Quel PC portables 17 pouces choisir en 2022 ? Notre comparatif des meilleurs

Comparatif des ordinateurs portables 17 pouces – Crédit : Gigabyte

Avec l’explosion du télétravail en France, pouvoir transporter son ordinateur de travail à la maison est devenu primordial. Ce qui différencie généralement un ordinateur portable d’un ordinateur de bureau est la taille de l’écran. Pour travailler efficacement, il est important de conserver le même confort d’utilisation. Un PC portable de 17 pouces peut donc s’avérer être un bon compromis.

Ce format est aussi une solution intéressante pour les gamers qui souhaitent jouer dans les meilleures conditions tout en gardant la possibilité de transporter leur ordinateur n’importe où. Pour jouer avec précision, un grand écran s’avère d’une grande aide.

Dell XPS 17 (2021) Le meilleur PC portable bureautique pour travailler 3199,99€ > Darty On aime design et matériaux haut de gamme

fin et léger avec seulement 2,3kg

écran correctement calibré et lumineux

bonne autonomie On n’aime pas performances limitées pour les versions les moins chères

webcam 720p très moyenne

absence de pavé numérique Verdict : Les PC portables 17 pouces ont généralement un gros défaut : ils sont lourds et imposants. Mais le Dell XPS 17 offre un design très fin et un poids plume avec seulement 2,3kg. Son niveau de finition est excellent avec un écran aux bordures minuscules. Contrairement à d’autres modèles, cet ordinateur ne souffre d’aucun défaut majeur et saura satisfaire l’immense majorité de ses utilisateurs. Seuls les gamers devront faire attention en évitant les versions les moins onéreuses du Dell XPS 17 qui offrent des performances 3D trop limitées pour essayer les jeux récents. Lire le test

Asus ROG Strix Scar 17 Le meilleur PC portable pour gamer 2 639,99€ > Darty On aime Très haut niveau de performance

Écran de qualité 240Hz ou 360 Hz

Clef NFC pour personnaliser son PC et accéder à une partition cachée

Clavier et pavé tactile agréables On n’aime pas Système de refroidissement trop sonore

Absence de webcam

Chargeur lourd et encombrant

Finitions plastiques pas à la hauteur du prix Verdict : Avec un processeur Intel Core i9-12900H et une carte graphique GeForce RTX 3070 Ti de Nvidia, le PC Asus ROG Strix Scar 17 se situe tout en haut de la gamme Republic Of Gamers de la marque. Ce modèle n’a fait aucun compromis d’un point de vue performance pour satisfaire les joueurs les plus exigeants. Avec son écran 17 pouces bien calibré et cadencé jusqu’à 360 Hz et son excellent clavier, l’expérience de jeu est optimale. En revanche, le système de refroidissement n’est pas aussi performant qu’espéré et son niveau sonore peut rebuter, surtout en mode turbo. Lire le test

Acer Chromebook 317 2021 Le meilleur premier prix pour étudiant 429,99€ > Fnac On aime Prix défiant toute concurrence

Premier Chromebook grand format du marché

Clavier agréable avec pavé tactile

Bonne autonomie On n’aime pas Uniquement pour un usage bureautique simple

Webcam 720p assez médiocre

Limité aux applications du Play Store Verdict : Quand on souhaite un ordinateur efficace et pas cher pour un usage bureautique ou pour naviguer sur internet, les Chromebook sont souvent des options intéressantes. Il fallait jusqu’à présent se limiter à des écrans de 15 pouces maximum. Acer a donc voulu combler ce manque en proposant son Acer Chromebook 317. Avec son design simple, mais soigné, notamment avec un corps en aluminium brossé, ce Chromebook s’avère très agréable d’utilisation. C’est l’ordinateur parfait pour un étudiant qui souhaite travailler sur un grand écran sans se ruiner.

Acer Aspire 5 A517 Le meilleur rapport qualité/prix 814,26€ > Amazon On aime Tarif raisonnable

Performances satisfaisantes

Possibilité d’installer quelques jeux

Connectique assez complète On n’aime pas Châssis en plastique

Écran décevant

Autonomie moyenne Verdict : Trouver un ordinateur portable à moins de 1000 euros pour un usage mixte avec un grand écran peut être un véritable parcours du combattant. Avec son Aspire 5 A517, Acer a su trouver le bon équilibre en gardant un tarif très attractif. Les performances seront largement suffisantes pour la plupart des usages. Pour ce prix, vous pourrez même vous payer le luxe de jouer à des jeux pas trop gourmands. Il a malheureusement fallu faire quelques concessions comme son châssis plastique sensible aux rayures ou son écran peu lumineux et mal calibré. Mais pour ce prix-là, vous aurez beaucoup de mal à trouver un meilleur PC portable 17 pouces.

