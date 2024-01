Meilleur lave-linge 2024 : quel modèle acheter ? 

Aujourd’hui, les lave-linges sont des objets essentiels à notre quotidien. Que vous viviez seul, en couple, avec des enfants ou en colocation, le choix d’une machine à laver adaptée et performante peut rapidement s’avérer compliqué. C’est encore plus vrai quand notre ancien modèle vient de rendre l’âme. Voici notre comparatif des meilleurs lave-linges.

Notre top 3 des meilleurs lave-linges

Adler AD8055, le parfait mini lave-linge 67.53€ Voir 80.90€ Voir 81.99€ Voir 110.55€ Voir 135.50€ Voir Samsung Bespoke AI, le plus intelligent des lave-linges 773€ Voir 728.15€ Voir 750€ Voir 799€ Voir 924.99€ Voir Candy CSWS4106, la machine à laver 2 en 1 458.87€ Voir 400€ Voir 450.58€ Voir 457.99€ Voir 457.99€ Voir

Dans la section des appareils électroménagers indispensables, les lave-linges occupent très certainement la première place. De nos jours, ils proposent de nombreuses fonctionnalités comme une variété de programmes de lavages. De même, on retrouve des modèles de différentes catégories : mini lave-linge, lave-linge frontal ou top et même des produits 2 en 1 capables d’assurer le séchage.



Ensuite, il faut également prendre en compte la consommation d’eau de votre machine à laver. Sur ce point, les fabricants ont beaucoup amélioré leurs produits ces dernières années. Enfin, il est possible de trouver des appareils capables d’offrir une bonne qualité de lavage à des tarifs abordables. En résumé, il y a de nombreux critères à prendre en compte avant d’acheter son nouveau lave-linge. Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné les meilleures machines à laver actuellement disponibles sur le marché.

Vedette LFV294QW, le meilleur rapport qualité/prix

Vedette LFV294QW Le meilleur rapport qualité/prix 399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre On aime Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Bonne capacité (9kg)

Bonne capacité (9kg) Essorage efficace (1400 tr/min) On n’aime pas Pas le meilleur choix si vous êtes nombreux à la maison

Si vous recherchez une machine alliant capacité suffisante et rendement optimal sans dépasser votre budget, optez pour un lave-ligne tel que le Vedette LFV294QW. En effet, pour 399 euros, vous pouvez compter sur une machine à laver d’une capacité de 9 kg et d’un tambour de 59 litres. De plus, elle dispose d’une vitesse d’essorage de 1400 tr/min. D’ailleurs, elle se révèle très efficace dans ce secteur.

Ensuite, elle n’est pas non plus très silencieuse avec un volume sonore qui atteint les 77 dB. Il faut donc l’installer assez loin des pièces de vie. Bien évidemment, elle offre plusieurs fonctionnalités, dont le départ différé sur une plage horaire de 23 heures. De même, on retrouve tous les programmes basiques (coton, jean, mixte, etc.). Plus dans le détail, son programme économique dure environ 3h30 et le lavage rapide un peu moins d’une heure. D’autre part, elle est équipée d’un petit écran sur la face qui indique la durée restante de votre machine. De même, elle est très simple à utiliser.

Ce lave-linge possède une unique molette qui permet de choisir son programme. C’est basique et donc très facile à appréhender. Dernière précision, le fabricant indique qu’il s’agit d’un produit adapté pour 3 personnes. Donc si vous avez une famille nombreuse, mieux vaut passer votre chemin. Pour finir, elle est certifiée label énergie B et ses dimensions sont de 59,7 x 84,5 x 58,2 cm.

