Meilleur climatiseur mobile 2024 : quel modèle acheter pour lutter contre la chaleur ? 

Notre top 3 des climatiseurs

Whirlpool PACB212HP, le meilleur climatiseur réversible 500€ Voir 562.97€ Voir 599.99€ Voir 637.97€ Voir Hyundai Climatiseur mobile 7000 BTU, le bon rapport qualité/prix 209.99€ Voir 229.99€ Voir 229.99€ Voir 229.99€ Voir 269.89€ Voir Remko RKL 495, le meilleur du ventilateur mobile 2,483.78€ Voir 2490€ Voir 2490€ Voir 2490€ Voir 2490€ Voir

Il existe deux grandes familles de climatiseurs sur le marché actuel, les modèles mobiles ou fixes. Dans ce guide, nous n’évoquerons que les premiers. Les versions mobiles ont de nombreux avantages. Comme leur nom l’indique, il est possible de les déplacer d’une pièce à l’autre, mais aussi d’un logement à l’autre. Cela les rend moins contraignants que leurs contreparties. Et avec des étés toujours plus caniculaires, beaucoup peuvent avoir envie de s’en procurer un.

Avant de commencer cette sélection, nous rappellerons que tous ces produits doivent disposer d’une sortie d’air extérieure pour évacuer la chaleur. De même, ces appareils se divisent en deux catégories. Les monoblocs, sont tout en un et les mobiles split se divisant en deux blocs. Nous allons ici évoquer les deux versions. Voici notre comparatif des meilleurs climatiseurs mobiles.

Hyundai Climatiseur mobile 7000 BTU, le bon rapport qualité/prix

Hyundai Climatiseur mobile 7000 BTU Le bon rapport qualité/prix € Climatiseur mobile – HYUNDAI – 7000… 209.99€

269.89€ Voir l'offre

Son rapport qualité/prix Facile d'utilisation

Compact et facilement déplaçable

Puissance suffisante pour de petites pièces

La marque coréenne Hyundai est surtout connue pour ses voitures, et pourtant elle propose aussi des climatiseurs, dont une version 7000 BTU. On ne va pas revenir sur sa puissance frigorifique, cette dernière étant sa dénomination. Sinon, il est capable de rafraîchir des surfaces entre 20 et 25m². Cependant, cet appareil est uniquement 2 en 1, en plus de la climatisation, il peut servir de déshumidificateur d’air (17L/jour).

Sinon c’est un objet compact et facilement déplaçable grâce à ses 4 roulettes. Ensuite, on trouve un écran LED et un panneau de commande pour gérer la vitesse. De plus, il dispose aussi d’une télécommande, si vous n’avez pas envie de vous déplacer. Sinon, sa puissance sonore atteint les 65 dB. Cette dernière est peut-être un peu élevée pour une chambre à coucher. En bref, sans être le meilleur du marché, le Hyundai 7000 BTU offre un très bon rapport qualité/prix. De plus, il est facilement trouvable chez de nombreux revendeurs.

Whirlpool PACB212HP, le meilleur climatiseur réversible

Whirlpool PACB212HP Le meilleur climatiseur réversible € Whirlpool PACB212HP – Climatiseur -… 500€

Possibilité de l'utiliser comme un chauffage

Présence d'un mode silencieux…

Simple d'utilisation

S'intègre parfaitement dans une pièce

Aucun kit de calefeutrage … sinon assez bruyant

Avec le Whirlpool PACB212HP, nous arrivons sur un modèle ayant la particularité d’être un produit 4 en 1. En effet, en plus de ses capacités de climatisation, de ventilation et de déshumidification, il est capable de servir de chauffage d’appoint en hiver. Ce n’est pas nécessairement ce que l’on recherche avec ventilateur mobile, mais au moins, cet appareil est utilisable toute l’année. Côté technique, il possède une puissance frigorifique de 3500W (soit 12.000 BTU), et pour la partie chauffage, il tourne à 3000W. Son classement énergétique est respectivement de A et A+.

