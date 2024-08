Meilleur sèche-linge 2024 : quel modèle acheter ? 

Le sèche-linge, cet incontournable appareil électroménager, transforme votre routine en séchant rapidement et efficacement votre linge. Plus besoin d’attendre qu’il sèche à l’air libre ou de le suspendre. Mais, face à la diversité des machines disponibles, comment trouver le modèle idéal ? Voici notre sélection des meilleurs sèche-linges.

Notre top 3 des sèche-linges

Le choix de la rédac Candy CSOE C10DG-S Grande capacité pour son prix

Sèche-linge connecté (application dédiée)

Bonnes performances

Toutes les fonctionnalités essentielles 339€ Le haut de gamme Bosh WQG245A0FR Label énergétique A++

Bonne capacité

Facile à prendre en main et silencieux

Nombreux programmes disponibles 639€ La solution 2 en 1 Candy CSWS4106 Sèche-linge 2 en 1

Capacité correcte pour le lavage

Gain de place

Nombreux programmes disponibles 469€

Le sèche-linge est un allié indispensable pour sécher notre linge de manière rapide et efficace. Il se décline en plusieurs types offrant diverses caractéristiques, performances, et gammes de prix. En effet, c’est le produit parfait pour se faciliter la vie. Il est toujours agréable de pouvoir tout simplement transvaser son linge depuis la machine à laver et de ne pas se fatiguer à l’étendre. Que vous soyez à la recherche d’un modèle à évacuation, à condensation ou avec une pompe à chaleur, vous découvrirez ici tout ce qu’il faut savoir pour faire un choix éclairé.

Nous allons décortiquer pour vous les caractéristiques principales comme la capacité, la classe énergétique, le niveau sonore, ainsi que les programmes et options disponibles. De plus, nous allons vous donner des conseils pour optimiser l’utilisation de votre sèche-linge, afin d’en garantir l’efficacité et, si possible, de limiter son impact sur votre facture d’électricité. Découvrez notre comparatif des 6 meilleurs sèche-linges du moment.

Listo SLC8 L2B, le meilleur premier prix

Listo SLC8 L2B Le meilleur premier prix € Sèche linge à condensation LISTO… 299€

299€ Voir l’offre On aime Simple d’utilisation

Simple d’utilisation Rapide et performant

Rapide et performant Présence de toutes les fonctionnalités essentielles

Présence de toutes les fonctionnalités essentielles Nuisance sonore maîtrisée

Nuisance sonore maîtrisée Très bon rapport qualité/prix On n’aime pas Classement énergétique B

Le Listo SLC8 L2b propose une solution efficace et abordable pour sécher votre linge. Avec une capacité considérable de 8 kg pour et une classification énergétique B, ce sèche-linge à condensation intègre plusieurs fonctionnalités utiles comme un détecteur d’humidité, un éclairage intérieur, et un programme de séchage rapide. Pour ce prix, difficile de demander plus.

Dans le détail, le volume de son tambour est de 100 litres et la nuisance sonore ne dépasse pas 65 dB. Cela le place dans les machines les plus silencieuses du marché, même si d’autres modèles plus onéreux sont plus discrets. Sinon, il offre un programme particulièrement rapide de 45 minutes pour de petites charges, ce qui le rend parfait en cas de besoin urgent. Bien évidemment, on retrouve d’autres fonctionnalités dont certaines dédiées aux charges mixtes, au coton ou au jean. On note également la présence d’un programme dédié pour le linge des bébés. Un petit plus bienvenu sur un produit à petit prix.

D’autre part, on note une interface assez intuitive et la présence d’un bac à eau amovible pour l’évacuation. Au final le seul regret avec ce sèche-linge, c’est son classement énergétique B qui peut peser sur la facture d’électricité.

Candy CSOE C10DG-S, le meilleur rapport qualité/prix

Candy CSOE C10DG-S Le meilleur rapport qualité/prix € Sèche linge Condensation CSOEC10DG-S 345.32€

345.32€ Voir l’offre

349.98€ Voir l’offre

354.39€ Voir l’offre

355.40€ Voir l’offre

384€ Voir l’offre On aime Grande capacité pour son prix

Grande capacité pour son prix Sèche-linge connecté (application dédiée)

Sèche-linge connecté (application dédiée) Bonnes performances

Bonnes performances Toutes les fonctionnalités essentielles On n’aime pas Nuisance sonore un peu élevée

Nuisance sonore un peu élevée Classement énergétique B

Candy est réputé pour ses produits électroménagers au bon rapport qualité/prix, et il faut dire que son sèche-linge C10DG-S ne déroge pas à la règle. Il s’agit d’un modèle à condensation avec une capacité de 10 kg et avec un classement énergétique B. Sur ce dernier point, il est difficile de trouver mieux dans ce segment tarifaire. Mais il faut reconnaître que sa consommation peut peser sur la facture d’électricité.

