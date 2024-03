Jeux multijoueur : notre top 10 des meilleurs titres pour PC et consoles

Le PC et les consoles de salon regorgent de titres vidéoludique à jouer en multijoueur. Que vous jouiez solo ou avec d’autres joueurs, c’est un excellent moyen pour perfectionner sa communication et son esprit d’équipe. Voici les meilleurs jeux multi.

A la recherche d’un jeu multijoueur pour tester vos compétences en ligne ? Nous avons élaboré une liste de 10 titres jouables avec d’autres joueurs réels à travers différents genres de production, du jeu de tir FPS au jeu médiéval en passant par le genre futuriste. Il y en aura pour tous les goûts. C’est un formidable moyen pour mettre à profit votre esprit d’équipe et vos réflexes, tout en perfectionnant votre capacité à communiquer avec vos coéquipiers.

Que vous soyez joueur console ou PC, il y en aura pour toutes les plateformes. Seul le clavier / souris et la manette pourront faire une différence dans l’expérience gaming. Le premier combo est réputé pour être plus précis, quand le stick bénéficie souvent d’une aide à la visée intégrée sur une sélection de titres. Voici notre sélection des meilleurs jeux multijoueurs à découvrir.

1. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, le meilleur FPS stratégique

Si vous êtes un fan de FPS, mais que vous souhaitez mettre vos talents de stratège à l’épreuve, Rainbow Six Siege est sans doute le meilleur titre. Le jeu est sorti en 2015 mais reçoit encore aujourd’hui des mises à jour ajoutant du contenu ainsi que des correctifs de sécurité. Le titre vous fait combattre dans des parties en attaque défense et en 5vs5. Les modes sont variés : sauvetage, sécurisation de zone, ou encore le désamorçage ou la pose d’une bombe.

Chaque équipe bénéficie d’un temps de préparation. Les attaquants planifient leur offensive, quand les défenseurs se placent tout en construisant leurs défenses. Ubisoft a là une poule aux oeufs d’or puisque le contenu est colossal. Les armes sont nombreuses et permettent une variété de gameplay. Les joueurs débloquent au fur et à mesure des “agents” ayant chacun des capacités qui leur sont propres.

Les parties sont toutes différentes ce qui favorise la multitude de gameplay proposés. L’intensité des combats, bien que courts, est accrue grâce à un environnement partiellement destructible. Vous devez donc avoir une excellente connaissance des maps afin de prendre l’ennemi par surprise. De même, il est quasiment obligatoire de jouer avec un casque, tant le sens de l’ouïe doit être mit à profit afin de repérer votre adversaire.

2. Among Us, le meilleur jeu d’énigme

Les meilleurs jeux multijoueur ne sont pas forcément ceux que l’on croit. Among Us est une petite production palpitante trouvable à moins de 5 € sur Steam. Le but du jeu est de trouver l’imposteur au sein d’un vaisseau spatial. Les parties se déroulent via des parties entre 4 à 10 joueurs. En fonction du nombre de participants, il y a 1 à 3 imposteurs. Tous doivent réaliser des tâches et des mini-quêtes durant le déroulement d’une partie.

Cela va de la réparation ou de la maintenance ou encore vider les ordures. Mais les imposteurs doivent faire semblant de réaliser des quêtes comme les autres pour se fondre dans la masse et tuer tout le monde au fur et à mesure. Ils peuvent aussi saboter certaines quêtes pour ralentir le travail des autres. Lorsqu’un joueur est tué, son micro se coupe immédiatement. C’est pourquoi nous vous conseillons fortement de jouer avec la communication vocale intégrée au titre.

A la découverte d’un cadavre, un joueur peut lancer une réunion. Tous (y compris les imposteurs) se concertent pour déterminer qui est le coupable de ce meurtre. C’est là que le jeu met à l’épreuve vos talents d’élocution pour prouver à tous que vous n’avez rien fait, ou si vous avez fait quelque chose, d’induire les autres en erreur pour continuer la partie. Une fois que tout le monde s’est mis d’accord sur la personne à éliminer, le jeu reprend. Le but est de démasquer les tueurs avant qu’ils n’assassinent tout le monde.

