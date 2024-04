Meilleurs jeux PS4 : notre sélection des indispensables de 2024

Notre top 3 des jeux PS4

La PS4 n’a pas dit son dernier mot. Ce hardware (très) vieillissant a été commercialisé en 2013, et a connu une version “Pro” apportant la 4K HDR en 2016. Si beaucoup de studios font maintenant l’impasse sur cette console en se focalisant uniquement sur les PS5 et Xbox Series, cette plateforme a été rythmée par de très nombreux titres formidables. On pense aux excellentes exclusivités dont Sony nous a toujours habitués mais aussi à de petits jeux indépendants.

Certains jeux vendus sur de nombreuses plateformes ont aussi aidé à rendre la PlayStation 4 culte. Celle-ci s’est vendue au nombre colossal de 117 millions d’exemplaires dans le monde entier, ce qui explique que de nombreuses personnes possèdent encore cette machine. Que vous soyez fan de FPS, de jeux solo narratifs ou de RPG, il y en aura pour tous les goûts. Voici les meilleurs jeux vidéo sur la PS4.

Elden Ring, le meilleur open world sur PS4

Le Goty 2022 est sorti sur PC, PS5, Xbox Series mais aussi sur les consoles old-gen que sont les PS4 et Xbox One. Fromsoftware a réalisé ici un coup de maître puisque le jeu sur cette console tourne très bien, pour peu que l’on ne soit pas dérangé par les 30 images par seconde. Le titre reste plaisant visuellement et les combats ne subissent aucune baisse de framerate gênante. Pour le reste, il s’agit ici d’un Action-RPG dans la même veine que la saga des Dark Souls. Vous choisissez votre héros principal, ses aptitudes et surtout sa classe parmi une dizaine. Le gameplay est ainsi très diversifié.

N’oubliez pas qu’à l’instar des Dark Souls, Elden Ring est un jeu particulièrement difficile. Vous devez jouer intelligemment et utiliser votre arsenal à bon escient. Il n’est pas possible de baisser la difficulté, et c’est à vous de chercher votre propre chemin. L’interface est, en effet, dépouillée du moindre indicateur. L’exploration est cependant récompensée et vous permet de récolter des armes et de rencontrer de nouveaux boss. C’est l’un des gros points forts d’Elden Ring : son monde très vaste et plaisant à visiter.

Stray, le meilleur jeu indépendant sur PS4

Qui aurait cru qu’un jeu dont le héros principal est un chat allait faire autant fureur ? Stray a fait sensation à sa sortie pour son concept original et bien ficelé. Il s’agit d’un titre vidéoludique d’aventure développé par le petit studio indépendant français BlueTwelve. Vous incarnez un petit chat roux, qui se retrouve séparé de son groupe de félins errants après avoir chuté dans un gouffre menant à une ville souterraine.

L’objectif est de retrouver votre chemin et de retrouver vos compagnons. Si la durée de vie est relativement courte (comptez 6 à 8 heures environ), le contenu est de qualité et propose un univers surprenant. En effet, la direction artistique est particulièrement réussie et s’apparente à de la science-fiction. Vous évoluez au sein d’un monde postapocalyptique, où les humains ont été décimés par un mal inconnu et remplacés par des robots.

Un œil averti y verra de nombreux clins d’œil à d’autres softs célèbres comme The Last of Us pour sa partie apocalyptique ou encore à Deux Ex concernant l’environnement Cyberpunk. Les développeurs ont aussi puisé leur imagination dans des œuvres cinématographiques de renom comme Matrix. Bref, Stray fait quasiment un sans-faute, hormis une durée de vie un peu courte.

Battlefield 1, le meilleur FPS sur PS4

Pour beaucoup, Battlefield 1 est le dernier “vrai”. En effet, la saga phare d’Electronic Arts et de Dice s’est considérablement essoufflée depuis Battlefield V, et pire avec le cataclysmique Battlefield 2042. Le “1”, en référence à la Première Guerre mondiale, propose aux joueurs une très bonne campagne solo sur divers fronts. Elle met en scène plusieurs machines légendaires de l’époque comme le char Mark V et les conditions éprouvantes des soldats de l’époque.

