Meilleur jeu VR : notre sélection des immanquables de 2024

Notre top 3 des meilleurs jeux VR

Autrefois un secteur de niche à cause du prix exorbitant des casques, le jeu en réalité virtuelle devient de plus en plus accessible. De nombreux studios s’y mettent, comme Capcom avec Resident Evil Village, ou même Electronic Arts avec Star Wars Squadrons. Mais de nombreux jeux indé proposent des softs d’une qualité remarquable.

De plus, la diversification du marché des casques VR a considérablement fait baisser le coût d’achat moyen. Par exemple, le Meta Quest 3 est l’un des modèles les moins chers, idéal pour ceux souhaitant voir ce que vaut cette nouvelle façon de consommer du jeu vidéo. Que vous soyez sur PC ou Playstation, découvrez notre liste des meilleurs jeux en VR.

No Man’s Sky VR, le meilleur jeu d’exploration spatiale

Truffé de bugs et de fonctionnalités manquantes à sa sortie, No Man’s Sky a fini par devenir un jeu culte. Les développeurs ont réalisé un travail monstrueux pour le rendre stable et complet. Le soft est encore beaucoup joué aujourd’hui. Le studio Hello Games a même mis à jour son titre en 2019 en sortant un mode VR compatible PSVR, Oculus Rift, Valve Index et autres casques steamVR.

En 2022, une mise à jour pour le PSVR2 (le casque VR pour PS5) a été déployée. Plusieurs ajustements ont dû être réalisés, notamment avec l’apparition de la technique du rendu fovéal. Celle-ci permet de rendre net l’endroit où le joueur regarde, tout en gardant flou les objets de la vue périphérique. De ce fait, les graphismes restent moins demandeurs en ressources tout en gardant une expérience immersive époustouflante. Il reste néanmoins encore de l’aliasing, mais le résultat reste particulièrement agréable dans ses phases d’atterrissage, de décollage et d’exploration spatiale.

En résulte donc un jeu vidéo encore plus complet puisque cette mise à jour gratuite s’accompagne de petites nouveautés. Nouveaux pirates et une nouvelle race de robots viennent grossir le bestiaire du soft vidéoludique. Cerise sur le gâteau, une nouvelle expédition baptisée Voyagers est arrivée en même temps que la mise à jour PSVR2.

Plateformes : Windows, PSVR1, PSVR2

Star Wars Squadrons VR, le meilleur jeu de combat spatial

Star Wars Squadrons plaira sans doute aux amateurs de combat spatial. Le titre n’est pas difficile en soit mais propose plusieurs mécaniques de gameplay intéressantes. Vous pouvez contrôler les réacteurs de votre vaisseau, la puissance de feu et du bouclier, et choisir parmi plusieurs classes.

Surtout, il dispose d’un mode VR sorti en même temps que le soft. Tout se joue à la première personne, ce qui accentue considérablement l’immersion. Sorti à l’époque sur PS4, le jeu vidéo comporte une campagne solo certes courte, mais qui propose au joueur de jouer sur les deux tableaux. Vous contrôlez une escouade impériale mais aussi une équipe du côté de l’Alliance Rebelle. L’histoire sert surtout de tutoriel à un mode multijoueur prenant.

Côté réalité augmentée, le titre n’a pas eu droit à une mise à jour PSVR2 comme No Man’s Sky, il faudra ici se contenter sur PS4 du PSVR premier du nom. Malgré tout, la distance d’affichage reste correcte bien qu’on aperçoit un flou désagréable au loin. Le tout est net, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Les objets au premier plan restent bien détaillés.

Plateformes : Windows, PS4 (PSVR1)

Half-Life : Alyx le meilleur jeu de tir en VR

La franchise vidéoludique légendaire a fait son grand retour en 2020 avec un titre intégralement conçu et jouable en réalité augmentée. Le titre se situe chronologiquement entre le premier et le deuxième opus. Valve a pleinement exploité le potentiel de la VR en livrant un soft particulièrement réaliste. En effet, vous pouvez interagir avec les éléments du décor comme si vous y étiez. Vous avez la possibilité de manipuler des objets, de vous accroupir, de vous allonger, et de résoudre des énigmes avec vos mains virtuelles.