Envie d’un jeu déjanté mettant à l’épreuve vos réflexes et votre sens de la tactique ? Rocket League est un bon challenger. Il s’agit d’un mélange entre un jeu de foot et de voitures. Ici, les joueurs sont remplacés par des automobiles. Les modèles sont nombreux. Psyonix, le développeur, collabore avec de véritables marques de prestiges comme Lamborghini et Porsche pour dévoiler de nouveaux modèles.

Les joueurs doivent donc utiliser leur véhicule afin de mettre le gigantesque ballon de football dans la cage adverse. Ils peuvent aussi utiliser les nombreuses figures possibles, que l’on peut comparer aux gestes techniques des joueurs de football traditionnels. Le contenu est régulièrement mis à jour, avec de nouvelles arènes, de nouveaux véhicules et modes de jeux.

A l’image d’un jeu de courses, les joueurs pourront accumuler des points et de l’argent virtuel pour améliorer leur voiture pièce par pièce et customiser la carrosserie.

4. Player Unknown’s Battleground (PUBG), le meilleur battle royale

Sorti en 2017, le soft précurseur du battle royale dans le jeu vidéo est encore massivement joué. A l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 500 000 joueurs sont connectés sur Steam. Et ce nombre ne prend pas en compte les joueurs sur les consoles de salon. On ne présente plus les titres du genre : vous êtes largué par avion sur une carte et le but est de s’équiper d’armes, de munitions et d’items. Le but est simple : survivre et être le dernier survivant. Vous pouvez jouer en solo, par équipe de 2 ou par escouade (4 joueurs par équipe).

Le soft est souvent mis à jour, avec l’ajout de nouvelles cartes, armes et évènements. Il concurrence férocement Fortnite, qui, malgré sa direction artistique bien différente, est très similaire dans sa conception. PUBG est acclamé par ses parties haletantes pleines de suspense. Vous devez sans cesse tendre l’oreille pour repérer le moindre bruit : c’est peut-être un ennemi. Fouillez la carte, maison par maison, pour trouver les meilleurs objets qui pourraient être décisifs durant les affrontements. PUBG est jouable sur PC et consoles.

5. Chivalry 2, le meilleur titre médiéval en multijoueur

Plongez-vous dans l’époque médiévale avec Chivalry II. La conception fait grandement penser aux FPS comme Call of Duty et Battlefield. En effet, vous pouvez créer vos classes et choisir parmi une liste de 4 unités différentes : chevaliers, archers, hommes d’armes, avant-gardes.

De même, les développeurs ont fait le choix original de garder la vue première personne pour ces batailles au moyen-âge. Ce qui en résulte une immersion plus poussée et des combats à l’épée plus épique. Le titre comporte plusieurs modes de jeux afin de varier les gameplay, comme le mode Last Team Standing, un mode sans réapparition.

Sont présents aussi les modes classiques comme match à mort par équipe, mêlée générale, ou encore attaque / défense sur des maps diverses et variées. De plus, il y a la possibilité de choisir entre 40 ou 64 joueurs répartis équitablement dans chaque équipe. Les joueurs peuvent tomber sur une dizaine de cartes différentes offrant du relief et des situations différentes. Bref, Chivalry II est une bouffée d’air frais dans le secteur du jeu en ligne car il exploite une époque trop rarement mise en avant dans les jeux vidéo.

6. Monster Hunter Rise, le meilleur jeu de Fantasy

Monster Hunter Rise exploite le japon féodal dans un univers de Fantasy. Il s’agit du dernier opus de la célèbre franchise Monster Hunter. Le jeu se situe dans un village appelé Kamura inspiré de la culture nippone. Le titre vous donne le contrôle d’un chasseur qui va protéger le village des monstres gigantesques qui menacent sa prospérité. Les joueurs devront donc les traquer et chasser ces créatures dans divers environnements, allant de vastes plaines à des forêts denses et des déserts arides.

C’est l’un des principaux points forts de ce titre vidéoludique, les paysages variés et les possibilités de gameplay. Les développeurs ont d’ailleurs introduits de nouvelles mécaniques de jeu comme le Filoptère. Il s’agit d’une manoeuvre aérienne qui permet aux joueurs de se déplacer plus rapidement.

