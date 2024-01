Meilleure brosse à dents électrique 2024 : voici le bon choix

Top 3 des brosses à dents électriques

Aujourd’hui, tout le monde sait qu’il faut se brosser les dents au moins 3 fois par jour. Si certains peuvent trouver cette activité fastidieuse, elle est vitale pour notre hygiène bucco-dentaire. Le brossage est le seul moyen de prévenir les caries et la plaque dentaire. Les brosses à dents électriques vous promettent un nettoyage toujours plus performant et sans le moindre effort. De même, certaines, sont idéales pour préserver vos gencives.

Mais actuellement, il existe une multitude de produits différents sur le marché et elles proposent toutes des fonctionnalités différentes. Et bien qu’Oral-B et Phillips dominent le marché, d’autres fabricants ont commencé à commercialiser leurs modèles. Alors si vous avez du mal à vous y retrouver parmi cette myriade de choix, notre comparatif va vous aider à trouver la meilleure brosse à dents électrique adaptée à vos besoins.

Oral-B est une marque spécialisée dans les brosses à dents électriques et la Vitality 100 Cross action est leur produit le plus populaire. Il faut dire aussi qu’elle est particulièrement abordable. C’est un modèle léger et une seule pression suffit à l’allumer ou à l’éteindre.

Dans sa boîte, on trouve évidemment la borne de recharge, et vous pouvez compter sur environ 2 à 3 jours d’autonomie. Petit défaut, il n’y a pas d’indicateur pour la batterie restante. Mieux vaut donc être prévoyant sur ce point. En termes de fonctionnalité, elle embarque l’essentiel. On trouve un minuteur de 2 minutes divisé en 4 temps qui va vous prévenir pour changer de zone de brossage. Elle fonctionne avec un système de mouvements oscillo-rotatifs qui offre une bonne efficacité, et cela sans même se fatiguer.

Il s’agit de têtes CrossAction qui ont une durée de vie d’environ 3 mois. L’Oral-B Vitality 100 Cross Action existe dans différents coloris. On notera aussi que cette dernière est adaptée pour les enfants.

Quand on voit que Xiaomi s’est même mis à faire des brosses à dents électriques, on peut se demander jusqu’où va aller la marque chinoise dans son choix d’objets connectés. Enfin, ici, nous allons vous parler de la Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500, un modèle aussi abordable qu’efficace.

Ce n’est pas le produit le plus récent de ce comparatif, mais il mérite sa place. Côté prise en main, vous n’aurez aucun souci. Elle dispose d’un système lumineux qui indique l’autonomie restante et elle possède de 3 modes de brossages. Dont un qu’il est possible de personnaliser via l’application. Pour le reste elle dispose d’un minuteur de 2 minutes avec des signaux toutes les 30 secondes (il est possible de définir une durée de 2 min 30.).

Elle fonctionne avec la technologie sonique. Et avec un rythme de 31.000 vibrations par minute, elle nettoiera vos dents en profondeurs. Pour l’autonomie, on peut compter une dizaine de jours d’utilisation avant d’avoir à la recharger. En bref, cette Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500 offre un très bon rapport qualité/prix.

La marque de brosses à dents électriques MyVariations est encore assez méconnue, et pourtant choisir l’un de ses produits à ses avantages. Tout d’abord, le fabricant propose un unique modèle décliné en plusieurs coloris. Mais ce n’est pas tout. En effet, elle propose un système d’abonnement pour recevoir ses nouvelles têtes à 5,90 euros par rechange. La livraison est gratuite et il est possible de décider de la fréquence des remplacements.

Mais du côté des performances, que vaut cette brosse à dents électriques MyVariations ? Dans le détail, elle offre 40.000 vibrations par minute et l’on trouve un minuteur de 2 minuteurs avec une alarme toutes les 30 secondes. Dans l’ensemble, le brossage est efficace pour un appareil à ce tarif. D’autre part, elle propose 5 fonctionnalités différentes pour s’adapter à toutes les bouches. Pour la partie autonomie, le fabricant annonce un mois d’utilisation sans avoir à la recharger. Tout va dépendre du nombre de brossages par jour, mais dans l’ensemble la promesse est tenue.

Sinon, elle se recharge grâce à un câble USB-C. Pour finir, il est bon de noter que certains utilisateurs se plaignent de la qualité des finitions. Mais cela n’entame en rien la qualité du brossage.

Comme vous le voyez avec l’image ci-dessus, la Y-Brush NylonStart est une brosse à dents électriques des plus originales. Pas de manches ni de tête, mais un socle qui prend l’intégralité de votre mâchoire pour un brossage éclair et efficace.

En effet, la marque annonce offrir un nettoyage optimal en 10 secondes seulement. La structure est composée de milliers de poils en nylon (comme sur une version classique). Elle utilise la technologie sonique et dispose d’un seul et unique bouton. Ensuite, il suffit d’appuyer 1 à 3 fois pour sélectionner l’intensité et placer le dentifrice directement sur vos dents ou dans l’appareil (mais il faut un support spécifique à 4,99 euros.). Puis utilisez la machine sur les deux parties de la mâchoire et c’est fini. Pour l’autonomie, il est possible de l’utiliser pendant 3 mois avant d’avoir à la recharger.