Mais on joue surtout à ce titre pour son multijoueur. Les cartes sont variées et les armes diversifiées. Pour les fanas de mécaniques, vous pouvez composer avec de nombreux modèles de véhicules blindés comme le Renault FT17 ou le A7V. Les aviateurs pourront découvrir le pilotage sur un Bristol F.2 côté britannique et du Halberstadt CL.II côté allemand.

Ce Battlefield 1 est sans doute l’un des plus immersifs, tant l’ambiance, les graphismes et le sound design sont soignés. On regrette toutefois un manque total de respect dans le traitement historique accordé aux Français et aux Russes. Ces deux nationalités sont totalement inexistantes dans la campagne.

Fallout 4, le meilleur jeu post-apocalyptique sur PS4

On ne présente plus la saga Fallout, la célèbre série de jeux vidéo développée par Bethesda. Le studio américain sait construire des véritables RPG fascinants. Vous choisissez vos aptitudes, vos capacités et l’apparence de votre personnage afin d’incarner votre propre itération. Vos choix influent sur l’univers et le scénario de votre partie au sein d’un monde ravagé par les bombes nucléaires.

On apprécie les très nombreuses quêtes et les choix de factions qui auront un impact sur la façon dont vous voient les autres personnages. Malheureusement, la disparition du Karma par rapport aux autres opus de la série diminue cet aspect RPG. Certaines décisions importantes ont également un impact limité par rapport à Fallout New Vegas.

Malgré tout, Boston et ses environs sont somptueux et profitent des détails aux petits oignons. Le framerate reste bloqué à 30 FPS, mais à l’époque, le saint-60 FPS n’était pas aussi étendu sur consoles.

God of War Ragnarök, le meilleur jeu PS4 pour les fans de mythologie

Si vous êtes un fan de la mythologie nordique, foncez vous prendre God of War Ragnarök. Si on pouvait redouter un manque de performances sur le hardware vieillissant de la Playstation 4, le titre se montre suffisamment stable pour apprécier le jeu. Locké à 30 FPS, ce ne sera pas un problème pour beaucoup, surtout ceux qui continuent de jouer sur cette plateforme. Les textures sont travaillées, étonnamment bien détaillées.

L’histoire se poursuit au sein de la mythologie nordique après le virage de la série en 2018. Les combats étaient déjà excellents dans l’opus de 2018, mais Santa Monica Studio les a améliorés. De nouveaux coups et de nouvelles prises s’ajoutent à l’arsenal déjà bien rempli.

Les cinématiques travaillées vous immergent au sein d’une histoire intéressante. Celle-ci vous amène à rencontrer des dieux et déesses de la mythologie nordique. Mais nous vous laisserons l’occasion de découvrir leur identité par vous-même.

The Last of Us Part I remastered, le meilleur jeu de zombies sur PS4

The Last of Us Part I Remastered est une version améliorée sur PS4 de celle d’origine commercialisée sur PS3. Elle retrace l’histoire d’un père ayant perdu sa fille, qui se prend d’affection pour Ellie, une jeune fille au caractère bien trempé. Joël doit simplement l’amener d’un point A à un point B lors d’une banale mission de transfert contre des ressources.

Mais les deux protagonistes vont connaître de nombreux déboires qui vont finir par les rapprocher l’un de l’autre. Un jeu solo d’aventure linéaire qui frôle la perfection, avec un gameplay efficace et un univers post-apocalyptique de zombie dépeint à la perfection. Le sound design est lui aussi très bon et vous aide à repérer les “claqueurs” qui s’aventureraient trop près de votre fusil.

Niveau graphismes, même aujourd’hui, la claque est assurée. Les textures sont fines et l’anti aliasing est efficace. Enfin, cette version remastered fait aussi office d’édition définitive puisqu’elle comporte tous les DLC de la version de base sur PS3. Si vous souhaitez vous immerger dans un monde de désolation mais aussi d’espoir, The Last of Us Part 1 pourrait bien se présenter comme l’aventure idéale. En prime, le jeu tourne à 60 fps.

The Last of Us part II, la très bonne suite à TLOU 1

The Last of Us Part II reprend les mêmes points forts de la première partie tout en les améliorant. On pourrait dire que ce titre vidéoludique sorti en 2020, juste avant la commercialisation de la PS5, a aidé la PS4 a tiré sa révérence. Toute la magie d’une optimisation aux petits oignons est là. Le soft tourne parfaitement bien malgré le blocage à 30 FPS.