Dans l’ensemble, il est capable de rafraîchir des pièces de plus ou moins 30m². Sinon, il dispose d’un écran LED indiquant les informations, et une télécommande pour gérer les différentes fonctions. D’ailleurs, il est possible de régler une minuterie sur une amplitude de 12 heures. Son niveau sonore peut atteindre 65 dB, mais ses modes « nuit » et « silence » peuvent atténuer la nuisance. Pour finir, il se déplace grâce à un système de 4 roulettes.

Suntec Mobile Advance 12.0 Eco R290, le climatiseur pour les grands espaces

Suntec Mobile Advance 12.0 Eco R290 Le climatiseur pour les grands espaces € SUNTEC Climatiseur mobile Advance… 299.99€

Un modèle puissant

Une télécommande

Aisément déplaçable

Tarif qui commence à être élevé Bruit un peu élevé selon le mode d'utilisation

On continue de monter en gamme avec le Suntec Mobile Advance 12.0 Eco R290, climatiseur 3 en 1. Comme les autres modèles, il est équipé des fonctions de refroidissement, de déshumidification et de ventilation, mais il est aussi capable, au besoin, de servir de sèche-linge. Il utilise bien entendu le R290 et avec une puissance de 12.000 BTU, il peut aisément ventiler une pièce de 60 m² avec ses différents modes de puissance.

Il est de classe énergétique A, et pour ce qui est de la nuisance sonore, elle varie entre 52 et 65 dB selon le mode d’utilisation. D’autre part, il est équipé d’un écran LCD pour les réglages, mais aussi d’une télécommande pour tout gérer à distance. Un autre de ses avantages se trouve dans l’amplitude des températures possibles, entre 16°C et 31°C, ce qui devrait satisfaire tout le monde.

Electrolux EXP34U338CW, le meilleur climatiseur d’Electrolux

Electrolux EXP34U338CW Le meilleur climatiseur d'Electrolux € Electrolux Climatiseur Portable… 839€

Modèle plutôt silencieux

Système d'auto-diagnostic

Puissant

Filtre antibactérien

Joli design

Avec ce climatiseur portable Electrolux, on monte en gamme. Il propose lui aussi un fonctionnement 3 en 1, mais sa force se trouve ailleurs. II s’agit du modèle le plus silencieux que la marque propose. Mais ce n’est pas pour autant un appareil sacrifiant la puissance. En effet, il déploie une force réfrigérante de 12.000 BTU au maximum, ce qui suffit largement pour des pièces d’un peu plus de 35 m².

Côté bruit, ce dernier va osciller entre 63 dB à pleine puissance à 45 dB en mode standard. Enfin en mode ventilation, il dépassera à peine les 20 dB. Sinon, il utilise également le R290 et et garanti classe énergétique A. Ce produit est fourni sans télécommande, mais le panneau de contrôle ergonomique et son écran LCD intuitif, sont vraiment faciles d’utilisation.

De’Longhi Pinguino PAC EL 112 CST, un excellent climatiseur monobloc

De’Longhi Pinguino PAC EL 112 CST Un excellent climatiseur monobloc € De’Longhi Pinguino PAC EL112 CST -… 825€

Kit fenêtre inclus

Silencieux

Facile d'utilisation

Tarif élevé Son poids (33kg) le rend difficile à déplacer

Et oui vous ne rêvez pas, la marque italienne de cafetière De’Longhi fait aussi des climatiseurs. On arrive ici avec un appareil très haut de gamme avec un prix qui avoisine les 1000 euros. Il est puissant et capable d’aisément refroidir des pièces de plus de 30m². On est toujours sur un produit 3 en 1, mais cette fois-ci le fabricant garantit son modèle de classe énergétique A+. Il possède 3 modes de fonctionnement différents et est livré avec une télécommande.

À ce prix-là, vous pouvez aussi compter sur un écran LED, un thermostat d’ambiance et une minuterie de 24 heures pour climatiser votre pièce même si vous êtes absent. D’ailleurs sa capacité de déshumidificateur d’air est particulièrement excellente par rapport à ses concurrents. Et avec un débit sonore de 47 dB, il est plutôt silencieux. Il utilise, bien entendu, le R290.