En bref, ce n’est pas nécessairement le meilleur modèle pour son hygiène bucco-dentaire, mais si vous n’avez pas beaucoup de patience, c’est le produit parfait. Pour ceux qui le souhaitent, il existe aussi une version enfant pour 10 euros de plus.

Si Oral-B reste le fabricant le plus connu, Phillips est une des valeurs sûres du marché de la brosse à dents électrique. Ici, la Sonicare ExpertClean 7300 se présente comme un bon modèle haut de gamme avec un tarif relativement intéressant. Pour commencer, elle utilise la technologie sonique et elle est capable de faire 31.000 mouvements par minute.

Sinon, c’est un produit recommandé, si vous souffrez au niveau des gencives. On trouve également deux boutons. Le premier sert à allumer ou à éteindre l’appareil, le second permet de naviguer entre les 3 modes de nettoyage et les 3 modes de vibration. Et petite spécificité, il y a deux systèmes de lumières qui vous indiquent quand changer la tête et quand recharger la brosse à dents. Et, évidemment, on retrouve un système de minuteur. Côté bruit, elle est silencieuse surtout par rapport à d’autres modèles. Enfin, en matière d’autonomie, elle peut tenir environ 14 jours d’après le constructeur.

Pour finir, on notera qu’elle est fournie avec un étui, toujours utile pour ceux qui voyagent beaucoup. Pour conclure, la Philips Sonicare ExpertClean 7300 est un très bon choix et ce qui la rend encore plus intéressante, c’est son prix. En effet, dans le segment haut de gamme, c’est la brosse à dents électrique la plus abordable.

Et oui vos enfants aussi peuvent utiliser des brosses à dents électriques. Mais comme avec celles manuelles, il faut acheter des modèles adaptés. Avec la Oral-B Kids, vous aurez accès à un produit électrique abordable et étudié pour la bouche de votre enfant.

Déjà, en matière de style, elle peut plaire à tous les petits avec des designs Star Wars, Les Indestructibles, la Reine des Neiges et plus encore. D’ailleurs, il est possible de l’utiliser avec une application (Disney Oral-B Magic Timer) qui va permettre de gagner des images numériques à chaque fois que votre enfant finit son cycle de 2 minutes de brossage. Côté technique, elle fonctionne avec la technologie oscillo-rotative et la tête est parfaitement adaptée aux dents et aux gencives des enfants. Sinon, on retrouve l’ensemble des fonctionnalités présentes sur la Oral-B Vitality 100 Cross Action.

Pour finir, elle est dédiée aux enfants de 3 ans et plus. C’est un très bon modèle pour introduire le brossage électrique des dents aux plus jeunes.

Avec la Philips DiamondClean 9000, on arrive sur les versions les plus onéreuses de ce guide. Il s’agit d’un modèle haut de gamme, dont le design très sobre est vraiment réussi. Pour la partie technique, on retrouve la technologie sonique avec jusqu’à 62.000 mouvements par minutes. D’ailleurs, il est possible de régler l’intensité de 3 façons différentes.

Elle garantit un brossage aussi efficace qu’agréable. À l’inverse des autres produits de cette sélection, elle embarque 4 modes différents. Pour y accéder, il suffit de cliquer plusieurs fois sur l’unique bouton de l’appareil (qui sert aussi à allumer et à éteindre). Parmi ces derniers on trouve : Clean, Deep Clean+, Gum Health et White+. Mais la grande particularité de cette dernière, c’est le verre fourni dans la boîte. En effet, ce dernier permet de recharger sa brosse à dents par induction. Et l’étui fourni avec permet également de la recharger.

Enfin, il existe une application dédiée qui peut, par exemple, vous signalez si vous appuyez trop fort lors du nettoyage. Pour conclure, si le prix ne vous rebute pas, on ne peut que vivement vous conseiller d’acheter la Philips DiamondClean 9000.

La brosse à dents électriques Oral-B I0 Series 10 est le meilleur modèle sur le marché actuel. Hélas, le prix est très important, vous la trouverez difficilement sous la barre des 300 euros. Pour le reste, les finitions sont excellentes et la prise en main très facile.

Déjà du côté de la borne de recharge, on retrouve un écran qui va vous indiquer le temps de brossage restant. Il y a également, un ensemble de 6 barres lumineuses qui vous préviendront quand il faut changer de position. Une option un peu gadget, mais toujours agréable. On retrouve aussi un écran sur le manche de ce produit. Sinon, elle dispose de 7 modes différents. Sans entrer dans le détail, ils ont tous leurs particularités et ils satisferont tout le monde. En effet, il y a même une fonction dédiée pour nettoyer la langue. Elle utilise la technologie oscillo-rotative avec 17.000 mouvements par minute. Pour l’autonomie, la marque annonce une dizaine de jours d’utilisation avant d’avoir à la recharger.

