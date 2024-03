Meilleure montre connectée Garmin 2024 : quel modèle choisir ? 

Au fil du temps, Garmin est devenu une référence dans le domaine de la montre connectée. La marque propose de nombreux modèles destinés au plus sportifs d’entre nous. De plus, les appareils du fabricant embarquent de nombreuses applications dédiées et possèdent de solides finitions. Voici notre sélection des meilleures montres connectées Garmin.

Notre top 3 des montres Garmin

Plus les années passent et plus les montres connectées s’affirment comme des accessoires essentiels du quotidien. Cependant, c’est surtout le cas pour les passionnés de sport qui souhaitent récolter un maximum de données. Dans ce domaine, Garmin se positionne comme la référence avec ses créations alliant solidité, performances et esthétismes. Que l’on soit un sportif chevronné, un aventurier dans l’âme ou amateur de balade, les appareils de la marque se révèlent être les meilleurs produits du marché.

D’autre part, le fabricant se démarque de ses principaux concurrents Apple et Samsung grâce à ses appareils réputés pour leurs solides autonomies et leurs GPS d’une grande précision. Même du côté de l’écosystème l’entreprise américaine propose une interface offrant une bonne expérience utilisateur. Mais devant la multitude de modèles disponibles, il peut être difficile de s’y retrouver. En effet, les Forerunner, Fenix, Instinct et Venu, ont chacune leurs forces et leurs faiblesses et nous allons décrypter ces dernières dans cet article. Découvrez notre comparatif des 6 meilleures montres connectées Garmin.

Garmin Fenix 7, la montre ultime pour les aventuriers et les athlètes

La Gramin Fenix 7 représente ce qu’il se fait de mieux en montre connectée chez le fabricant. Ce modèle allie robustesse avec de nombreuses fonctionnalités qui sauront plaire aux plus sportifs. Elle se décline en plusieurs versions allant de 599 à 999 euros. De même, elle est disponible dans 3 tailles différentes : 42, 47 et 51 mm. Dans tous les cas, c’est un produit robuste qui devrait résister à la majorité des chocs. Sur ce point, c’est un des accessoires les plus solides du marché.

Dans le détail, elle dispose d’un écran tactile transflectif de 1,3 pouce qui est capable d’adapter l’affichage en fonction de la luminosité. Cela offre un plus grand confort d’utilisation. De plus, la dalle est complétée par un ensemble de boutons pour faciliter les interactions avec la montre. Côté fonctionnalités, elle offre de nombreux modes différents pour s’adapter à la plupart des sports. De même, comme toujours avec Garmin on note la grande précision de la fonction GPS. Sinon, elle dispose du nouveau Garmin Pay pour les paiements sans contact et ses 16 Go de stockage permettent de directement enregistrer sa musique.

Cela permet de limiter les interactions avec son smartphone, toujours un plus pour les sportifs. Pour finir, le fabricant annonce 18 jours d’autonomie pour sa montre connectée, et dans la pratique, vous tiendrez aisément deux semaines sans avoir à la recharger.

Garmin Venu 3, la plus polyvalente

La Garmin Venu 3 vient de rejoindre le catalogue du fabricant et succède à la très réussie Venu 2. Cependant, même si de nombreux points ont été améliorés, le prix a été fortement revu à la hausse (100 euros d’augmentation). On est très loin du produit au très bon rapport qualité/prix. Dans tous les cas, c’est un accessoire d’une grande qualité, offrant une superbe polyvalence. Enfin, elle est toujours disponible dans deux tailles : 41 et 45 mm.

Tout d’abord, il est bon de noter sa légèreté (environ 50 grammes), mais il faut reconnaître que ce n’est pas le modèle le plus résistant de la marque. Avec cette dernière, il faut faire attention aux rayures. D’ailleurs, elle est équipée d’un écran tactile Oled de 1,4 pouce de bonne manufacture. D’ailleurs, celui-ci s’adapte très bien à la luminosité ambiante pour assurer un bon confort d’utilisation. Bien évidemment, il est toujours possible d’utiliser les 3 boutons physiques comme raccourcis. Sinon, sans être au niveau de WearOS ou WatchOS, l’interface se révèle assez facile à appréhender.

Ensuite, on retrouve de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de directement répondre aux appels. De même, le GPS comme le capteur de fréquence cardiaque se montrent tous les deux très précis. De ce côté, Garmin nous offre toujours un produit d’une grande qualité. Pour conclure, la marque garantit une autonomie de 14 jours et généralement elle tient toutes ses promesses sur cette partie.

Garmin Venu SQ2, le meilleur rapport qualité/prix

Comme nous venons de le voir, la nouvelle génération de Venu 3 et SQ3 ont vu leurs prix fortement augmenter. Alors si vous êtes à la recherche d’une montre connectée Garmin au très bon rapport qualité/prix, le mieux est de se tourner vers la Venu SQ 2. Même si cette dernière n’est pas aussi complète que sa successeur, elle affiche une solide fiche technique.