Sinon, la prise en main se révèle aisée et l’on trouve même une application dédiée. En effet, il est possible de connecter ce produit en Wifi avec son smartphone. Cela permet un certain niveau de contrôle à distance et cette dernière donne même accès à certains conseils pour l’entretien. Il est même possible d’utiliser avec ce modèle les assistants vocaux comme Google Assistant et Alexa avec votre enceinte connectée. D’autre part, son cycle le plus rapide se réalise en 30 minutes et l’on retrouve évidemment tout un ensemble de programmes. Il est aussi possible de lancer la machine en programme différé sur une plage de 24 heures.

Enfin, ce sèche-linge embarque également un capteur d’humidité et il est capable d’éviter les plis et les enchevêtrements grâce à ses mouvements alternatifs. Seul bémol, la nuisance sonore atteint presque 70 dB avec ce produit.

Samsung DV80T5220AW, un excellent sèche-linge avec pompe à chaleur

Samsung DV80T5220AW Un excellent sèche-linge avec pompe à chaleur € Sèche linge pompe à chaleur SAMSUNG… 799€

799€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre On aime Classement énergétique A+++

Classement énergétique A+++ Porte réversible

Porte réversible Un vrai sèche-linge connecté

Un vrai sèche-linge connecté Ne manque pas de programmes et de fonctionnalités

Ne manque pas de programmes et de fonctionnalités Silencieux On n’aime pas Tarif important pour un lave-linge

Tarif important pour un lave-linge Demande un peu de temps pour être bien prix en main

Avec ce sèche-linge à pompe à chaleur Samsung, nous arrivons sur des produits haut de gamme. Cependant, il faut noter que ce type de modèle est très onéreux. D’un autre côté, il embarque de nombreuses fonctionnalités par rapport à des produits plus abordables. Dans tous les cas, il possède une bonne capacité de 8 kg, mais surtout il bénéficie d’un classement énergétique A+++.

Pour rappel, c’est la meilleure note possible sur le marché actuel. Sinon, cette machine a la particularité de posséder une porte réversible. C’est-à-dire qu’il est possible de choisir si l’ouverture se fait par la gauche ou par la droite. Bien évidemment, on retrouve évidemment des capteurs d’humidité et de température et la fonction anti-plis est également présente. Au niveau des programmes, Samsung annonce qu’il est possible de sécher environ 1 kg de linge en seulement 35 minutes. En pratique, la promesse semble tenue, mais l’efficacité va varier selon le type de vêtements. Enfin, pour vous faciliter la vie, une alarme va vous prévenir s’il est temps de nettoyer le filtre.

D’ailleurs, avec l’application SmartThings, il est possible de recevoir différents conseils. Si votre sèche-linge est connecté à votre lave-linge, il va adapter le programme selon le type de lavage réalisé.

Bosh WQG245A0FR, le sèche-linge haut de gamme

Bosh WQG245A0FR Le sèche-linge haut de gamme € Sèche-linge pompe à chaleur BOSCH… 636.99€

636.99€ Voir l’offre

668€ Voir l’offre

699€ Voir l’offre On aime Label énergétique A++

Label énergétique A++ Bonne capacité

Bonne capacité Facile à prendre en main et silencieux

Facile à prendre en main et silencieux Nombreux programmes disponibles

Nombreux programmes disponibles Éclairage intérieur On n’aime pas RAS

Le Bosh WQG245A0FR est un sèche-linge haut de gamme embarquant de nombreuses fonctionnalités. Il possède le label énergétique A++ indiquant une consommation maîtrisée. Mais reconnaissons tout de même que pour ce prix, nous aurions aimé avoir les trois plus. Enfin, quoiqu’il arrive, il s’agit d’un modèle avec pompe à chaleur et disposant d’une capacité de 9 kg.

D’autre part, il embarque la technologie Self Cleaning Condenser qui permet à la machine de nettoyer automatiquement le filtre du condensateur. Les saletés sont alors collectées dans un second filtre très facile d’accès pour vous faciliter le nettoyage. Parmi les autres fonctions disponibles, on note la présence d’un diffuseur de vapeur en fin de cycle pour éviter les plis. Ce produit possède environ 20 programmes différents. Sinon, ses capteurs de températures et d’humidité permettent d’arrêter le nettoyage dès que le linge est sec pour éviter d’abîmer ce dernier.