Remko RKL 495, le meilleur du ventilateur mobile

Remko RKL 495 Le meilleur du ventilateur mobile € Climatiseur Rkl 495 Dc 4,3 Kw S-line… 2,483.78€

Seule l'unité extérieure fait du bruit

Compact

Design épuré

Un poids de 50kg

Un tarif très élevé Absence de fonction chauffage à ce prix

Pour finir cette sélection, nous allons évoquer un climatiseur mobile split, avec le Remko RKL 495. Tout d’abord, comme vous pouvez le constater, ce type de modèle est le plus onéreux. Mais cela s’explique par différentes raisons. Tout d’abord, il possède deux blocs, un à l’intérieur et un autre à l’extérieur (il est possible de l’accrocher à un mur) et ils sont reliés par un tube de 3 mètres. Il propose aussi la fonction de déshumidificateur d’air.

En termes de puissance, il atteint les 15.000 BTU, ce qui le rend capable de refroidir des pièces d’environ 80m². Et pourtant, au niveau de la puissance sonore, il ne dépassera pas les 54 dB. Il est équipé d’un panneau de contrôle avec minuterie de 24 heures, mais celui-ci est aussi fourni avec une télécommande. Cependant, le Remko RKL 495 appartient à la classe énergétique B. D’ailleurs il utilise le frigorigène R32 qui reste relativement écologique, mais l’est un peu moins que le R290.

💨 Quelle puissance choisir pour mon climatiseur ?

Sur cette question, tout va dépendre de la taille de la pièce que vous voulez ventiler. Comme vous avez pu le constate, généralement, la puissance d’un climatiseur est exprimée en BTU (British Thermal Unit). Si on veut une équivalence, 1 Watt est égal à environ 3,4 BTU. Ensuite on estime qu’il a besoin d’une puissance de 100 Watts pour 1m² avec une hauteur sous plafond de 2,5 mètres.

Donc si vous avez besoin de rafraîchir une pièce d’environ 30 m², il vous faudra un modèle d’une puissance de 3000 Watts soit environ 10.000 BTU. D’ailleurs, la plupart des produits qui ont été présentés dans ce guide disposent d’une puissance de plus ou moins 10.000 BTU.

🤔 Où faire sortir le tuyau du climatiseur mobile ?

Pour profiter de l’air frais offert par son climatiseur, il est important de bien placer l’évacuation d’air chaud. Ce dernier doit toujours être placé vers l’extérieur. En effet, si ce n’est le cas, la chaleur va être rejetée dans votre pièce, ce qui fait perd tout son intérêt à ce type de produit. Ensuite, tout va dépendre de la configuration de votre maison ou de votre appartement.

La technique la plus courante est de placer l’évacuation au niveau d’une fenêtre. Mais cela est aussi valable avec les portes donnant vers l’extérieur. En bref, à chacun de trouver la solution la mieux adaptée. Dernier point, prenez en compte la taille du tuyau. Généralement, il mesure 2 mètres voire un peu moins.

🧐 Quel modèle choisir entre un climatiseur monobloc ou un mobile split ?

Comme expliqué en introduction, ils se divisent en deux grands groupes, les climatiseurs monoblocs et les mobiles split. Tous ces modèles ont leurs avantages et défauts et nous allons vous aider à faire la différence.

Les climatiseurs monoblocs : Ce sont les appareils les plus répandus et ils sont aussi beaucoup moins onéreux que leurs contreparties. Ils sont généralement faciles à déplacer, avec la plupart équipé de roulettes et/ou de poignet. Ils sont parfaitement adaptés aux petits et moyens espaces, mais ils ne seront pas suffisants pour de grandes pièces ou salles. Mais leur principal défaut réside dans le bruit. Bien que les fabricants proposent des produits toujours plus silencieux, la nuisance sonore reste importante.

Ce sont les appareils les plus répandus et ils sont aussi beaucoup moins onéreux que leurs contreparties. Ils sont généralement faciles à déplacer, avec la plupart équipé de roulettes et/ou de poignet. Ils sont parfaitement adaptés aux petits et moyens espaces, mais ils ne seront pas suffisants pour de grandes pièces ou salles. Mais leur principal défaut réside dans le bruit. Bien que les fabricants proposent des produits toujours plus silencieux, la nuisance sonore reste importante. Les climatiseurs mobiles split : Ce sont des modèles moins répandus, et il faut dire aussi que ce sont les plus onéreux. Leurs prix oscillent généralement autour des 2000 euros. Bien qu’il soit de plus en plus compact, ils sont assez lourds. Il n’est pas toujours aisé de les déplacer. Ensuite, ils ont pour avantages d’être parfaitement adaptés aux grands espaces. Et le point fort de ses deux parties réside dans le fait que le compresseur et le condensateur se trouvent à l’extérieur de la maison. Cela permet de réduire significativement les nuisances sonores.