Et évidemment, on retrouve une application pour toujours plus de fonctionnalités (capteur de pression…). Pour résumer, la Oral-B I0 Series 10 est simplement la meilleure sur le marché. En termes de fonctionnalités, on ne fait pas de modèles plus complets. Évidemment tout cela à un prix vraiment élevé.

💰 Quel coût pour une brosse à dents électrique ?

Comme avez pu le constater au cours de ce guide, il existe des versions adaptées à tous les budgets. Des brosses à dents électriques d’une trentaine d’euros assurent un très bon nettoyage. Mais pour avoir accès à certaines fonctionnalités, il va falloir monter en gamme. Si vous voulez un produit connecté (avec une application pertinente), il va falloir débourser au moins 100 euros. Pour le reste, en haut de gamme, il existe des modèles très complets et performants, mais les prix peuvent s’envoler rapidement.

Et il ne faut pas oublier le coût des têtes. En règle générale, on estime qu’il faut en changer tous les 3 mois. Et le prix va différer d’une brosse à dents à l’autre. Pour certains modèles d’entrée et de milieu de gamme, le tarif va être de quelques euros. Pour d’autres plus haut de gamme, le prix peut monter à 300 euros. Donc, prenez bien en compte ce point au moment de réaliser votre achat.

🛍 Où acheter une brosse à dents électrique ?

De nos jours, on trouve des brosses à dents électriques absolument partout. Comme vous avez pu le constater dans ce comparatif, on peut simplement passer par des revendeurs en ligne comme Amazon ou la Fnac. Sinon, il est possible d’acheter son appareil directement en supermarché ou dans une pharmacie/parapharmacie. Ici, tout va dépendre de vos habitudes. Mais, dans tous les cas, vous n’allez pas pouvoir directement tester votre produit en magasin. Enfin, tous ces revendeurs proposent également les têtes de rechanges.

🪥 Quelle est la meilleure marque de brosse à dents électrique ?

Si vous voulez connaître la meilleure marque du secteur, il va être difficile de répondre. En effet, Oral-B et Philips sont tous les deux d’excellents fabricants. Les deux proposent des produits pour toutes les gammes, mais la différence se trouve du côté des technologies. En règle général, Oral-B utilise le système de brossage oscillo-rotatif, tandis que Phillips met en avant la technologie sonique. Nous entrerons plus dans le détail dans la partie suivante.

D’autres marques comme Xiaomi, Essentiel B ou Oclean vendent tous de bons modèles avec des prix généralement abordables. Mais avec Oral-B et Philips, vous serez rarement déçu.

⚙️ Quelle technologie choisir pour une brosse à dents électriques ?

Quand on parle des technologies utilisées par les têtes des brosses à dents électriques, il faut savoir qu’il existe deux grandes familles. Et nous allons vous les détailler ci-dessous.

Oscillo-rotative : ce sont celles avec des têtes rondes et elles peuvent assurer jusqu’à 48.000 mouvements par minute. Elles sont particulièrement efficaces contre les plaques de tartres, mais elles sont déconseillées si vous avez les gencives sensibles. Et on retrouve cette technologie chez Oral-B.

ce sont celles avec des têtes rondes et elles peuvent assurer jusqu’à 48.000 mouvements par minute. Elles sont particulièrement efficaces contre les plaques de tartres, mais elles sont Et on retrouve cette technologie chez Oral-B. Sonique : ces modèles fonctionnent avec un système de vibrations qui est parfait pour nettoyer entre les dents et surtout, il va préserver vos gencives. Elles effectuent jusqu’à 40.000 mouvements par minutes. Elles sont généralement un peu plus bruyantes que leurs contreparties. C’est une technologie essentiellement utilisée par Philips.

🦷 Quel âge pour utiliser une brosse à dents électrique ?

Pour les enfants, les brosses à dents électriques sont recommandées dès l’âge de 3 ans. Et comme vous avez pu le voir dans ce guide, des fabricants proposent même des modèles spécialement adaptés. Mais ce ne sont pas les seuls qui peuvent convenir aux dents d’un enfant. En effet certaines comme la Oral-B Kids ont des manches adaptés et disposent d’une application dédiée qui peut rendre le nettoyage ludique. Généralement, on recommande celles avec des poils doux, voire extra-doux, pour les plus jeunes.

🤔 Quel entretien demande une brosse à dents électrique ?

Dans l’ensemble l’entretien d’une brosse à dents électrique est sensiblement similaire à celle d’une brosse à dents manuelle. En effet, il faut bien la rincer après usage et éviter de la ranger dans son étui alors qu’elle est encore humide. Cependant, là où vous allez devoir changer de modèle, avec une brosse à dents électrique, il faut changer les têtes. Le coût va varier d’une marque à l’autre. Enfin, il faut procéder au remplacement de ces dernières tous les 2 à 3 mois selon votre usage. Dernier point comme tout appareil fonctionnant avec une batterie, il est conseillé d’attendre que l’objet soit à court de batteries avant de la recharger.