Les graphismes sont bluffants de réalisme pour une machine de 2013 avec des textures détaillées. Les passages dans les endroits sombres arrivent à faire illusion. L’écriture narrative est toujours aussi efficace et prenante, vous provoquant des émotions fortes allant de l’adrénaline, la tristesse et la compassion.

Bref, The Last of Us Part II ne bouscule pas les codes du premier opus, puisqu’il s’agit d’une suite des aventures des protagonistes. Le gameplay a été amélioré mais les fans ne seront pas dépaysées car on est globalement sur la même formule.

Red Dead Redemption 2, le jeu le plus beau sur PS4

Difficile de croire que la PS4 a été capable de faire tourner des panoramas aussi spectaculaires… Et pourtant… Rockstar Games a sorti en 2018 le second opus de sa deuxième licence : Red Dead Redemption. L’histoire prend place au sein du far west américain à la toute fin du XIXe siècle. Vous incarnez Arthur Morgan, un hors-la-loi, membre du gang Van Der Linde. Vous devez faire face aux gangs rivaux et aux représentations gouvernementales qui vous pourchassent sans arrêt après un braquage raté.

Le titre vidéoludique se distingue par un monde ouvert vivant et interactif, avec un réalisme hors norme. Les détails portés à l’Open World sont extrêmement poussés. Les PNJ ont des routines quotidiennes, c’est-à-dire qu’ils peuvent se trouver à des endroits différents en fonction du moment de la journée.

Ils mangent, boivent, et s’en vont faire d’autres occupations. Là où des PNJ “classiques” seront juste là pour le décor. Mais RDR2 a surtout une narration poussée, bien que molle par moment. De même, son gameplay est jouissif et vous permet de manipuler des armes datées d’une époque révolue. A tous les fans de jeux de tir et d’exploration, n’hésitez pas.

The Witcher 3 : Wild Hunt, le meilleur jeu de fantasy medieval sur PS4

The Witcher 3 : Wild Hunt est l’excellente conclusion d’une saga vidéoludique ultra culte. Tiré des livres de Andrzej Sapkowski, le jeu vidéo développé par CD Projekt Red et commercialisé en 2015 reprend là où s’était arrêté le deuxième opus en 2012. Au programme, du contenu colossal, des combats endiablés et une histoire à vous couper le souffle. L’histoire suit les aventures de Geralt de Riv, un chasseur de monstres à la recherche de Ciri, une jeune fille menacée par la chasse sauvage.

Vous évoluez dans un monde ouvert divisé en plusieurs régions que vous pouvez explorer. Vous effectuez différentes quêtes et pouvez alterner entre les missions secondaires et principales. Certaines vont considérablement influencer le scénario et vous proposer 3 fins différentes, mais 36 embranchements finaux au total.

Si vous appréciez le travail effectué par CD Projekt, sachez que le studio a aussi développé deux extensions, dont une petite, appelée Heart of Stone, et une autre, colossale et qui s’apparente à un nouveau triple AAA dans le jeu de base, nommée Blood & Wine. Cette extension ajoute de nombreuses autres missions, un nouveau domaine visitable, des personnages inédits et de nouvelles mécaniques de jeu. Si vous voulez jouer à un titre à la richesse narrative immense, à l’ambiance travaillée et à la bande son exceptionnelle, vous êtes au bon endroit.

Horizon Forbidden West, le meilleur jeu jeu d’Action-Aventure sur PS4

Sony est particulièrement réputé pour avoir sous son giron des studios exceptionnels. Le géant nippon peut ainsi proposer des exclusivités de qualité sur ses consoles. God of War, Spider-Man, The Last of Us, mais aussi Horizon Forbidden West. Il s’agit du deuxième opus après Horizon Zero Dawn sorti en 2017. Il met en scène Aloy, partant à la recherche de son identité dans un monde postapocalyptique dominé par une race robotique.

Vous évoluez dans un univers aux paysages variés, des cultures riches et de nombreux secrets à découvrir. Les combats sont plutôt fluides, avec un système de combat basé sur des compétences personnalisables. L’exploration y est également pour beaucoup puisqu’il s’agit d’un monde ouvert, qui vous donne la possibilité d’explorer d’autres cultures. Sur PS4, le jeu tourne sur un solide framerate de 30 FPS en 1080p. Les exclusivités Sony ont toujours été acclamées pour leur très bonne optimisation.

