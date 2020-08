Marvel : Thor n’a pas encore utilisé tous les pouvoirs de Mjolnir

Mjolnir est l’arme la plus puissante d’Asgard. Et pourtant, le marteau n’a pas montré tous ses pouvoirs dans les films du MCU. L’un d’entre eux n’est utilisé par Thor que dans les comics, alors qu’il aurait certainement pu être très utile dans la saga Infinity.

Crédit : Marvel Studios

Dans plusieurs numéros des bandes dessinées Marvel, Mjolnir est utilisé par Thor pour capturer l’énergie d’un ennemi. Dans Thor #22 par exemple, le dieu d’Asgard absorbe dans son marteau une immense quantité d’énergie envoyée par Thanos. Mjolnir est ensuite capable de renvoyer cette énergie contre le Titan fou. Thor a recours à ce pouvoir dans plusieurs autres comics, notamment dans Silver Surfer #4, dans lequel il capture toute l’énergie du Surfer d’argent.

Malheureusement, les fans du MCU ne verront peut-être jamais ce pouvoir à l’écran. L’indestructible marteau n’a en effet pas résisté à Hela, la sœur aînée de Thor, qui détruit Mjolnir dans Thor : Ragnarok. Le dieu d’Asgard a remplacé son arme pour Stormbreaker, qu’il a ait forger sur Nidavellir dans Avengers : Infinity War. Il réapparait cependant dans Endgame, grâce au voyage dans le temps de Thor et Rocket. Mais Captain America le rapporte dans le passé en même temps que les pierres d’infinité.

Mjolnir de retour dans Thor : Love and Thunder ?

Il reste cependant une chance de revoir Mjolnir dans le MCU, et de découvrir enfin ce pouvoir au cinéma. Selon de nombreuses théories, Jane Foster deviendrait Jane Thor dans le film Thor 4 : Love and Thunder et s’emparerait donc du légendaire marteau. L’arme ayant bel et bien été détruite dans la timeline principale du MCU, on ignore encore comment cela sera possible. Les prochains films Marvel promettent cependant de jouer beaucoup avec les concepts de voyages dans le temps et de dimensions parallèles. Le marteau de Jane pourrait donc venir d’une réalité alternative dans lequel il est encore entier. Thor pourrait en outre se retrouver dépourvu de Stormbreaker. Selon une autre théorie, l’alien Beta Ray Bill, propriétaire légitime de l’arme dans les comics, pourrait en effet être présent dans Love and Thunder.

Il faudra être patient pour découvrir savoir si Mjolnir fera son grand retour dans le MCU ou non. Thor 4 : Love and Thunder, qui selon son réalisateur sera à la fois « dingue » et « romantique » ne sortira en salles qu’en mars 2022.

Marvel : pourquoi le Mjolnir de Thor est plus important que son Stormbreaker ?

Source : SCREEN RANT