Emilia Clarke, qui a bien connu le problème quand elle jouait la Mère des Dragons dans Game of Thrones, affirme même que la sécurité de Marvel Studios était « d’un autre niveau » par rapport à HBO, son ancienne maison de production.

Toutefois, malgré ces efforts impressionnants, Marvel semble incapable d’empêcher les fuites de se produire à chacune de leurs productions. Certaines semblent d’ailleurs si ostentatoires qu’il ne serait pas étonnant que le studio les lâche exprès… pour exciter les fans et attirer les spectateurs dans les salles ou devant leur télé.