Adler AD8055, le parfait mini lave-linge

Adler AD8055 Le parfait mini lave-linge 67.53€ Voir l’offre

80.90€ Voir l’offre

81.99€ Voir l’offre

110.55€ Voir l’offre

135.50€ Voir l’offre On aime Compact et facile à transporter

Compact et facile à transporter Fonction essorage présente…

Fonction essorage présente… Nettoyage assez efficace

Nettoyage assez efficace Silencieux

Silencieux Très simple d’utilisation On n’aime pas Faible capacité comparée à d’autres mini lave-linges

Faible capacité comparée à d’autres mini lave-linges … mais peu efficace

Avec le Adler AD8055 nous arrivons sur un produit un peu particulier. En effet, il s’agit d’un mini lave-linge. Ce type d’appareil se destine aux personnes n’ayant pas la place de directement installer une machine à laver chez eux. Par exemple, c’est une solution intéressante pour des étudiants, mais aussi pour les habitués des longs voyages en camping-car.

Dans le détail, il possède des dimensions de 36 x 37 x 53 cm pour un poids d’à peine 5 kg. Ensuite, il possède une capacité de lavage de 3 kg et d’essorage de 1 kg. Pour le coup, les chiffres sont faibles, mais à la vue du gabarit, difficile de s’attendre à mieux. Au niveau de l’utilisation, il suffit de brancher la machine à laver sur une prise de courant et la remplir d’eau. Enfin, un petit tuyau est présent pour l’évacuation. De même, les commandes sont basiques ce qui facilite l’utilisation (toujours intéressant pour un étudiant n’ayant jamais utilisé de lave-linge.). D’autre part, il réalise des cycles de nettoyage de 15 minutes pour obtenir un linge propre.

Malgré sa faible puissance, le résultat est très correct. Hélas, il se révèle peu efficace pour la partie essorage. Pour finir, il existe différents types de mini lave-linges. Certains sont plus abordables et plus adaptés pour le transport. Cependant, ce Adler AD8055 offre un très bon rapport qualité/prix pour sa catégorie.

Whirlpool Silence, le meilleur du lave-linge top

Whirlpool Silence Le meilleur du lave-linge top 499€ Voir l’offre

499.99€ Voir l’offre

499.99€ Voir l’offre On aime Technologie 6ème sens

Technologie 6ème sens Nombreux programmes disponibles (14)

Nombreux programmes disponibles (14) Silencieuse…

Silencieuse… Des programmes spécifiques comme Hygiène 60°

Des programmes spécifiques comme Hygiène 60° Lavage très efficace

Lavage très efficace Départ différé (24 heures) On n’aime pas Faible capacité (6 kg)

Faible capacité (6 kg) Pas le plus efficace pour l’essorage (1200 tr/min)

Pas le plus efficace pour l’essorage (1200 tr/min) … mais pas beaucoup plus que ses concurrents

Nous continuons notre sélection avec excellent lave-linge top, le Whirlpool (X6252BSFR/N) Silence. C’est un excellent produit sur bien des points, cependant, malgré sa dénomination « silence », ce lave-linge est juste un peu moins bruyant que ses concurrents. En effet, la nuisance sonore peut atteindre 72 dB, mais les machines concurrentes dépassent rarement les 80 dB. Cependant, cela n’entame en rien toutes ses autres qualités.

Tout d’abord, il possède une capacité de 6 kg (S) et un tambour de 42 litres. D’autre part, pour la partie essorage vous pouvez compter sur une puissance de 1200 tr/min pour un résultat de qualité. Sinon, il propose un ensemble de 14 programmes différents, dont un pour le lavage rapide se réalisant en moins de 30 minutes. À l’opposé, le programme éco dure environ 3 heures. Enfin, il est possible de réaliser des lavages à 15° et la fonction Hygiène 60° est spécialement dédiée à l’élimination des allergènes et des bactéries.

De plus, la technologie 6e Sens lui permet d’ajuster la quantité d’eau et la durée du lavage en fonction de la quantité de linge. D’après le fabricant, cette dernière permet d’économiser jusqu’à 50% d’eau et d’électricité. D’ailleurs, on trouve même un programme dédié aux économies d’eau (Aqua Saver). Pour finir, elle possède le label énergie B et ses dimensions sont de 90 x 40 x 60 cm.