La direction artistique fait des merveilles. Le joueur est tenu en haleine face à un bestiaire particulièrement varié et bien modélisé. Si l’histoire est relativement courte, elle n’en reste pas moins prenante grâce à une narration riche et captivante. Le soft a une rejouabilité intéressante grâce à des secrets à découvrir et des modes de jeux supplémentaires.

Les ennemis peuvent néanmoins paraître prévisibles. Le jeu peut s’avérer très facile pour les initiés du genre. Half-Life Alyx reste fidèle aux jeux originaux, en imposant une linéarité et beaucoup d’évènements scriptés.

Plateforme : Steam

Blade & Sorcery, le meilleur jeu VR médiéval

Ce jeu développé par le petit studio indépendant WarpFrog est l’un des jeux VR les plus joués sur Steam. Vous êtes plongé dans un univers de Fantasy Medieval et incarnez un personnage aux pouvoirs divers et variés. Vous avez également le choix entre plusieurs armes : corps à corps, à distance et sortilèges magiques. Comme Half-Life Alyx, le jeu est conçu entièrement en réalité virtuelle.

Vous êtes amené à utiliser vos mains afin d’interagir avec le décor, pour attaquer vos adversaires au corps à corps ou encore à dévier les sorts de vos ennemis. Le gameplay riche et varié combiné à la VR vous apporte une véritable sensation d’impact. De plus, la physique très travaillée vous fait ressentir le poids des armes que vous portez. Le jeu peut donc être éprouvant physiquement pour les non inités.

Toutefois, il se heurte à une histoire assez pauvre en terme s’écriture. Le scénario n’est clairement pas le point fort de ce jeu, puisqu’il manque cruellement de profondeur. Mais on ne joue pas à un jeu VR pour sa narration, mais plutôt pour son exploration et son gameplay prévu exclusivement pour la réalité augmentée. Et ça, Blade & Sorcery l’a clairement compris. Notez bien que Blade & Sorcery est toujours en accès anticipé, et que le titre est régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

Plateforme : steam

Creed: Rise to Glory, le meilleur jeu de boxe en VR

Envie de briser quelques crânes ? Creed: Rise to Glory est un excellent jeu de boxe en VR. Il va vous falloir une sacrée condition physique en fonction de la difficulté choisie. Grâce à la technologie Phantom Melee, vous ressentez l’impact de vos coups et le jeu vous ralentit volontairement en fonction de l’endurance et des blessures que vous subissez.

Vous incarnez Adonis Creed, le fils d’Apollo Creed au sein de combats inspirés du long-métrage du même nom. Vous pourrez affronter des adversaires connus de la saga cinématographique, comme Viktor Drago, Danny Wheeler ou encore Ricky Conlan. D’ailleurs, le jeu est jouable à deux, vous pouvez affronter vos amis ou d’autres joueurs en ligne avec différents personnages et arènes. A condition bien sûr d’avoir un casque VR sur Windows. Sur Playstation, un abonnement au PS Plus est requis.

Le jeu vous propose également de l’entraînement en VR dans une salle. Si vous souhaitez vous adonner à un jeu de combat, et accessoirement faire du sport, Creed: Rise to Glory reste encore l’un des meilleurs dans le genre. D’autant que le soft est très complet grâce à une succession de mises à jour rendant le jeu meilleur.

Plateformes : Steam, Meta Quest, PSVR1

Jurassic World : Aftermath, le jeu pour les fans de Jurassic Park

Malgré son style animé, Jurassic World : Aftermath est bourré de suspense et de moments d’angoisse. Votre avion s’écrase sur Isla Nublar, deux ans après les évènement de la production cinématographique Jurassic World. Vous incarnez un scientifique chargé de récupérer des échantillons d’ADN de dinosaures.

L’objectif sera de vous échapper de cet endroit rempli de dinosaures. Comme beaucoup de titres en VR, vous pouvez interagir avec le décor et certains objets. Vous avez la possibilité de vous cacher sous une table ou dans le système de ventilation pour fuir les vélociraptors qui vous pourchassent. Plusieurs moments s’avèrent angoissants, notamment dans les pièces sombres.