Gigabyte AERO 17 HDR Le meilleur PC portable grand écran pour graphistes, designers et monteurs vidéo 2999€ > Amazon On aime Écran 4K UHD avec calibrage pantone

CPU et GPU parmi les plus puissants du marché

Disque dur SSD aux débits ultra-rapides

Design sobre On n’aime pas HDR pas à la hauteur de nos attentes

Système de ventilation trop bruyant

Webcam médiocre Verdict : Un bon ordinateur portable pour créatif se doit d’avoir un écran de très haute qualité et des performances de premier ordre. C’est le cas du Gygabyte AERA 17 HDR qui associe le très puissant processeur Intel Core i9-11980HK à la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080. La dalle 4K UHD avec son calibrage Pantone permet de travailler dans les meilleures conditions de luminosité et de justesse des couleurs. Associé à un SSD en PCIe 4.0, cet ordinateur peut s’attaquer sans problème aux montages vidéo 4K. En revanche, dès que la puissance de calcul grimpe, les très puissants ventilateurs se mettent en route et font beaucoup de bruit. On vous conseille donc de travailler avec un casque sur les oreilles.

Dell Inspiron 17 7706 Le meilleur 2-en-1 1499,99€ > Fnac On aime Format hybride PC portable et tablette

Écran QHD+ de très bonne facture

Performances très raisonnables

Finitions de qualité On n’aime pas Trop encombrant en mode tablette

Connectivité limitée Verdict : Le Dell Inspiron 17 7706 est l’ordinateur le plus polyvalent de notre sélection. Sa charnière rotative à 360 degrés permet de l’utiliser en 4 positions : ordinateur portable, socle (pour regarder un film), tente (pour suivre une recette) ou tablette. Avec son excellent écran QHD+, c’est l’ordinateur idéal pour un usage multimédia. Avec son Intel Core i7 de 11ème génération, cet ordinateur offre une configuration satisfaisante pour de bonnes performances globales. Cerise sur le gâteau, les finitions en aluminium sont de qualité avec des bordures d’écran très fines.

Pourquoi choisir un PC portable 17 pouces ?

Le principal avantage d’un ordinateur portable grand format, c’est son confort d’utilisation. Avec un écran 17 pouces, vous pouvez travailler aussi efficacement que sur un ordinateur de bureau. Vous pouvez afficher plusieurs fenêtres sur un même écran en gardant une bonne lisibilité des différents éléments. C’est l’outil idéal pour faire du télétravail. Avec un châssis plus grand, vous bénéficiez généralement d’un clavier avec pavé numérique intégré et d’un large trackpad. Mais c’est aussi l’ordinateur parfait pour un usage multimédia. En effet, son grand écran permet de regarder des films et des séries dans de meilleures conditions.

Comment choisir la taille de l’écran de son ordinateur portable ?

La taille de l’écran d’un ordinateur portable est l’un des éléments les plus importants à prendre en compte, car il conditionne la taille et le poids de tout l’ordinateur. Si vous souhaitez un ordinateur facile à transporter dans n’importe quel sac, il est évident que vous devrez privilégier un écran aux alentours des 13 pouces. Pour un usage mixte qui offre un confort satisfaisant tout en restant assez facilement transportable, les modèles 15 pouces sont de bons compromis. Les modèles 17 pouces sont à réserver pour un usage assez sédentaire et pour un transport plus occasionnel.

Existe-t-il un MacBook en 17 pouces ?

Depuis 2012, Apple a complètement abandonné le format 17 pouces sur ses MacBook pour se concentrer sur des modèles plus petits. Heureusement pour les amateurs de grand écran, la marque à la pomme a fait évoluer sa gamme en proposant depuis 2019 des écrans 16 pouces à la place de ses anciens MacBook 15 pouces. Le dernier MacBook Pro 16 pouces bénéficie des nouveautés Apple comme la puce M1 Pro ou M1 Max pour des performances de très haut niveau. Son écran Liquid Retina XDR s’impose aussi comme l’un des meilleurs du marché. Son prix est aussi conséquent, mais le Macbook Pro 16 est une machine de référence pour les créatifs en quête des dernières technologies.

Disque dur SSD ou HDD, quelle est la différence ?

Quand on achète un ordinateur portable haut de gamme, on fait très attention à la puissance du processeur et à la qualité de la puce graphique. Mais le type de disque dur joue aussi un rôle fondamental pour un confort d’utilisation optimale. Les disques HDD sont les plus anciens. Ce sont des disques mécaniques, moins chers et proposant des capacités de stockage plus importantes. Les disques SSD ont une mémoire flash, comme dans une clef USB. Ils sont beaucoup plus rapides, moins fragiles et moins bruyants.