Samsung Bespoke AI, le plus intelligent des lave-linges

Samsung Bespoke AI Le plus intelligent des lave-linges 773€ Voir l’offre

728.15€ Voir l’offre

750€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

924.99€ Voir l’offre On aime Bonne capacité

Bonne capacité Essorage et lavage efficace

Essorage et lavage efficace Nombreux programmes disponibles (23)

Nombreux programmes disponibles (23) Panneau de commande facile à appréhender

Panneau de commande facile à appréhender Lave-linge connectée (application smartphone) On n’aime pas Parfois en difficulté avec certains types de tâches

Si vous êtes prêts à investir un peu plus dans une machine à laver haut de gamme, notre choix se porte sur le Samsung Bespoke AI (WW11BB744DGW). Ce lave-linge possède une capacité de 11 kg tandis que son tambour peut supporter 72 litres d’eau. Sur ce point, il est supérieur aux modèles présentés précédemment. Ensuite, nous pouvons compter sur une vitesse d’essorage de 1400 tr/min. C’est du classique, mais cela reste toujours aussi efficace.

Bien évidemment, pour ce prix, il est possible de programmer un départ différé pour faire fonctionner la machine aux heures creuses. D’autre part, nous retrouvons ici pas moins de 23 programmes de quoi satisfaire tous les besoins. Nous notons également la présence de la technologie AI Ecobubble. Cette dernière injecte de l’air dans le mélange d’eau et de lessive ce qui permet la création d’une mousse offrant un lavage de qualité. Sinon, il est possible de verser une grande quantité de lessive et ensuite le lave-linge va utiliser celle-ci selon ses besoins. D’après le fabricant, il est ainsi possible de réaliser jusqu’à 30 cycles avant d’avoir à recharger le compartiment.

Pour finir, il peut réaliser un lavage rapide en seulement 15 minutes. Cependant, il faut compter environ 4 heures avec le mode éco. Dernier point, elle dispose du label énergie A et la nuisance sonore ne dépasse pas 72 dB. Sinon, ses dimensions, sont de 60 x 85 x 63,7 cm.

Candy CSWS4106, la machine à laver 2 en 1

Candy CS WS 41 06 TWM RE La machine à laver 2 en 1 458.87€ Voir l’offre

400€ Voir l’offre

450.58€ Voir l’offre

457.99€ Voir l’offre

457.99€ Voir l’offre On aime Lavage, essorage et séchage

Lavage, essorage et séchage Nombreux programmes pour sa catégorie (15)

Nombreux programmes pour sa catégorie (15) Bonne capacité (10 et 6 kg)

Bonne capacité (10 et 6 kg) Produit 2 en 1 permettant de gagner de la place

Produit 2 en 1 permettant de gagner de la place Très facile à prendre en main On n’aime pas Application anecdotique

Application anecdotique Cycle lavage + séchage très long

Tout le monde n’a pas la place ou le budget pour se procurer une machine à laver et un sèche-linge. Rassurez vous il existe sur le marché actuel des solutions 2 en 1 comme avec le lave-linge Candy (CS WS 41 06 TWM RE). Dans le détail, il propose une très bonne puissance d’essorage de 1400 tr/min avec une capacité de lavage de 10 kg. Cependant, comme toujours avec ces modèles, la capacité de séchage est inférieure. En effet, ce dernier peut uniquement recevoir 6 kg de linge pour le séchage.

Plus précisément, soit vous placez directement 6 kg de linge soit vous devrez en retirer une partie avant de lancer le cycle pour sécher les vêtements. Pour revenir au lavage, elle dispose d’un ensemble de 15 programmes différents et il possible d’utiliser la fonction de démarrage différé. Pour le coup, cette machine à laver offre une grande gamme de fonctionnalités pour un appareil 2 en 1. Petite particularité avec ce modèle, nous retrouvons une application dédiée qui permet d’accéder aux détails des différents cycles de lavage.

Enfin, la nuisance sonore est un peu élevée (78 dB). Seul bémol et pas des moindres avec ce lave-linge 2 en 1, la durée. En effet, pour réaliser un cycle lavage + séchage il faut compter 9h30 d’après le fabricant. En bref, mieux vaut ne pas être pressé. Évidemment, il est possible d’utiliser les deux fonctions de manière indépendante pour gagner du temps. Pour finir, il dispose du label A et ses dimensions sont de 85 x 60 x 54 cm.