Pour finir sur cette partie, un panier destiné à placer les vêtements en laine est fourni et son cycle le plus rapide se réalise en 45 minutes. Enfin, le niveau sonore ne dépasse pas les 64 dB, ce qui est très correct pour ce type d’appareil. Dernier point, un éclairage d’intérieur est présent. Cela permet d’éviter d’oublier certains vêtements.

Electrolux EW7H5142SC, un sèche-linge économique et performant

Electrolux EW7H5142SC In sèche-linge économique et performant € Sèche linge pompe à chaleur… 599€

599€ Voir l’offre On aime Facile à prendre en main

Facile à prendre en main Entretien aisé

Entretien aisé Nombreux programmes et fonctionnalités

Nombreux programmes et fonctionnalités Label énergie A++

Label énergie A++ Qualité du séchage On n’aime pas Parfois un peu trop bruyant

Ce sèche-linge à pompe à chaleur d’Electrolux est un produit à la fois performant et onéreux. Bien évidemment par ce prix, il embarque de nombreuses fonctionnalités qui le démarquent de la concurrence. Tout d’abord, il possède une capacité dans la moyenne avec son tambour pouvant contenir 8 kg de linge.

Le panneau de commande comprend une simple molette qui permet de sélectionner les différents programmes. En résumé, il est facile à prendre en main et la porte d’ouverture est réversible. Ensuite, il possède le label énergie A++ ce qui le place dans les appareils les plus économiques en électricité. Seul regret, il était à une marche de la meilleure note. Dans tous les cas, c’est une machine assez silencieuse avec une nuisance sonore ne dépassant pas les 66 dB. D’autre part, il est équipé de la technologie GentleCare. Cette dernière permet un séchage avec des températures basses pour préserver au mieux votre linge.

De même, la fonction SensiCare lui permet de mesurer le taux d’humidité pour adapter la puissance de séchage. Enfin, la rotation alternée permet d’éviter les plis et de récupérer ses vêtements trop froissés. Pour la partie entretien, un indicateur visuel vous indique quand il devient nécessaire de nettoyer le filtre.

Candy CSWS4106, le sèche-linge 2 en 1

Candy CSWS4106 Le sèche-linge 2 en 1 € Lave-linge CANDY CSWS4106TWMRE-47 -… 382.26€

382.26€ Voir l’offre

382.26€ Voir l’offre

456.13€ Voir l’offre

456.76€ Voir l’offre

459.57€ Voir l’offre On aime Sèche-linge 2 en 1

Sèche-linge 2 en 1 Capacité correcte pour le lavage

Capacité correcte pour le lavage Gain de place

Gain de place Nombreux programmes disponibles

Nombreux programmes disponibles Facile à prendre en main On n’aime pas Bruyant

Bruyant Durée d’un cycle lavage + séchage

Durée d’un cycle lavage + séchage Faible capacité pour le séchage

Si votre budget est limité et que vous manquez de place chez vous, alors investir dans un sèche-linge deux en un est un choix indiqué. En effet, ce Candy CSWS4106 est capable de d’abord nettoyer le linge et d’ensuite sécher ce dernier. Bien évidemment, il est possible d’utiliser les deux fonctions de manière indépendante.

Dans tous les cas, il possède une capacité de 10 kg, et pour la partie lavage, vous pouvez compter sur une vitesse de 1400 tr/min. Cependant, au niveau du séchage, il peut seulement accueillir 6 kg. C’est un peu dommage quand on sait que la majorité des sèche-linge d’entrée de gamme peuvent embarquer 8 kg. Malgré tout, cela est rattrapé par un classement énergétique A. C’est un résultat correct pour un produit de cette catégorie. Une autre particularité de ce modèle est l’existence d’une application dédiée qui permet d’accéder aux détails des différents cycles de lavage. Mais si l’on doit faire un seul reproche à ce modèle, c’est la durée du double cycle. En effet, le fabricant annonce que dans cette situation, il faut compter 9h30 pour mener la chose à son terme.

En résumé, mieux vaut ne pas être pressés. Pour finir, on retrouve toutes les fonctionnalités essentielles pour une machine à laver (15 programmes) et un sèche-linge.

🧺 Quels sont les différentes catégories de sèche-linges ?

Sur le marché actuel, nous retrouvons 3 grandes familles de sèche-linges. Voici les principales différences entre les différents modèles.

Sèche-linge à évacuation : Ce modèle chauffe le linge via une résistance et évacue l’air humide à l’extérieur par une gaine. Cela nécessite une ouverture dans le mur ou près d’une fenêtre. C’est la solution la plus économique, mais aussi la plus énergivore et la plus bruyante. Elle convient aux maisons ayant un espace dédié au séchage.