En effet, elle est légère (38 grammes), agréable à porter au quotidien et disponible dans 3 tailles (40, 43, 45 mm). De plus, elle possède une dalle tactile Amoled de 1,4 pouce. La qualité d’affichage est bonne, mais on regrette l’épaisseur des bords d’écran un peu trop prononcée. Notons que malgré son tarif maîtrisé, la fonction Always-On est présente. Pour finir, sur cette partie, un système de boutons physiques complète le tactile de la montre. Sinon, on retrouve de nombreux capteurs dont un pour la fréquence cardiaque qui se montre assez précis. De même, elle propose une fonction de suivi du sommeil et même du stress.

Dans tous les cas, elle est bardée de capteurs et sur ce point il n’y a rien à redire. Même l’option Garmin Pay est disponible. Enfin, vous pourrez compter sur une autonomie d’environ 10 jours. Une nouvelle fois, sur cette partie, les montres connectées du fabricant se révèlent meilleures que leurs concurrentes.

Garmin Vivoactive 5, pour les sportifs qui font attention au design

Si pour vous le design est aussi important que les fonctionnalités et capteurs embarqués par votre montre connectée, alors la Garmin Vivoactive 5 est un choix tout indiqué. De plus, elle a l’avantage de disposer d’un excellent rapport qualité/prix. Cependant, avant de détailler sa fiche technique, notons qu’elle est disponible dans une unique taille.

Mais dans l’ensemble, son format la rend adaptée à tous les poignets. Plus concrètement, elle est équipée d’un petit écran Amoled de 1,2 pouce capable de s’adapter à la luminosité ambiante. De même, la fonction Always-On est présente et c’est un produit très léger (36g avec le bracelet). Bien évidemment, elle dispose également de deux boutons sur le côté pour favoriser les interactions. Nous n’allons pas une nouvelle fois évoquer tous les capteurs disponibles. Sachez juste que pour son prix, elle embarque tout l’essentiel et que les mesures relevées sont toujours très précises. Cela est également vrai pour le GPS. On regrette juste l’absence d’un gyroscope avec ce modèle.

Sinon, elle est certifiée ATM5 (profondeur jusqu’à 50m) ce qui permet d’utiliser cette montre connectée à la piscine. Mais comme souvent, nous déconseillons de la porter pour aller à la mer. Pour finir, Garmin annonce une autonomie de 11 jours et une nouvelle fois, la marque tient toutes ses promesses sur cette partie.

Garmin Forerunner 255, le choix parfait pour les amateurs de course à pied

Nous montons en gamme avec la Garmin Forerunner 255. Cette montre connectée est plus complète que sa petite soeur, mais elle possède toujours un tarif assez maîtrisé. Avant toute chose, elle se décide dans deux versions une classique et une autre Music qui coûte 50 euros de plus. Nous vous proposons ici la première étant donné que la seconde ajoute juste une capacité de stockage pour ajouter sa musique. En bref, difficile de justifier les 50 euros d’écart.

Dans tous les cas, cette version 255 ne gomme pas tous les défauts de la 55. En effet, même si son écran transflectif est un peu plus grand (1,3 pouce), il n’en reste pas moins non-tactile et la qualité d’affiche bien qu’améliorée reste limitée. Sinon, on retrouve toujours les deux boutons physiques servant de commande. Cependant, elle possède de nombreux capteurs dont ceux absents sur l’autre montre connectée de la gamme. On retrouve ici en plus du capteur de fréquence cardiaque, un altimètre et un autre mesurant le taux d’oxygénation dans le sang.

Enfin, Garmin oblige, le GPS se révèle d’une grande précision. Pour rappel, l’application dédiée est disponible sur Android et iOS et se montre toujours aussi simple à prendre en main. Pour la partie autonomie, comptez sur environ 14 jours d’utilisation.

Garmin Forerunner 55, la montre abordable pour le running

Comme son nom l’indique, les montres connectées Garmin Forerunner sont destinées aux personnes pratiquant la course à pied. Et cela que vous soyez amateur ou habitué dans la pratique. Dans tous les cas, nous vous proposons ici la Forerunner 55 qui représente l’entrée de gamme de la catégorie. D’ailleurs, c’est même le mode le plus abordable du fabricant.

Tout d’abord, elle est disponible dans une unique taille s’adaptant à la majorité des poignets. Comme, toujours la légèreté est de mise avec un poids de 37g, bracelet compris. D’autre part, ce produit possède seulement un petit écran de 1 pouce avec des bords noirs vraiment prononcés. C’est très dommage, d’autant plus que le niveau de luminosité n’est pas au niveau des autres appareils de la marque et que la dalle n’est pas tactile. Enfin, on retrouve des boutons physiques pour les interactions. De même, elle n’est pas la montre la mieux dotée en capteurs. On retrouve ici le strict essentiel. Elle possède un GPS précis et peut réaliser des relevés de la fréquence cardiaque, mais elle fait, par exemple, l’impasse sur l’altimètre ou le capteur de SpO2.