LG F14R76PLST, le top du lave-linge frontal

LG F14R76PLST Le top du lave-linge frontal 771.62€ Voir l’offre

764.15€ Voir l’offre

772.16€ Voir l’offre

778.60€ Voir l’offre On aime Grande capacité (11 kg)

Grande capacité (11 kg) Lavage et essorage efficace

Lavage et essorage efficace Vraiment silencieux

Vraiment silencieux Application dédiée

Application dédiée Bon choix de programmes On n’aime pas Tendance à beaucoup vibrer

Pour ceux qui ne veulent rien laisser au hasard et souhaitent bénéficier de technologies avancées pour faciliter leur quotidien, ce lave-linge LG F14R76PLST est fait pour vous. Ce modèle a la particularité de disposer d’une capacité de 11 kg et d’un volume d’eau de 68 litres. C’est donc un choix idéal pour les familles nombreuses. Ensuite, son tambour a une vitesse d’essorage de 1400 tr/min.

D’autre part, cette machine à laver est équipée de la technologie AI Direct Drive qui est capable de reconnaître le type de linge présent dans l’appareil. Cette dernière permet d’adapter le lavage pour préserver au mieux vos vêtements. Sinon, elle propose seulement 13 programmes de lavages différents, mais dans l’ensemble ceux-ci couvrent tous les usages essentiels. D’ailleurs, on retrouve tout de même une fonction de lavage vapeur. Un petit plus toujours bienvenu. De plus, pour les plus impatients, elle propose un cycle de lavage et essorage en seulement 39 minutes. Une option très agréable au quotidien.

Mais surtout, il est possible de lancer le nettoyage à distance grâce à son application dédiée. Pour finir, elle possède le label énergie A et la nuisance sonore ne dépasse pas 71 dB. C’est donc une machine à laver particulièrement silencieuse malgré sa puissance. Dernier point, ses dimensions sont de 85 x 60 x 62 cm.

Avant de choisir votre future machine à laver, il est important de considérer certains critères clés qui influencent les performances. De même, comme dit précédemment, il faut bien étudier ses besoins avant de réaliser un achat. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons résumé ici les points principaux à surveiller.

Capacité de chargement : tout d’abord, il faut évaluer la quantité de linge que vous devez laver. Actuellement, on trouve des machines avec des capacités allant de 6 à 11 kg pour les particuliers.

Vitesse d’essorage : plus la vitesse est élevée, moins le linge sera humide à la fin du lavage. Sur cette partie, nous conseillons des appareils avec une puissance d’au moins 1200 tr/min.

Efficacité énergétique : comme tous les produits actuels, les machines à laver ont leur propre label énergie. Je pense que nous n’avons pas besoin de préciser que les produits notés A sont les plus intéressants.

Bruit : ici, tout va dépendre de l’emplacement réservé à votre lave-linge. Si ce dernier est proche d’une pièce à vivre, il faut viser les modèles les plus silencieux. À l’inverse, si vous le positionnez, par exemple, dans une cave, alors ce critère n’est pas très important.

Type de chargement : cette partie se compose de deux catégories avec les machines à laver top et frontale. La première prend moins de place que la seconde en largeur. D’un autre côté, les lave-linges frontaux ont la réputation d’être plus efficaces.

Nombre et variété de programmes de lavage : d’un produit à l’autre, le nombre de programmes disponibles va varier. Cela est également vrai pour les fonctions proposées. Ici, tout va dépendre essentiellement du type de linge que vous avez à laver. Mais il y a aussi des fonctionnalités comme le lavage différé qui peuvent être intéressantes.

🫧 Quels sont les différents types de lave-linges ?

Comme vous avez pu le constater dans ce guide d’achat, il existe plusieurs types de lave-linges différents. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons détaillés ci-dessous les spécificités des 4 machines à laver les plus répandues sur le marché actuel.