Les fans d’animaux de compagnie pourront découvrir les “Canyne”, des compagnons canins qui peuvent être utilisés comme moyen de transport plus rapide. Il peut également être un atout de poids lors des combats. Puisqu’il s’agit d’un soft multijoueurs, les joueurs ont l’occasion de s’unir avec d’autres joueurs du monde entier afin d’affronter les créatures les plus redoutables de la carte.

7. Counter-Strike 2, le meilleur FPS

On ne présente plus Counter-Strike, le titre vidéoludique massivement joué. A l’heure où nous écrivons ces lignes, ce sont plus de 900 000 joueurs comptabilisés sur SteamDB. Il s’agit de la suite de Counter-Strike-Strike : Global Offensive (raccourci par CS:GO).

Valve, le studio, n’ambitionne pas de révolutionner le genre, mais bien de faire évoluer la formule grâce à une upgrade graphique et de nouvelles mécaniques de jeu. En effet, l’éclairage et le système de rendus ont reçu de grosses améliorations, notamment pour les impacts de balle. La physique de l’eau a été améliorée, les flaques réagissent mieux aux pas des ennemis. Malgré tout, le jeu conserve son aspect compétitif principalement axé sur le gameplay plutôt que sur les graphismes. Ainsi, Counter Strike 2 reste jouable sur un nombre conséquent de configurations.

Le titre comporte de nouvelles règles et un système de classement amélioré pour remettre le hit au goût du jour. Les cartes emblématiques comme Nuke, Overpass et Anubis ont subit une refonte afin de les rendre plus attrayantes. De même, les parties sont également plus courtes, marquant un retour aux sources avec la formule MR12 (12 rounds maximum). Counter Strike 2 est, comme son prédécesseur, un pilier du monde du e-sport.

8. Sea of Thieves, le meilleur jeu de pirates

Sea of Thieves vous plonge dans un monde de pirates mettant largement l’accent sur l’exploration. Des océans vastes, des îles, mais surtout, un jeu entièrement multijoueur où vous pouvez faire des rencontres en ligne ou bien jouer avec vos amis. Dans ce titre développé par Rare Ltd et édité par Microsoft Studios, vous prenez le contrôle de votre propre navire, ou bien rejoignez l’équipage d’un de vos camarades pour voguer à leurs côtés sur les océans.

Le jeu est conçu de sorte à encourager les interactions sociales entre les participants. De ce fait, vous pouvez intégrer un équipage, participer à des chasses au trésor, affronter des monstres sanguinaires. Si vous avez du charisme et êtes un meneur d’hommes, vous pouvez très bien devenir capitaine et diriger des matelots contrôlés par de vrais joueurs.

Le jeu offre une liberté d’actions assez exceptionnelle, nécessitant néanmoins une bonne communication entre vous. Sea of Thieves est aussi réputé pour sa physique de l’eau très poussée, rendant la navigation parfois ardue et imprévisible. Le soft propose des quêtes narratives à réaliser en solo ou à plusieurs.

9. Helldivers 2, le jeu de tir futuriste à la troisième personne

Le jeu vidéo édité par Sony défraye la chronique. Disponible sur PS5 et PC, Helldivers 2 est un jeu multijoueur prenant place dans un univers futuriste. C’est une suite du titre vidéoludique premier du nom sorti en 2015. Celui-ci vous embarque dans des missions diverse à travers des missions en coopération jusqu’à quatre joueurs dans le but de combattre une menace extraterrestre grandissante.

Le soft encourage la communication et la tactique entre les joueurs pour mener à bien leur mission. Ils vont devoir combattre un bestiaire varié sur des lieux différents à travers une galaxie hostile et en proie à une destruction massive.

Vous avez accès à un large éventail d’armes, d’armures et d’objets explosifs pouvant impacter le cours de la bataille. Le jeu est particulièrement acclamé que ce soit sur PC ou PS5.

Helldivers 2 mise sur la troisième personne permettant d’avoir un champ de vision plus large, compte tenu de certaines machines et monstres d’une taille gargantuesque.