Sinon, on retrouve de nombreux programmes d’entraînement pour le sport et certains sont même adaptés pour la natation et le vélo en plus du running. Pour finir, il n’y a rien à redire sur la batterie capable d’assurer 2 semaines d’autonomie.

📲 Les montres connectées Garmin sont-elles compatibles avec iOS et Android ?

Oui, il est tout à fait possible d’utiliser votre montre connectée Garmin avec un smartphone Android ou avec un iPhone. En effet, l’application Garmin Connect est disponible sur Store des deux écosystèmes. Plus précisément, votre appareil doit au moins disposer des versions 15.0 d’iOS ou Android 7.0. Cependant, il est bon de noter que certaines fonctionnalités (comme les messages vocaux) sont uniquement disponibles sur les mobiles Android. En effet, Apple réserve certaines options à ses Apple Watch.

⌚️ Bien comprendre les différentes gammes de montres connectées Garmin

Garmin est sans conteste la marque proposant le plus de catégories différentes de montres connectées. On trouve des modèles adaptés à tous les besoins, envies et budgets. Pour vous aider à bien comprendre les différences entre chaque gamme, nous avons résumé ici tout ce qu’il y a à savoir sur les montres connectées Garmin.

Forerunner : comme son nom l’indique, elles sont destinées aux amateurs de course à pied, mais pas seulement. En effet, elles embarquent des programmes adaptés à la natation, au vélo, etc.

comme son nom l’indique, elles sont destinées aux amateurs de course à pied, mais pas seulement. En effet, elles embarquent des programmes adaptés à la natation, au vélo, etc. Vivoactive : ce sont les plus polyvalentes. Elles sont bardées de capteurs et proposent différentes fonctions de suivis notamment du sommeil ou du stress. Généralement, Garmin prend soin du design dans cette catégorie de montres connectées.

ce sont les plus polyvalentes. Elles sont bardées de capteurs et proposent différentes fonctions de suivis notamment du sommeil ou du stress. Généralement, Garmin prend soin du design dans cette catégorie de montres connectées. Fenix : elles possèdent des capteurs très précis et ces modèles sont réputés pour leurs solidités. Elles sont parfaites pour des activités en plein air, et se destinent aux personnes les plus aventureuses.

elles possèdent des capteurs très précis et ces modèles sont réputés pour leurs solidités. Elles sont parfaites pour des activités en plein air, et se destinent aux personnes les plus aventureuses. Instinct : ce sont les produits les plus solides du fabricant adaptés pour des pratiques physiques. D’ailleurs, c’est dans cette gamme que l’on retrouve des montres hybrides avec aiguilles comme les versions traditionnelles.

ce sont les produits les plus solides du fabricant adaptés pour des pratiques physiques. D’ailleurs, c’est dans cette gamme que l’on retrouve des montres hybrides avec aiguilles comme les versions traditionnelles. Venu : elles offrent une bonne polyvalence et se destinent plus aux amateurs qu’aux sportifs confirmés. Cependant, elles disposent de tous les capteurs essentiels et assurent différents types de suivi.

elles offrent une bonne polyvalence et se destinent plus aux amateurs qu’aux sportifs confirmés. Cependant, elles disposent de tous les capteurs essentiels et assurent différents types de suivi. Approach : nous n’avons pas évoqué cette catégorie dans notre comparatif, comme elle regroupe uniquement les objets destinés aux golfeurs.

nous n’avons pas évoqué cette catégorie dans notre comparatif, comme elle regroupe uniquement les objets destinés aux golfeurs. Lily : c’est une gamme spécialement conçue pour les femmes avec des designs soignés et équipées de diverses fonctionnalités comme le suivi du cycle menstruel.

🤔 Pourquoi choisir une montre connectée Garmin plutôt qu’une Apple Watch ou une Galaxy Watch ?

Dans l’ensemble, les montres connectées Garmin offrent de nombreux avantages par rapport aux Apple Watch et Galaxy Watch. Tout d’abord, le catalogue comprend bien plus de références que celui de ces concurrents. Cela permet de facilement trouver un modèle qui répond à nos besoins. De même, cette large sélection permet de trouver des accessoires adaptés à tous les budgets. De plus, les produits Garmin sont réputés pour leurs robustesses. Sur ce point, à l’exception de l’Apple Watch Ultra, les deux fabricants sont en retard sur leurs concurrents.

Mais surtout, les montres connectées Garmin fonctionnent avec les deux écosystèmes Android et iOS. Alors que les objets de Samsung et Apple sont réservés et optimisés pour leurs propres appareils. Cependant, cela leur donne l’avantage de proposer plus de fonctionnalités si vous êtes déjà équipés d’un smartphone de l’une ou l’autre marque.

Pour finir, la principale force de Garmin réside dans la superbe autonomie de ses montres. Là où la firme de Cupertino assure à peine quelques jours de batterie, l’autre entreprise américaine peut facilement offrir 15 jours d’utilisation sans avoir besoin d’utiliser son chargeur. Enfin, notons également que l’on retrouve des bracelets connectés dans le catalogue Garmin.