Lave-linge à chargement frontal : il s’agit des modèles les plus répandus (machines à laver avec hublot). Le linge se place depuis la face avant, mais ils ont tendance à être les plus larges.

il s’agit des modèles les plus répandus (machines à laver avec hublot). Le linge se place depuis la face avant, mais ils ont tendance à être les plus larges. Lave-linge à chargement par le haut : ici, on entre le linge depuis le dessus de l’appareil. Ils sont les plus adaptés aux petits espaces. D’autre part, il est moins fatigant d’installer le linge par le haut que depuis le front où il est nécessaire de se baisser à chaque machine. Un point toujours important à prendre en compte.

ici, on entre le linge depuis le dessus de l’appareil. Ils sont les plus adaptés aux petits espaces. D’autre part, il est moins fatigant d’installer le linge par le haut que depuis le front où il est nécessaire de se baisser à chaque machine. Un point toujours important à prendre en compte. Lave-linge compact (ou mini lave-linge) : ces modèles ne sont clairement pas les plus performants, mais ils sont intéressants si votre espace est limité. Ils se destinent généralement aux camping-cars et aux petits logements comme une chambre étudiante. Ils sont souvent adaptés à un usage nomade.

ces modèles ne sont clairement pas les plus performants, mais ils sont intéressants si votre espace est limité. Ils se destinent généralement aux camping-cars et aux petits logements comme une chambre étudiante. Ils sont souvent adaptés à un usage nomade. Lave-linge séchant : il s’agit de machines à laver 2 en 1. En effet, elles peuvent assurer à la suite un cycle de lavage et de séchage. Rien de mieux, si l’on n’a pas la place d’installer deux appareils distincts.

💰 Quel est le prix d’une bonne machine à laver ?

Sur le marché actuel, le prix des lave-linges peut beaucoup varier. En effet, on trouve des modèles à partir de 300 euros et d’autres qui dépassent les 1000 euros. Cela, sans compter le secteur des mini lave-linges. Dans tous les cas, pour une machine à laver d’entrée de gamme de qualité, il faut débourser environ 400 euros. Ensuite, les prix vont augmenter en fonctions de la capacité, mis aussi des technologies embarquées par son modèle.

Cependant, il n’est pas nécessaire de se tourner vers des produits haut de gamme pour trouver un appareil disposant du label énergie A. En résumé, il va donc falloir définir vos besoins. Votre choix va dépendre de 2 facteurs principaux : le type de linge et le nombre de personnes présentes au domicile.

🔇 Où installer sa machine à laver pour éviter les nuisances sonores ?

En fonction de l’emplacement où sera installée votre machine à laver, il est important de choisir un modèle silencieux si celle-ci est placée près de votre pièce à vivre ou de vos chambres. Privilégiez donc des modèles dont le niveau sonore est le plus bas possible. Cependant, le mieux reste d’installer votre lave-linge dans une pièce dédiée assez loin des lieux de vie. Si cela est impossible, il est toujours possible d’investir dans un tapis antivibrations qui va réduire le bruit provenant du sol. Sinon, grâce aux fonctions de démarrage différé, vous pouvez faire en sorte de lancer votre machine lorsque vous êtes absent de votre logement. Pour finir, dans tous les cas, mieux vaut l’installer sur un sol offrant une bonne stabilité.

🧐 Quelle est la durée de vie moyenne d’une machine à laver ?

En général, la durée de vie d’une machine à laver va dépendre de sa qualité de fabrication, mais aussi de votre usage. Actuellement, on estime qu’un lave-linge peut aisément fonctionner pendant 10 ans. Cependant, certains modèles dépassent largement cette durée de vie. Hélas, l’inverse est également vrai. Dans tous les cas, il faut assurer un minimum d’entretien (nettoyage du filtre, détartrage, etc.). De même, il faut éviter de surcharger votre machine à laver si vous souhaitez la conserver sur une longue période. Pour finir, en cas de panne, la réparation est toujours possible si les pièces détachées sont encore disponibles.