Le bestiaire est calqué sur les animaux du mésozoïque et donc de la saga cinématographique. Les initiés n’auront donc aucun mal à différencier les différentes espèces qui vous courront après. La grande partie du soft consiste donc à se cacher et à éviter les dinosaures. Evidemment, il faut aussi réussir à trouver les doses d’ADN demandés par le Dr Wu.

Compatibilité : PSVR2, Meta Quest, Switch (sans VR)

Resident Evil Village, le jeu le plus angoissant

Après Resident Evil 7, Capcom a réitéré l’expérience en offrant un mode PSVR2 pour Resident Evil Village. Immersion décuplée et frissons garantis, puisqu’il s’agit sensiblement du même jeu. Le jeu était déjà très prenant grâce à sa vue première personne, mais il l’est encore plus avec un casque de réalité augmentée. Bien qu’il s’agisse d’une version gratuite, si vous avez acheté le titre de base, les deux expériences sont sensiblement différentes. Le gameplay est vraiment différent. Il vous faut mimer les gestes, comme recharger, se soigner et viser si vous voulez survivre. Il en est de même pour la prise d’objets, qui bénéficient par ailleurs d’une physique particulièrement bien travaillée.

Les monstres ont pris une toute autre dimension. Si certains peuvent être peu effrayants dans le jeu de base, ici, il faudra avoir le cœur bien accroché. Les combats sont plus prenants et paraissent plus rapides. Les phases de fuite sont également très intéressantes, de même que les énigmes à résoudre. Pour le reste, pas de grand changement. Il s’agit toujours de Resident Evil Village, avec un scénario riche en rebondissements et une ambiance pesante, avec des intérieurs et extérieurs détaillés.

On regrette toutefois la durée de vie, qui se termine en une dizaine d’heures en ligne droite.

Compatibilité : PSVR2

Superhot VR, du shoot pur et dur

Il s’agit sans doute du jeu le plus original de cette liste. Pourtant, il est relativement simple. Vous incarnez un personnage dont le temps tourne autour de lui. Le but est de survivre le plus longtemps possible face à des hordes de bonhommes rouge. Lorsque vous bougez, le temps s’arrête lentement. Si vous restez statique, le temps se remet à s’écouler normalement. Cela en fait un soft particulièrement physique, nécessitant une bonne visée. Vous pouvez lancer des lames, des shurikens, ou descendre vos adversaires avec des armes à feu.

Vous pouvez par ailleurs récupérer leurs armes. Ce concept innovant fait le pari d’un style minimaliste afin de mettre en avant des effets de lumières et de destructions très travaillés. Plus ou avancez dans le jeu, plus la difficulté se corse. On regrette néanmoins sa très courte durée de vie (environ trois heures pour 34 niveaux) et son aspect assez répétitif. Son absence de scénario oblige ainsi le joueur à avancer sans réel but. De plus, au regard de son contenu, son prix est assez élevé : environ 23 euros sur Steam pour la version basique, et plus de 60 € pour la complète.

Compatibilité : PSVR2, SteamVR

🎮 Les Xbox Series sont-elles compatibles VR ?

Malheureusement, non. Xbox ne s’est encore jamais aventuré sur le marché de la réalité virtuelle. Aucun jeu sur votre Xbox ne pourra être lancé sur un casque VR. D’ailleurs, Phil Spencer, le patron de la firme a confirmé en 2019 que la VR n’était pas une priorité pour Xbox. Pourtant, un dépôt de brevet en mai 2023 pourrait bien semer le doute. Si vous souhaitez jouer en VR, il faudra absolument vous tourner vers Playstation et son casque PSVR2.

🕹️ Est-ce que les jeux VR sont compatibles avec tous les casques ?

Pas forcément. Le PSVR2 est exclusif à la Playstation 5. Il ne peut pas être utilisé sur PC. A l’inverse, certains modèles peuvent être compatibles avec la console de Sony. Pour beaucoup, il est nécessaire de disposer des fonctionnalités et des logiciels spécifiques pour pouvoir fonctionner.

Le Meta Quest par exemple, est un casque entièrement autonome, qui ne nécessite pas de PC pour fonctionner. Tous les jeux s’achètent sur la plateforme gaming créée spécifiquement par l’entreprise américaines. Certains titres SteamVR peuvent être lancés dessus via une application. Il faut donc absolument vérifier la compatibilité des casques avec les jeux que vous souhaitez lancer.