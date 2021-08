MCU : quelles différences entre Kang le Conquérant et Thanos ?

Crédit : Marvel Studios

Après dix années d’un teasing intense, les Avengers ont terrassé Thanos dans Endgame. Un long-métrage ayant eu droit à sa version rétrogaming et concluant la troisième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU). Désormais, place à la quatrième étape lancée par Loki sur Disney+. Car dans cette série renouvelée pour une seconde saison, le dieu de la malice affronte le nouveau méchant majeur de l’univers connecté. Un ennemi appelé Kang le Conquérant. Ce dernier, joué par Jonathan Majors, est prévu pour revenir dans Ant-Man 3. Mais quelles différences entre Kang le Conquérant et Thanos ? Le scénariste de Loki offre un début de réponse.

Deux auras différentes pour les méchants du MCU

Kang le Conquérant n’est pas Thanos – Crédit : Marvel Studios

Michael Waldron est le scénariste de Loki. Une série éloignée de WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver puisque posant les bases de la quatrième phase du MCU. Il faut dire que le multivers est annoncé avec Loki tandis que What If… ?, prévu en août sur Disney+, va poursuivre cette voie. Sans oublier Spider-Man : Now Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et Marvel Studios compte bien développer un ennemi opposé à Thanos.

Lors du podcast The Playlist Podcast, Michael Waldron s’est exprimé à propos des différences entre Kang le Conquérant et Thanos.

Ce qui est excitant dans la création de ce personnage du MCU, c’était d’imaginer une énergie totalement opposée à celle de Thanos. Un ennemi mesuré et fondé sur des principes, comme un moine, dans ses inspirations maléfiques. Et évidemment, [Kang le Conquérant] a une présence plus chaotique et narcissique, c’est amusant. – Michael Waldron

Il est impératif pour Marvel Studios de présenter un grand méchant opposé à Thanos. Les fans ne doivent pas avoir l’impression d’une simple répétition de l’arc du Titan fou. Kang le Conquérant a également avec lui le multivers alors que plusieurs copies de sa personne existent. Ce dernier est un paradoxe et poursuit un ultime but : mettre la main sur tous les univers parallèles. Une menace que les Avengers vont devoir repousser.

Pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir quelle menace réelle représente Kang le Conquérant dans le MCU.