Ce modèle chauffe le linge via une résistance et évacue l’air humide à l’extérieur par une gaine. Cela nécessite une ouverture dans le mur ou près d’une fenêtre. C’est la solution la plus économique, mais aussi la plus énergivore et la plus bruyante. Elle convient aux maisons ayant un espace dédié au séchage. Sèche-linge à condensation : Il fonctionne grâce à une résistance. Ce type de produit chauffe le linge et condense la vapeur d’eau en liquide. L’ensemble est alors collecté dans un bac. Ne requérant pas d’évacuation extérieure, il est fortement conseillé de le placer dans un endroit bien ventilé. Malgré un coût d’achat et une consommation d’énergie supérieurs aux modèles à évacuation, il offre une plus grande flexibilité d’installation et une meilleure capacité de chargement.

Il fonctionne grâce à une résistance. Ce type de produit chauffe le linge et condense la vapeur d’eau en liquide. L’ensemble est alors collecté dans un bac. Ne requérant pas d’évacuation extérieure, il est fortement conseillé de le placer dans un endroit bien ventilé. Malgré un coût d’achat et une consommation d’énergie supérieurs aux modèles à évacuation, il offre une plus grande flexibilité d’installation et une meilleure capacité de chargement. Sèche-linge avec pompe à chaleur : Utilisant la condensation mais équipé d’une pompe à chaleur, ce modèle est le plus économique et écologique. Il consomme jusqu’à trois fois moins d’énergie que les autres types. Il est plus silencieux, et plus doux pour le linge. Cependant, il représente le plus grand investissement initial et sèche le linge plus lentement.

🤔 Quelle est la différence entre un sèche-linge à condensation et à pompe à chaleur ?

La distinction majeure entre un sèche-linge à condensation et un modèle à pompe à chaleur réside dans leur mode de fonctionnement. Le premier chauffe l’air grâce à une résistance électrique tandis que le second récupère l’air chaud déjà utilisé et le recycle. Bien que plus économe, le sèche-linge à pompe à chaleur mey plus de temps à sécher le linge. Cependant, de nos jours, le côté économique est souvent le premier facteur à prendre en compte au moment de son achat.

💪 Quelle est la marque de sèche-linge la plus fiable ?

La marque de sèche-linge considérée comme la plus fiable est Bosch, d’après les avis des consommateurs sur divers. Le fabricant se distingue par ses sèche-linge à pompe à chaleur économes en énergie et performants. Ils allient des fonctionnalités avancées avec une bonne qualité de fabrication. Parmi les autres marques reconnues pour leur fiabilité, on retrouve Whirlpool, Electrolux et Samsung. Dans une moindre mesure, Candy propose des produits de qualité si vous cherchez une machine d’entrée de gamme.

🔌 Quel est le sèche-linge le plus économique en électricité ?

Les sèche-linge équipés d’une pompe à chaleur sont réputés pour être les plus économiques. Ils utilisent nettement moins d’électricité par rapport aux modèles à condensation ou à évacuation classiques. Ils permettent d’économiser jusqu’à 60 % en énergie. Voici un ordre de grandeur de la consommation des différentes technologies.

Un sèche-linge à évacuation consomme environ 490 kWh/an (environ 120 €).

Un sèche-linge à condensation atteint les 530 kWh/an (environ 130 €).

Un sèche-linge avec pompe à chaleur ne consomme que 225 kWh/an (environ 55 €)

Précisons que nous avons ici repris les tarifs au kWh du 1er mars 2024, soit environ 0,25 €. Pour finir, au moment de faire votre choix, surveillez bien la classe énergie de votre produit (de A+++ à D). Vous vous en doutez, il est vivement conseillé d’investir dans un sèche-linge avec un label A au minimum.

Le sèche-linge est un grand consommateur d’énergie. Mais il est possible de réduire sa consommation grâce à quelques astuces :

La meilleure solution reste d’investir dans un modèle avec pompe à chaleur même si l’investissement initial est élevé.

Profitez des heures creuses.

Essorez bien votre linge avant son passage au sèche-linge.

Avec certaines machines, la sonde d’humidité permet d’arrêter automatiquement le cycle quand le séchage voulu est atteint.

Séchez de temps en temps votre linge à l’air libre quand la météo le permet

👉 Quelle capacité choisir pour moi sèche-linge ?

Comme pour une machine à laver, il faut que votre sèche-linge est un capacité suffisante pour pouvoir sécher le linge de toute la famille. Cela va vous éviter de devoir réaliser plusieurs cycles dans une même journée. Voici un ordre de grandeur.