L’avantage commun à ces deux types de produit est qu’il n’est pas nécessaire de faire appel à un technicien pour les installer. Leur installation est intuitive et le mode d’emploi suffira amplement.

🔊 Est-ce qu’un climatiseur mobile est très bruyant ?

Vous avez dû le remarquer dans la sélection, mais dans l’ensemble, ce sont des objets assez bruyants. Certains modèles monoblocs sont à peine moins bruyants qu’un aspirateur. Mais si la nuisance sonore est un problème pour vous, il vaudra mieux opter pour une version mobile split. Bien que plus onéreux, leur fonctionnement les rend beaucoup moins bruyants pour un logement. Enfin, si on souffre de la chaleur pendant les périodes de la canicule, on s’acclimate très facilement aux bruits ambiants. Et si on souhaite dormir dans sa chambre, il faudra rafraîchir la pièce avant d’aller vous coucher.

👩‍🔧 Quel entretien pour mon climatiseur mobile ?

L’entretien d’un climatiseur mobile est tout sauf compliqué. Tout d’abord, on conseillera de l’éteindre si vous n’êtes pas chez vous et surtout de ne pas le couvrir. Ensuite, la partie qui vous demandera le plus d’entretien est le filtre. Il faut le nettoyer aussi souvent que possible, surtout avant l’été s’il na pas servi pendant plusieurs mois. Il faut retirer le filtre, ce dernier aspirant la poussière quand il fonctionne. Pour cela, il vous suffit d’utiliser votre aspirateur et d’ensuite nettoyer le filtre avec de l’eau savonneuse et de le laisser sécher.

Là où il peut y avoir un problème, c’est quand ce dernier est à court de liquide frigorigène (ou s’il y a une fuite). Ne manipulez surtout pas ces liquides vous-même ! Ils sont nocifs pour la santé et seulement des professionnels doivent les manipuler. Donc si vous avez un problème avec le liquide réfrigérant, faites appel à un spécialiste. Dans tous les cas, un rechargement vous coûtera entre 60 et 100 euros sans compter les frais de main-d’œuvre. On précisera qu’il faut plusieurs années d’utilisation avant d’avoir à renouveler le liquide frigorigène.

🪟 Où dois-je placer mon climatiseur mobile ?

En règle générale, la majorité des climatiseurs ont une évacuation d’air chaud. Cette dernière mesure dans la plupart des cas quelques dizaines de centimètres. Il faut donc positionner votre modèle près d’une porte ou d’une fenêtre. Cela est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil. De même, il faut faire en sorte que rien n’empêche l’air frais de bien se diffuser. Il faut donc éviter de le placer près de vos rideaux par exemple.

Dans le même temps, il vaut mieux fermer les autres pièces et fenêtres de la pièce où vous utilisez votre appareil. Dernier point, il est vivement déconseillé de raccorder votre tuyau d’évacuation à votre VMC.

💰 Quel prix pour un climatiseur mobile ?

On va tout de suite le dire, un climatiseur mobile coûte généralement bien plus cher qu’un ventilateur. Cependant, selon la technologie embarquée, il est possible de trouver des appareils d’entrée de gamme autour de 200 euros. Mais ces derniers sont généralement adaptés à de petits espaces. Si vous voulez rafraîchir de moyennes ou de grandes pièces, il va falloir monter en gamme. Dans ce cas, il va être difficile de trouver des produits sous les 600 euros.

Enfin, si vous voulez un climatiseur mobile haut de gamme, le tarif va aisément dépasser 1000 euros. Les meilleurs, comme le Remko RKL 495, ont un prix supérieur à 2000 euros. Mais dans l’ensemble, cela reste moins cher que les versions fixes.