10. Valorant, l’alternative à Counter-Strike 2

Certains l’accuseront de plagiat, d’autres y verront une bonne alternative au soft phare de Valve. Valorant s’inspire en effet de Counter-Strike mais intègre un grand nombre de mécaniques de jeux qui n’ont rien à voir. Le FPS de Riot Games vous propulse dans des combats endiablés à 5v5 dans des matchs à plusieurs rounds. Une équipe attaquante est chargée de déposer une bombe à un endroit spécifique de la carte tandis que l’autre team en défense devra l’en empêcher.

A l’image de Counter-Strike, la connaissance des maps et des armes que l’on manie est primordiale pour décrocher la victoire. En revanche, ce qui va distinguer le titre des autres FPS compétitifs est son style Hero shooter. Les joueurs débloquent au fur et à mesure des “agents” ayant chacun des compétences spéciales offrant ainsi une variété de gameplay. Certains, en fonction des cartes jouées, sont plus primordiaux que d’autres. Les combattants devront ainsi les choisir judicieusement.

Les capacités vont de la guérison des coéquipiers, à la pose de pièges ou encore des attaques spéciales pouvant infliger un nombre conséquent de dégâts. Cela oblige donc à utiliser efficacement les compétences afin de soutenir efficacement leur équipe. Valorant s’adresse à tous types de joueurs mais est aussi un acteur incontournable de la scène e-sport.

🛜 Les jeux multijoueurs nécessitent-ils un abonnement en ligne ?

Cela va dépendre de votre plateforme. Les jeux sur PC sont connus pour ne nécessiter aucun abonnement pour jouer en ligne. C’est la plus grande force du gaming sur ordinateur, en plus de bénéficier de tarifs plus abordables sur une multitude de softs. Que vous preniez votre jeu sur Steam, Epic Games Store ou d’autres launchers, vous n’avez pas à payer une somme d’argent mensuels.

En revanche, sur Xbox, il va falloir souscrire au Xbox Live Gold pour espérer bénéficier des services en ligne. Cela inclut le jeu multijoueur mais aussi des tarifs préférentiels sur une sélections de jeux. Il en est de même du côté de Sony avec la Playstation 5, qui oblige les joueurs souhaitant jouer en ligne à souscrire au PlaystationPlus.

Certains titres vont opter pour un matchmaking de type SBMM (Skill Based Matchmaking). Celui-là va mettre dans une partie les joueurs ayant à peu près le même niveau. En théorie, il permet des combats plus équilibres sans gros écart, et donc des matchs plus serrés. Les algorithmes vont prendre principalement le ratio Kill/Death et le score par minute pour répartir les joueurs. C’est le cas de Call of Duty : Warzone par exemple.

D’autres jeux orientés compétition vont prendre en compte le rang ou la division (en fonction du système du jeu) d’un joueur pour l’envoyer face à d’autres joueurs ayant globalement le même rang. C’est similaire au SBMM, mais en fonction des scores et de la victoire ou défaite, le joueur peut descendre ou augmenter son rang.

Il existe aussi d’autres jeux qui vont adopter des algorithmes très classiques. C’est le cas de Battlefield 2042, qui va classer les joueurs peu importe leur niveau. Les participants très bas niveaux peuvent se retrouver avec ou contre des joueurs ayant des performances remarquables. En théorie, le système essaye de les répartir équitablement dans chaque équipe.

Sur ordinateur principalement, la triche est légion. Les studios se dotent de systèmes anti-triches faits maisons étant plus ou moins efficaces en fonction des logiciels utilisés par les cheaters. Riot Games (Valorant) utilise par exemple son outil de sécurité personnalisé appelé Riot Vanguard qui tente de repérer et bannir définitivement les tricheurs.

De son côté, Valve (CS2) utilise aussi des algorithmes conçus par leurs propres développeurs afin de repérer automatiquement les joueurs suspects. Ces derniers utilisent principalement un aimbot (logiciel permettant de viser automatiquement un joueur ennemi) ou un wall hack (voir à travers les murs). La triche est principalement présente sur PC. Windows étant un système d’exploitation très ouvert permettant de modifier des fichiers, il est aisé d’y installer des programmes de triche.

L’avantage sur consoles, est qu’il est très difficile d’en installer, grâce à l’OS spécial et fermé des Playstation et Xbox.

